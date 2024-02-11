https://sputniknews.com.tr/20240211/meteorolojiden-saganak-yagis-kuvvetli-ruzgar-ve-cig-uyarisi-1080616497.html

Meteoroloji'den sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve çığ uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve çığ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Şubat Pazar günü için hava tahmin raporunu yayınladı. Kuvvetli rüzgar ve çığ tehlikesi uyarısı yapan Meteoroloji hava... 11.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-11T10:45+0300

2024-02-11T10:45+0300

2024-02-11T10:45+0300

meteoroloji

türkiye

meteoroloji genel müdürlüğü

sağanak yağış

sağanak

rüzgar

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, Türkiye'nin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ege ve Batı Akdeniz kıyıları ile zamanla Marmara'nın batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege’de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

https://sputniknews.com.tr/20240211/istanbulda-bazi-vapur-seferleri-icin-iptal-karari-ikinci-bir-duyuruya-kadar-yapilmayacak-1080615123.html

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