https://sputniknews.com.tr/20240211/hakkaride-44-buyuklugunde-deprem-1080614974.html

Hakkari'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Hakkari'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Hakkari'de saat 07.36'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-11T08:47+0300

2024-02-11T08:47+0300

2024-02-11T08:47+0300

türkiye

hakkari

hakkari valiliği

deprem

doğal afet

güneydoğu

akdeniz

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 5.74 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüksekova ilçemizde saat 7.36'da meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Allah, ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.Akdeniz de sallandıHakkarı'de hissedilen deprem öncesi Akdeniz'de de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.16'da Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Depremin, 5.13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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Sputnik Türkiye

hakkari, hakkari valiliği, deprem, doğal afet, güneydoğu, akdeniz, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)