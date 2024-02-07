https://sputniknews.com.tr/20240207/rus-medyasi-turkiyedeki-depremi-yazdi-asrin-felaketi-1080517654.html

Rus medyası Türkiye’deki depremi yazdı: Asrın felaketi

Rus medyası Türkiye’deki depremi yazdı: Asrın felaketi

Türkiye’de resmi rakamlara göre 53 binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği, 107 bin kişinin ise yaralandığı depremin ardından bir yıl geçti. O korkunç... 07.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-07T21:10+0300

2024-02-07T21:10+0300

2024-02-07T21:10+0300

türkiye

rus medyası

deprem

ria novosti

rbk

gaziantep

diyarbakır

unesco dünya mirası listesi

cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı

hatay

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Rus medyası bugünlerde 2023 depremini rakamlarla, olaylarla ve insanların duygularıyla anıyor. Sputnik, Rus medyasında bu konuyla ilgili yazılanları araştırdı.RIA Novosti'Türkiye, depremler öncesinde büyükelçilerin geri çağrıldığı yönündeki haberleri yalanladı'RİA Novosti, ABD, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa başta olmak üzere 10 ülkenin depremden 24 saat önce büyükelçilerini geri çağırdığı yönündeki son iddiaları kaleme aldı.T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden RİA Novosti’ye yapılan yazılı açıklamada, “Bazı sosyal ağlara yayılan ‘6 Şubat 2023 depreminden 24 saat önce 10 ülkenin büyükelçilerini Türkiye'den geri çektiği’ iddiası gerçeği yansıtmıyor” ifadelerine yer verildi.KOMMERSANT'Evde uyumaktan hala korkuyorum'Kommersant muhabiri, trajediden etkilenenlerin nasıl yaşadığını ve Türkiye'nin nasıl yaralarını sardığını kendi gözleriyle görmek için Türkiye’nin güneyindeki Gaziantep ve Hatay illerini ziyaret etti. İşte yerel bir sakinin anılarından bir alıntı:FederalPress‘Asrın Felaketi’: Tam bir yıl önce Türkiye’de korkunç bir deprem meydana geldiFederalPress, geçen yıl yaşanan korkunç depremde hayatını kaybedenleri anıyor ve Türkiye'nin her yerinde yas etkinlikleri düzenlendiğini ifade ediyor:RBK'Türkiye depremden bir yıl sonra nasıl görünüyor'RBK ajansı ise depremde hasar gören tarihi eserlere ayrıca yer verdi:“Tarihi eserler de ağır hasar gördü. Gaziantep’te yeraltı sarsıntılar nedeniyle daha Roma İmparatorluğu döneminde, M.S. 2.-3. yüzyıllarda inşa edilen kent surlarının bazı bölümleri ve kuleleri çöktü. Diyarbakır’da ise aynı adı taşıyan kale ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Hevsel Bahçeleri büyük hasar gördü.Ayrıca, meydana gelen deprem nedeniyle Güneydoğu’da antik Gaziantep Kalesi'nin istinat duvarları ve karşısında bulunan, 17. yüzyılda inşa edilen Şirvan Camii’nin duvarı çöktü. Kalenin, tabiri caizse her tuğlası restore ediliyor. Şu anda restorasyonun yüzde 60’ı tamamlanmış olup, çalışmaların 2024 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Şimdilik kale ve içindeki müze, erişime kapalı durumda.”

https://sputniknews.com.tr/20240206/rus-cankurtaran-turkiyedeki-deprem-bolgesinde-insanlarin-yardimlasmasi-muhtesemdi-1080477527.html

türkiye

gaziantep

diyarbakır

hatay

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Tatiana Şuvalova https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png

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rus medyası, deprem, ria novosti, rbk, gaziantep, diyarbakır, unesco dünya mirası listesi, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, hatay