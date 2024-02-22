https://sputniknews.com.tr/20240222/abdde-yolcu-ucagi-bomba-tehdidi-nedeniyle-acil-inis-yapti-1080977407.html

ABD'de yolcu uçağı bomba tehdidi nedeniyle acil iniş yaptı

ABD'de yolcu uçağı bomba tehdidi nedeniyle acil iniş yaptı

Sputnik Türkiye

ABD'nin New Jersey eyaletinden Kaliforniya'ya giden yolcu uçağı, tuvaletinde bulunan tehdit notu nedeniyle Chicago'ya acil iniş yaptı. 22.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-22T01:47+0300

2024-02-22T01:47+0300

2024-02-22T01:47+0300

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kaliforniya

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new jersey

chicago

acil iniş

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ABD medyasında yer alan haberlere göre, Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'ndan Los Angeles’a gitmek üzere kalkan United Airline şirketine ait uçakta bomba korkusu yaşandı.Polisin verdiği ilk bilgilere göre, kalkıştan 2 saat sonra uçağın tuvaletinde "uçağın patlayacağı" yönünde not bulundu. Bunun üzerine, 202 yolcuyu taşıyan uçak, Chicago'nun O'Hare Havalimanı'na acil iniş için yönlendirildi.Güvenlik güçleri, yolcuları tahliye ederek polis köpekleri ile uçakta saatlerce arama yaptı ancak bir şey bulamadı.Daha sonra, FBI Chicago Ofisinden yapılan açıklamada, "Şu anda kamu güvenliğine veya tesisine yönelik yakın bir tehdit olduğuna dair bir gösterge yoktur" bilgisi verildi.Asılsız çıkan bomba tehdidinin ardından uçak, Chicago'dan tekrar Los Angeles Uluslararası Havalimanı'na doğru yola çıktı.

https://sputniknews.com.tr/20240213/otoyola-acil-inis-yapan-ucak-duvara-carparak-alev-aldi-1080691109.html

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