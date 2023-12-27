https://sputniknews.com.tr/20231227/rusyanin-bm-daimi-temsilcisi-abd-ve-ab-ukraynadaki-darbede-kilit-rol-oynadi-1079076598.html

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi: ABD ve AB, Ukrayna'daki darbede kilit rol oynadı

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi: ABD ve AB, Ukrayna'daki darbede kilit rol oynadı

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Moskova’nın Ukrayna'daki darbenin gerçekleştirilmesinde ABD ve Avrupa Birliği’nin kilit... 27.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-27T20:26+0300

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Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi'nin gayriresmi toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki darbenin gerçekleştirilmesinde ABD ve AB'nin kilit rol oynadığından şüphe duymadığını söyledi.Ukrayna hükümetinin AB ile Ortaklık Anlaşması’nın imzalanmasını erteleme kararının çok organize ve koordineli protestolarla karşılandığına dikkat çeken Nebenzya, “AB ve ABD'nin, aşırı sağ radikalleri ve neo-Nazileri araç olarak kullanarak sesini duyuran bir azınlığın protestosunu kışkırtma, teşvik etme ve yönetme konusundaki kilit rolünden hiçbir şüphemiz yok” diye konuştu.Bugün Batılı uzmanların ve politikacıların bu konuyu giderek daha sık dile getirdiklerini söyleyen Nebenzya, “En son teyitlerden bir tanesini, ABD'nin seçilmiş hükümetin devrilmesine yardım ettiğini doğrudan belirten Kongre Üyesi Thomas Massie seslendirdi” vurgusunu yaptı.Rus diplomat, “Meydan'da kullanılan dezenformasyon teknolojilerini çok iyi biliyoruz. Aslında Batılı istihbarat servisleri tarafından finanse edilen sözde bağımsız medya ve sivil toplum kuruluşları (STK), kitleler arasında otoritelere karşı nefret ve korku aşılamış, kamuoyunu manipüle etmiş, bilgileri çarpıtmış ve hatta tahrif etmişti” ifadelerini kullandı.Kasım 2023'te, ilk başta Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin ‘özgürlüğe giden yol’ olduğunu düşünenlerin yer aldığı gösterilere, ülkenin farklı yerlerinden Batılı ülkeler tarafından desteklenen Nazi sempatizanı grupların da katılmasıyla silahlı çatışmaların merkezi haline gelen ‘Maydan Olayları’ 10’uncu yılını doldurdu. Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'nda güvenlik güçleri ile radikaller arasında meydana gelen çatışmalarda onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

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