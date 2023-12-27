https://sputniknews.com.tr/20231227/rusya-basbakan-yardimcisi-novak-rus-petrolunu-almak-isteyen-cok-ulke-var-1079075948.html
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Rus petrolünü almak isteyen çok ülke var
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Rus petrolünü almak isteyen çok ülke var
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus petrolünün ana alıcılarının Çin ve Hindistan olduğunu, ancak hala dünyanın diğer ülkelerinden birçok talep... 27.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-27T19:23+0300
2023-12-27T19:23+0300
2023-12-27T19:23+0300
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rossiya 24 televizyonuna açıklamasında, “Rusya’nın enerji kaynakları ihracatında Çin’in payı yaklaşık yüzde 45-50 arttı. Hindistan’a daha önce neredeyse hiç ihracat yapmıyorduk, ama son iki yılda bu ülkeye yapılan tedarik toplam ihracatın yaklaşık yüzde 40’ını oluşturuyor. Böylelikle, halihazırda bu iki ülke Rusya’nın enerji kaynakları ihracatının yaklaşık yüzde 90’ını oluşturuyor” ifadesini kullandı.“Elbette diğer ülkelere de sevkiyatlarımız var” diyen yetkili, “Rus petrolünü ve petrol ürünlerini almak isteyen çok ülke var. Bunlar Güney Amerika, Afrika ve Asya-Pasifik’in diğer ülkeleri” diye ekledi.Novak, “Küresel ölçekte yeni partnerlerden bahsedecek olursak bunlar, Kuzey Deniz Yolu dahil yeni lojistik güzergahlar, yeni tedarikler ve yeni ulaşım güzergahları demek” diye kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20231215/slovakyanin-rus-petrolu-satin-almasi-abnin-yeni-yaptirim-paketinden-muaf-tutulacak-1078511587.html
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novak, rusya, aleksandr novak, petrol, çin, hindistan
novak, rusya, aleksandr novak, petrol, çin, hindistan
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Rus petrolünü almak isteyen çok ülke var
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus petrolünün ana alıcılarının Çin ve Hindistan olduğunu, ancak hala dünyanın diğer ülkelerinden birçok talep geldiğini belirtti.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rossiya 24 televizyonuna açıklamasında, “Rusya’nın enerji kaynakları ihracatında Çin’in payı yaklaşık yüzde 45-50 arttı. Hindistan’a daha önce neredeyse hiç ihracat yapmıyorduk, ama son iki yılda bu ülkeye yapılan tedarik toplam ihracatın yaklaşık yüzde 40’ını oluşturuyor. Böylelikle, halihazırda bu iki ülke Rusya’nın enerji kaynakları ihracatının yaklaşık yüzde 90’ını oluşturuyor” ifadesini kullandı.
“Elbette diğer ülkelere de sevkiyatlarımız var” diyen yetkili, “Rus petrolünü ve petrol ürünlerini almak isteyen çok ülke var. Bunlar Güney Amerika, Afrika ve Asya-Pasifik’in diğer ülkeleri” diye ekledi.
Novak, “Küresel ölçekte yeni partnerlerden bahsedecek olursak bunlar, Kuzey Deniz Yolu dahil yeni lojistik güzergahlar, yeni tedarikler ve yeni ulaşım güzergahları demek” diye kaydetti.