https://sputniknews.com.tr/20240213/otoyola-acil-inis-yapan-ucak-duvara-carparak-alev-aldi-1080691109.html
Otoyola acil iniş yapan uçak duvara çarparak alev aldı
Otoyola acil iniş yapan uçak duvara çarparak alev aldı
Sputnik Türkiye
ABD’nin Florida eyaletinde cuma günü otoyola acil iniş yapan uçağın, bir araca ve duvara çarptıktan sonra alev aldığı anların görüntüsü ortaya çıktı. 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T16:35+0300
2024-02-13T16:35+0300
2024-02-13T16:35+0300
dünya
video
florida
otoyol
abd
ohio
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0d/1080691521_0:73:2946:1730_1920x0_80_0_0_26b000bccf63d57d2ac7dec86bff950a.png
ABD’nin Ohio eyaletinden 9 Şubat Cuma günü 3'ü yolcu olmak üzere 5 kişiyle kalış yapan Bombardier Challenger 600 tipi küçük uçağın her iki motorunun da gücünü kaybetmesiyle Florida’daki Intersatate-75 otoyoluna acil iniş yaptığı anların görüntüsü ortaya çıktı.Çevrede bulunan bir otomobilden kaydedilen görüntülerde, otoyola inen uçağın önce bir araca, daha sonra duvara çarparak alev aldığı görüldü.
florida
ohio
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0d/1080691521_272:0:2675:1802_1920x0_80_0_0_0d9e368e8e7903c157fc27e6105448c6.png
Otoyola acil iniş yapan uçak duvara çarparak alev aldı
Sputnik Türkiye
Otoyola acil iniş yapan uçak duvara çarparak alev aldı
2024-02-13T16:35+0300
true
PT0M33S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, florida, otoyol, abd, ohio, видео
video, florida, otoyol, abd, ohio, видео
Otoyola acil iniş yapan uçak duvara çarparak alev aldı
ABD’nin Florida eyaletinde cuma günü otoyola acil iniş yapan uçağın, bir araca ve duvara çarptıktan sonra alev aldığı anların görüntüsü ortaya çıktı.
ABD’nin Ohio eyaletinden 9 Şubat Cuma günü 3'ü yolcu olmak üzere 5 kişiyle kalış yapan Bombardier Challenger 600 tipi küçük uçağın her iki motorunun da gücünü kaybetmesiyle Florida’daki Intersatate-75 otoyoluna acil iniş yaptığı anların görüntüsü ortaya çıktı.
Çevrede bulunan bir otomobilden kaydedilen görüntülerde, otoyola inen uçağın önce bir araca, daha sonra duvara çarparak alev aldığı görüldü.