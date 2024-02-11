https://sputniknews.com.tr/20240211/meteorolojiden-marmara-ve-egede-siddetli-firtina-ve-saganak-uyarisi-1080624480.html

Meteoroloji'den Marmara ve Ege'de şiddetli fırtına ve sağanak uyarısı

Meteoroloji'den Marmara ve Ege'de şiddetli fırtına ve sağanak uyarısı

Kıyı Ege ve Marmara'nın batısı için fırtına ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu. 11.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-11T14:44+0300

2024-02-11T14:44+0300

2024-02-11T15:16+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden sonra Çanakkale ile Balıkesir'in batı ilçelerinde, yarın sabah saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinde, öğleden sonra İzmir ve Aydın çevreleriyle Manisa'nın batısında kuvvetli, Balıkesir'in batı ilçeleri, Çanakkale'nin güneydoğusu ile Muğla'da çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.Rüzgarın da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20240211/meteorolojiden-saganak-yagis-kuvvetli-ruzgar-ve-cig-uyarisi-1080616497.html

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ege, marmara denizi, hava durumu, istanbul hava durumu, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü