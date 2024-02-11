https://sputniknews.com.tr/20240211/hakkaride-44-buyuklugunde-deprem-1080614974.html
Hakkari'de 4.4 büyüklüğünde deprem
Hakkari'de 4.4 büyüklüğünde deprem
Hakkari'de saat 07.36'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-11T08:47+0300
2024-02-11T08:47+0300
2024-02-11T08:47+0300
türkiye
hakkari
hakkari valiliği
deprem
doğal afet
güneydoğu
akdeniz
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 5.74 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüksekova ilçemizde saat 7.36'da meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Allah, ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.Akdeniz de sallandıHakkarı'de hissedilen deprem öncesi Akdeniz'de de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.16'da Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Depremin, 5.13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20240207/rus-medyasi-turkiyedeki-depremi-yazdi-asrin-felaketi-1080517654.html
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hakkari, hakkari valiliği, deprem, doğal afet, güneydoğu, akdeniz, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
hakkari, hakkari valiliği, deprem, doğal afet, güneydoğu, akdeniz, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
Hakkari'de 4.4 büyüklüğünde deprem
Hakkari'de saat 07.36'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 5.74 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüksekova ilçemizde saat 7.36'da meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Allah, ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.
Hakkarı'de hissedilen deprem öncesi Akdeniz'de de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.16'da Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin, 5.13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.