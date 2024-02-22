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ABD'de yolcu uçağı bomba tehdidi nedeniyle acil iniş yaptı
ABD'de yolcu uçağı bomba tehdidi nedeniyle acil iniş yaptı
Sputnik Türkiye
ABD'nin New Jersey eyaletinden Kaliforniya'ya giden yolcu uçağı, tuvaletinde bulunan tehdit notu nedeniyle Chicago'ya acil iniş yaptı. 22.02.2024, Sputnik Türkiye
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ABD medyasında yer alan haberlere göre, Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'ndan Los Angeles’a gitmek üzere kalkan United Airline şirketine ait uçakta bomba korkusu yaşandı.Polisin verdiği ilk bilgilere göre, kalkıştan 2 saat sonra uçağın tuvaletinde "uçağın patlayacağı" yönünde not bulundu. Bunun üzerine, 202 yolcuyu taşıyan uçak, Chicago'nun O'Hare Havalimanı'na acil iniş için yönlendirildi.Güvenlik güçleri, yolcuları tahliye ederek polis köpekleri ile uçakta saatlerce arama yaptı ancak bir şey bulamadı.Daha sonra, FBI Chicago Ofisinden yapılan açıklamada, "Şu anda kamu güvenliğine veya tesisine yönelik yakın bir tehdit olduğuna dair bir gösterge yoktur" bilgisi verildi.Asılsız çıkan bomba tehdidinin ardından uçak, Chicago'dan tekrar Los Angeles Uluslararası Havalimanı'na doğru yola çıktı.
https://sputniknews.com.tr/20240213/otoyola-acil-inis-yapan-ucak-duvara-carparak-alev-aldi-1080691109.html
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kaliforniya, abd, new jersey, chicago, acil iniş
kaliforniya, abd, new jersey, chicago, acil iniş

ABD'de yolcu uçağı bomba tehdidi nedeniyle acil iniş yaptı

01:47 22.02.2024
Uçuş
Uçuş - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2024
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ABD'nin New Jersey eyaletinden Kaliforniya'ya giden yolcu uçağı, tuvaletinde bulunan tehdit notu nedeniyle Chicago'ya acil iniş yaptı.
ABD medyasında yer alan haberlere göre, Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'ndan Los Angeles’a gitmek üzere kalkan United Airline şirketine ait uçakta bomba korkusu yaşandı.
Polisin verdiği ilk bilgilere göre, kalkıştan 2 saat sonra uçağın tuvaletinde "uçağın patlayacağı" yönünde not bulundu. Bunun üzerine, 202 yolcuyu taşıyan uçak, Chicago'nun O'Hare Havalimanı'na acil iniş için yönlendirildi.
Güvenlik güçleri, yolcuları tahliye ederek polis köpekleri ile uçakta saatlerce arama yaptı ancak bir şey bulamadı.
Daha sonra, FBI Chicago Ofisinden yapılan açıklamada, "Şu anda kamu güvenliğine veya tesisine yönelik yakın bir tehdit olduğuna dair bir gösterge yoktur" bilgisi verildi.
Asılsız çıkan bomba tehdidinin ardından uçak, Chicago'dan tekrar Los Angeles Uluslararası Havalimanı'na doğru yola çıktı.
Otoyola acil iniş yapan uçak duvara çarparak alev aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
DÜNYA
Otoyola acil iniş yapan uçak duvara çarparak alev aldı
13 Şubat, 16:35
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