https://sputniknews.com.tr/20240211/meteorolojiden-saganak-yagis-kuvvetli-ruzgar-ve-cig-uyarisi-1080616497.html
Meteoroloji'den sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve çığ uyarısı
Meteoroloji'den sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve çığ uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Şubat Pazar günü için hava tahmin raporunu yayınladı. Kuvvetli rüzgar ve çığ tehlikesi uyarısı yapan Meteoroloji hava... 11.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-11T10:45+0300
2024-02-11T10:45+0300
2024-02-11T10:45+0300
meteoroloji
türkiye
meteoroloji genel müdürlüğü
sağanak yağış
sağanak
rüzgar
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, Türkiye'nin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ege ve Batı Akdeniz kıyıları ile zamanla Marmara'nın batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege’de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
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bugün hava nasıl olacak, meteoroloji hava durumu, mgm hava durumu, hava sıcaklığı meteoroloji
bugün hava nasıl olacak, meteoroloji hava durumu, mgm hava durumu, hava sıcaklığı meteoroloji
Meteoroloji'den sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve çığ uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Şubat Pazar günü için hava tahmin raporunu yayınladı. Kuvvetli rüzgar ve çığ tehlikesi uyarısı yapan Meteoroloji hava sıcaklığının Türkiye genelinde mevsim normallerinde seyredeceğini bildirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, Türkiye'nin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ege ve Batı Akdeniz kıyıları ile zamanla Marmara'nın batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege’de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 15
İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu 16
İzmir: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Adana: Parçalı ve az bulutlu 21
Antalya: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 21
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 18
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 6
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 17