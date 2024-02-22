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https://sputniknews.com.tr/20240222/6-subat-depremleriyle-ilgili-davalarda-ilk-karar-cikti-18-yil-hapis-cezasi-1081000518.html
6 Şubat depremleriyle ilgili davalarda ilk karar çıktı: 18 yıl hapis cezası
6 Şubat depremleriyle ilgili davalarda ilk karar çıktı: 18 yıl hapis cezası
Sputnik Türkiye
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan binaların sorumluları hakkında açılan davalarda ilk karar Şanlıurfa'da verildi. Kentte 34 kişinin hayatını... 22.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-22T16:29+0300
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türkiye
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şanlıurfa
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Şanlıurfa 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık müteahhit Müslüm Demirer'in avukatları ile mağdur tarafların avukatları katıldı.Heyet değişikliği nedeniyle duruşmada apartmanın enkazında yapılan bilirkişi incelemesine ilişkin raporlar ve tutanaklar okundu.Mağdur taraf avukatları, sanık hakkında üst sınırdan hüküm verilmesini talep etti.Sanık avukatları da sunulan mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, aynı binanın enkazında müvekkillerinin de oğlunu kaybederek zarar gördüğünü dile getirdi.Savcı ise esasa ilişkin mütalaasında, sanığın apartmanın inşasında mevcut standartlara göre üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediğinin tespit edildiğini ve kusurlu bulunduğunu kaydetti.Oğlunu kaybetmesi ceza indirimini getirdiOy birliğiyle alınan kararda, sanığın "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 21 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.Söz konusu binada kendi oğlunu da kaybetmiş olması nedeniyle cezasında 1/6 oranında indirime gidilerek sanığın 18 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verildi.Kararda apartmanın yapımından sorumlu 4 kişiden 3'ünün depremden önceki yıllarda hayatını kaybettiği de anımsatıldı.İlgili karar, depremlerde yıkılan binaların sorumluları hakkında verilen ilk karar olma özelliği taşıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240220/depremde-agir-hasar-goren-araclarla-change-yaptiklari-ortaya-cikti-6-kisiden-biri-tutuklandi-1080923169.html
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deprem, kahramanmaraş, şanlıurfa, dava, ceza

6 Şubat depremleriyle ilgili davalarda ilk karar çıktı: 18 yıl hapis cezası

16:29 22.02.2024 (güncellendi: 16:30 22.02.2024)
© AATürkiye ve çevresi 123 yılda 6 ve üzeri büyüklüğündeki 231 depremle sarsıldı
Türkiye ve çevresi 123 yılda 6 ve üzeri büyüklüğündeki 231 depremle sarsıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2024
© AA
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan binaların sorumluları hakkında açılan davalarda ilk karar Şanlıurfa'da verildi. Kentte 34 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı apartmanın müteahhidine 18 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Şanlıurfa 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık müteahhit Müslüm Demirer'in avukatları ile mağdur tarafların avukatları katıldı.
Heyet değişikliği nedeniyle duruşmada apartmanın enkazında yapılan bilirkişi incelemesine ilişkin raporlar ve tutanaklar okundu.
Mağdur taraf avukatları, sanık hakkında üst sınırdan hüküm verilmesini talep etti.
Sanık avukatları da sunulan mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, aynı binanın enkazında müvekkillerinin de oğlunu kaybederek zarar gördüğünü dile getirdi.
Savcı ise esasa ilişkin mütalaasında, sanığın apartmanın inşasında mevcut standartlara göre üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediğinin tespit edildiğini ve kusurlu bulunduğunu kaydetti.

Oğlunu kaybetmesi ceza indirimini getirdi

Oy birliğiyle alınan kararda, sanığın "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 21 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.
Söz konusu binada kendi oğlunu da kaybetmiş olması nedeniyle cezasında 1/6 oranında indirime gidilerek sanığın 18 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verildi.
Kararda apartmanın yapımından sorumlu 4 kişiden 3'ünün depremden önceki yıllarda hayatını kaybettiği de anımsatıldı.
İlgili karar, depremlerde yıkılan binaların sorumluları hakkında verilen ilk karar olma özelliği taşıyor.
Depremde ağır hasar gören araçlarla 'change' yaptıkları ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2024
TÜRKİYE
Depremde ağır hasar gören araçlarla 'change' yaptıkları ortaya çıktı: 6 kişiden biri tutuklandı
20 Şubat, 16:24
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