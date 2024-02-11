https://sputniknews.com.tr/20240211/istanbulda-bazi-vapur-seferleri-icin-iptal-karari-ikinci-bir-duyuruya-kadar-yapilmayacak-1080615123.html
İstanbul'da bazı vapur seferleri için iptal kararı: İkinci bir duyuruya kadar yapılmayacak
İstanbul'da bazı vapur seferleri için iptal kararı: İkinci bir duyuruya kadar yapılmayacak
İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi. 11.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-11T09:18+0300
2024-02-11T09:18+0300
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Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları dolayısıyla bazı seferlerin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.Açıklamada, Bostancı-Moda-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası ve Maltepe-Adalar seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20240211/hakkaride-44-buyuklugunde-deprem-1080614974.html
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istanbulda hangi vapur seferleri iptal edildi, istanbul iptal seferler, istanbul vapur saatleri
istanbulda hangi vapur seferleri iptal edildi, istanbul iptal seferler, istanbul vapur saatleri
İstanbul'da bazı vapur seferleri için iptal kararı: İkinci bir duyuruya kadar yapılmayacak
09:18 11.02.2024 (güncellendi: 09:19 11.02.2024)
İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.
Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları dolayısıyla bazı seferlerin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.
Açıklamada, Bostancı-Moda-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası ve Maltepe-Adalar seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.