https://sputniknews.com.tr/20240211/istanbulda-bazi-vapur-seferleri-icin-iptal-karari-ikinci-bir-duyuruya-kadar-yapilmayacak-1080615123.html

İstanbul'da bazı vapur seferleri için iptal kararı: İkinci bir duyuruya kadar yapılmayacak

İstanbul'da bazı vapur seferleri için iptal kararı: İkinci bir duyuruya kadar yapılmayacak

İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi. 11.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-11T09:18+0300

2024-02-11T09:18+0300

2024-02-11T09:19+0300

türkiye

istanbul

hava durumu

vapur

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/02/04/1043729319_1:0:950:534_1920x0_80_0_0_129a43811ac77ee949e088558c7cfdb6.jpg

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları dolayısıyla bazı seferlerin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.Açıklamada, Bostancı-Moda-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası ve Maltepe-Adalar seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20240211/hakkaride-44-buyuklugunde-deprem-1080614974.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbulda hangi vapur seferleri iptal edildi, istanbul iptal seferler, istanbul vapur saatleri