https://sputniknews.com.tr/20240213/otoyola-acil-inis-yapan-ucak-duvara-carparak-alev-aldi-1080691109.html

Otoyola acil iniş yapan uçak duvara çarparak alev aldı

Otoyola acil iniş yapan uçak duvara çarparak alev aldı

Sputnik Türkiye

ABD’nin Florida eyaletinde cuma günü otoyola acil iniş yapan uçağın, bir araca ve duvara çarptıktan sonra alev aldığı anların görüntüsü ortaya çıktı. 13.02.2024, Sputnik Türkiye

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ABD’nin Ohio eyaletinden 9 Şubat Cuma günü 3'ü yolcu olmak üzere 5 kişiyle kalış yapan Bombardier Challenger 600 tipi küçük uçağın her iki motorunun da gücünü kaybetmesiyle Florida’daki Intersatate-75 otoyoluna acil iniş yaptığı anların görüntüsü ortaya çıktı.Çevrede bulunan bir otomobilden kaydedilen görüntülerde, otoyola inen uçağın önce bir araca, daha sonra duvara çarparak alev aldığı görüldü.

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Otoyola acil iniş yapan uçak duvara çarparak alev aldı Sputnik Türkiye Otoyola acil iniş yapan uçak duvara çarparak alev aldı 2024-02-13T16:35+0300 true PT0M33S

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