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Rus medyası Türkiye’deki depremi yazdı: Asrın felaketi
Rus medyası Türkiye’deki depremi yazdı: Asrın felaketi
Türkiye’de resmi rakamlara göre 53 binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği, 107 bin kişinin ise yaralandığı depremin ardından bir yıl geçti. O korkunç... 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T21:10+0300
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Rus medyası bugünlerde 2023 depremini rakamlarla, olaylarla ve insanların duygularıyla anıyor. Sputnik, Rus medyasında bu konuyla ilgili yazılanları araştırdı.RIA Novosti'Türkiye, depremler öncesinde büyükelçilerin geri çağrıldığı yönündeki haberleri yalanladı'RİA Novosti, ABD, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa başta olmak üzere 10 ülkenin depremden 24 saat önce büyükelçilerini geri çağırdığı yönündeki son iddiaları kaleme aldı.T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden RİA Novosti’ye yapılan yazılı açıklamada, “Bazı sosyal ağlara yayılan ‘6 Şubat 2023 depreminden 24 saat önce 10 ülkenin büyükelçilerini Türkiye'den geri çektiği’ iddiası gerçeği yansıtmıyor” ifadelerine yer verildi.KOMMERSANT'Evde uyumaktan hala korkuyorum'Kommersant muhabiri, trajediden etkilenenlerin nasıl yaşadığını ve Türkiye'nin nasıl yaralarını sardığını kendi gözleriyle görmek için Türkiye’nin güneyindeki Gaziantep ve Hatay illerini ziyaret etti. İşte yerel bir sakinin anılarından bir alıntı:FederalPress‘Asrın Felaketi’: Tam bir yıl önce Türkiye’de korkunç bir deprem meydana geldiFederalPress, geçen yıl yaşanan korkunç depremde hayatını kaybedenleri anıyor ve Türkiye'nin her yerinde yas etkinlikleri düzenlendiğini ifade ediyor:RBK'Türkiye depremden bir yıl sonra nasıl görünüyor'RBK ajansı ise depremde hasar gören tarihi eserlere ayrıca yer verdi:“Tarihi eserler de ağır hasar gördü. Gaziantep’te yeraltı sarsıntılar nedeniyle daha Roma İmparatorluğu döneminde, M.S. 2.-3. yüzyıllarda inşa edilen kent surlarının bazı bölümleri ve kuleleri çöktü. Diyarbakır’da ise aynı adı taşıyan kale ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Hevsel Bahçeleri büyük hasar gördü.Ayrıca, meydana gelen deprem nedeniyle Güneydoğu’da antik Gaziantep Kalesi'nin istinat duvarları ve karşısında bulunan, 17. yüzyılda inşa edilen Şirvan Camii’nin duvarı çöktü. Kalenin, tabiri caizse her tuğlası restore ediliyor. Şu anda restorasyonun yüzde 60’ı tamamlanmış olup, çalışmaların 2024 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Şimdilik kale ve içindeki müze, erişime kapalı durumda.”
https://sputniknews.com.tr/20240206/rus-cankurtaran-turkiyedeki-deprem-bolgesinde-insanlarin-yardimlasmasi-muhtesemdi-1080477527.html
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rus medyası, deprem, ria novosti, rbk, gaziantep, diyarbakır, unesco dünya mirası listesi, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, hatay
rus medyası, deprem, ria novosti, rbk, gaziantep, diyarbakır, unesco dünya mirası listesi, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, hatay

Rus medyası Türkiye’deki depremi yazdı: Asrın felaketi

21:10 07.02.2024
© SputnikRusya'dan Türkiye'ye deprem yardımı
Rusya'dan Türkiye'ye deprem yardımı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2024
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Tatiana Şuvalova - Sputnik Türkiye
Tatiana Şuvalova
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Türkiye’de resmi rakamlara göre 53 binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği, 107 bin kişinin ise yaralandığı depremin ardından bir yıl geçti. O korkunç trajedinin birinci yıldönümünde, Rusya hala bu felaketi ve onun dramatik sonuçlarını hatırlamaya devam ediyor.
Rus medyası bugünlerde 2023 depremini rakamlarla, olaylarla ve insanların duygularıyla anıyor. Sputnik, Rus medyasında bu konuyla ilgili yazılanları araştırdı.

RIA Novosti

'Türkiye, depremler öncesinde büyükelçilerin geri çağrıldığı yönündeki haberleri yalanladı'
RİA Novosti, ABD, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa başta olmak üzere 10 ülkenin depremden 24 saat önce büyükelçilerini geri çağırdığı yönündeki son iddiaları kaleme aldı.
T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden RİA Novosti’ye yapılan yazılı açıklamada, “Bazı sosyal ağlara yayılan ‘6 Şubat 2023 depreminden 24 saat önce 10 ülkenin büyükelçilerini Türkiye'den geri çektiği’ iddiası gerçeği yansıtmıyor” ifadelerine yer verildi.

KOMMERSANT

'Evde uyumaktan hala korkuyorum'
Kommersant muhabiri, trajediden etkilenenlerin nasıl yaşadığını ve Türkiye'nin nasıl yaralarını sardığını kendi gözleriyle görmek için Türkiye’nin güneyindeki Gaziantep ve Hatay illerini ziyaret etti. İşte yerel bir sakinin anılarından bir alıntı:
İlk sarsıntılar biter bitmez bir dakika içinde eşyalarımızı toplayıp dışarıya koştuk. Yakınımızdaki yüksek binalarda ilk çöken merdivenler oldu ve insanlar üst katlarda mahsur kaldı. Komşularımızın dışarı çıkmasına yardım ettik ve küçük bir grup halinde örgütlendik. Benzin istasyonuna gittik ama geç kalmıştık, hiçbir yerde ne yiyecek ne de yakıt vardı. Kurabiye ve çikolata dahil her şeyi satın almışlardı. Bütün gün, ertesi sabaha kadar hiçbir şey yemedik, fakat sonra belediye sahra mutfakları açtı ve çorba servisi yapmaya başladı… Evde uyumaktan hala korkuyorum.

FederalPress

‘Asrın Felaketi’: Tam bir yıl önce Türkiye’de korkunç bir deprem meydana geldi
FederalPress, geçen yıl yaşanan korkunç depremde hayatını kaybedenleri anıyor ve Türkiye'nin her yerinde yas etkinlikleri düzenlendiğini ifade ediyor:
Türkiye’de meydana gelen felaket sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı Türkiye'de 53 binin, Suriye’de ise 8 binin üzerinde olup, on binlerce kişi de mağdur oldu. Türkiye'de olağanüstü hal ilan edildi, 7 günlük yas ilan edildi. Antalya'da bir yıl sonra bölge sakinleri merkez meydanda bir dakikalık saygı duruşunda bulunarak taziyelerini dile getirdi; Ankara'da ise deprem kurbanlarının anısına binlerce ağaç dikilecek. İstanbul'da da benzer etkinlikler yapılıyor.

RBK

'Türkiye depremden bir yıl sonra nasıl görünüyor'
RBK ajansı ise depremde hasar gören tarihi eserlere ayrıca yer verdi:
“Tarihi eserler de ağır hasar gördü. Gaziantep’te yeraltı sarsıntılar nedeniyle daha Roma İmparatorluğu döneminde, M.S. 2.-3. yüzyıllarda inşa edilen kent surlarının bazı bölümleri ve kuleleri çöktü. Diyarbakır’da ise aynı adı taşıyan kale ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Hevsel Bahçeleri büyük hasar gördü.
Ayrıca, meydana gelen deprem nedeniyle Güneydoğu’da antik Gaziantep Kalesi'nin istinat duvarları ve karşısında bulunan, 17. yüzyılda inşa edilen Şirvan Camii’nin duvarı çöktü. Kalenin, tabiri caizse her tuğlası restore ediliyor. Şu anda restorasyonun yüzde 60’ı tamamlanmış olup, çalışmaların 2024 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Şimdilik kale ve içindeki müze, erişime kapalı durumda.”
Rusya'dan Türkiye'ye deprem yardımı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
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Rus cankurtaran: Türkiye’deki deprem bölgesinde insanların yardımlaşması muhteşemdi
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