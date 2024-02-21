https://sputniknews.com.tr/20240221/ukraynali-istihbarat-subayi-batinin-maydani-neden-destekledigini-anlatti-1080966357.html
Ukraynalı istihbarat subayı, Batı'nın Maydan'ı neden desteklediğini anlattı
Ukraynalı istihbarat subayı, Batı'nın Maydan'ı neden desteklediğini anlattı
Sputnik Türkiye
Sputnik’e konuşan eski Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) subayı Vasiliy Prozorov, Batılı diplomatlarla birlikte gizli servislerin, Ukrayna'yı Rusya'dan koparmak... 21.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-21T17:20+0300
2024-02-21T17:20+0300
2024-02-21T17:20+0300
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Kiev’deki Maydan Olayları’na Batı’nın verdiği desteğin SBU gizli belgelerine yer aldığına dikkat çeken Prozorov, 2014 başlarında Zaporojye bölgesindeki SBU departmanında çalıştığını aktarırken, “O zamanlar bile Kiev'de çalışan meslektaşlarım, Batılı diplomatların Maydan'da çok aktif olduklarını, muhalefetle birlikte çalıştıklarını ve yetkililere, özellikle de devletin en üst düzey yetkililerine ciddi baskı uyguladıklarını söylemişlerdi. 2014 baharında başkent Kiev'deki SBU merkez ofisinde çalışmak üzere tayinim çıktığında, burada karşı istihbarat departmanının ve terörle mücadele merkezinin resmi belgelerine erişim sağlayarak kendi gözlerimle şahit oldum” ifadelerini kullandı.Prozorov, SBU arşivlerinde bulunan Ocak-Şubat 2014 dönemine ait belgelerde, Batılı diplomatların, devlet temsilcilerinin, hükümet kuruluşlarının ve aynı zamanda Batılı sivil toplum kuruluşlarının (STK) Maydan olaylarını nasıl tetiklediği ve desteklediğini görebildiğini vurgularken, “Orada yaşananların finansmanına nasıl doğrudan katıldıkları ortaya çıktı. Tüm bu olayların finansmanında, istihbarat ve bilgilendirme kampanyalarının yürütülmesinde doğrudan yer aldılar” dedi.Örnek olarak Ocak 2014 sonunda Kiev'de kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı iddia edilen Maydan destekçilerinden Dmitro Bulatov'un hikayesini gösteren Prozorov, 2014 yılının sonlarında Bulatov'un arkadaşlarının kaçırma olayının kurgulandığını itiraf ettiğini anımsatarak demecini şu şekilde sürdürdü:Eski istihbarat subayı Prozorov, devlet ve devlet dışı aktörlerin aktif olarak görev aldığı Maydan olaylarındaki ana hedefin Ukrayna'yı Rusya'dan koparmak olduğuna dikkat çekerken, konuşmasını, “O dönemde Kiev’de bulunan Batılı diplomatların başka hiçbir görevleri yoktu" diye özetledi.Daha önce konuşan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi'nin gayriresmi toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki darbenin gerçekleştirilmesinde ABD ve AB'nin kilit rol oynadığından şüphe duymadığını söylemişti.Ukrayna hükümetinin AB ile Ortaklık Anlaşması’nın imzalanmasını erteleme kararının çok organize ve koordineli protestolarla karşılandığına dikkat çeken Nebenzya, “AB ve ABD'nin, aşırı sağ radikalleri ve neo-Nazileri araç olarak kullanarak sesini duyuran bir azınlığın protestosunu kışkırtma, teşvik etme ve yönetme konusundaki kilit rolünden hiçbir şüphemiz yok” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240217/maydan-tipik-bir-renkli-devrim-ve-cia-operasyonuydu-1080822099.html
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ukrayna, ukrayna güvenlik servisi, kiev, maydan, maydan olayları, batı, darbe, rusya, abd, avrupa birliği
Ukraynalı istihbarat subayı, Batı'nın Maydan'ı neden desteklediğini anlattı
Sputnik’e konuşan eski Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) subayı Vasiliy Prozorov, Batılı diplomatlarla birlikte gizli servislerin, Ukrayna'yı Rusya'dan koparmak ve dönemin Ukrayna lideri Viktor Yanukoviç'e baskı yapmak amacıyla 2014 yılında yaşanan Maydan olaylarını desteklediğini söyledi.
Kiev’deki Maydan Olayları’na Batı’nın verdiği desteğin SBU gizli belgelerine yer aldığına dikkat çeken Prozorov, 2014 başlarında Zaporojye bölgesindeki SBU departmanında çalıştığını aktarırken, “O zamanlar bile Kiev'de çalışan meslektaşlarım, Batılı diplomatların Maydan'da çok aktif olduklarını, muhalefetle birlikte çalıştıklarını ve yetkililere, özellikle de devletin en üst düzey yetkililerine ciddi baskı uyguladıklarını söylemişlerdi. 2014 baharında başkent Kiev'deki SBU merkez ofisinde çalışmak üzere tayinim çıktığında, burada karşı istihbarat departmanının ve terörle mücadele merkezinin resmi belgelerine erişim sağlayarak kendi gözlerimle şahit oldum” ifadelerini kullandı.
Prozorov, SBU arşivlerinde bulunan Ocak-Şubat 2014 dönemine ait belgelerde, Batılı diplomatların, devlet temsilcilerinin, hükümet kuruluşlarının ve aynı zamanda Batılı sivil toplum kuruluşlarının (STK) Maydan olaylarını nasıl tetiklediği ve desteklediğini görebildiğini vurgularken, “Orada yaşananların finansmanına nasıl doğrudan katıldıkları ortaya çıktı. Tüm bu olayların finansmanında, istihbarat ve bilgilendirme kampanyalarının yürütülmesinde doğrudan yer aldılar” dedi.
Örnek olarak Ocak 2014 sonunda Kiev'de kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı iddia edilen Maydan destekçilerinden Dmitro Bulatov'un hikayesini gösteren Prozorov, 2014 yılının sonlarında Bulatov'un arkadaşlarının kaçırma olayının kurgulandığını itiraf ettiğini anımsatarak demecini şu şekilde sürdürdü:
Kaçırıldığı iddia edildikten sonra, şehir dışında bir yerde Rus özel kuvvetleri tarafından işkence gördüğünü söyleyerek ortaya çıktı. Sonrasında çok hızlı bir şekilde, kelimenin tam anlamıyla iki gün içinde Ukrayna dışına, Avrupa Birliği ülkesine götürüldü. Pasaportu ve vizeleri özellikle Almanya 'nın Ukrayna Büyükelçisi Bay (Christoph) Weil ile birlikte AB 'nin Ukrayna'daki temsilcisi (Avrupa Komisyonu'nun Genişleme ve Komşuluk Politikasından sorumlu üyesi) Stefan Fule ve AB'nin Ukrayna'daki temsilcisi Jan Tombinski tarafından hazırlandı.Bulatov darbeden sonra Mart-Aralık 2014 tarihleri arasında Ukrayna Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev yaptı. Tüm bunlar dikkate alındığında, elbette Maydan Olayları sırasında muhalefetin arkasında Batılı yetkililerin ve özel servislerin olduğu netleşiyor.
Eski istihbarat subayı Prozorov, devlet ve devlet dışı aktörlerin aktif olarak görev aldığı Maydan olaylarındaki ana hedefin Ukrayna'yı Rusya'dan koparmak olduğuna dikkat çekerken, konuşmasını, “O dönemde Kiev’de bulunan Batılı diplomatların başka hiçbir görevleri yoktu" diye özetledi.
Daha önce konuşan Rusya
'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi
'nin gayriresmi toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki darbenin gerçekleştirilmesinde ABD ve AB'nin kilit rol oynadığından
şüphe duymadığını söylemişti.
Ukrayna hükümetinin AB ile Ortaklık Anlaşması’nın imzalanmasını erteleme kararının çok organize ve koordineli protestolarla karşılandığına dikkat çeken Nebenzya, “AB ve ABD'nin, aşırı sağ radikalleri ve neo-Nazileri araç olarak kullanarak sesini duyuran bir azınlığın protestosunu kışkırtma, teşvik etme ve yönetme konusundaki kilit rolünden hiçbir şüphemiz yok” diye konuştu.