https://sputniknews.com.tr/20231227/rusya-basbakan-yardimcisi-novak-rus-petrolunu-almak-isteyen-cok-ulke-var-1079075948.html

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Rus petrolünü almak isteyen çok ülke var

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Rus petrolünü almak isteyen çok ülke var

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus petrolünün ana alıcılarının Çin ve Hindistan olduğunu, ancak hala dünyanın diğer ülkelerinden birçok talep... 27.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-27T19:23+0300

2023-12-27T19:23+0300

2023-12-27T19:23+0300

dünya

novak

rusya

aleksandr novak

petrol

çin

hindistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/10/1076385585_0:31:1024:607_1920x0_80_0_0_58fc62de3775fe990f2b5f3466b69194.jpg

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rossiya 24 televizyonuna açıklamasında, “Rusya’nın enerji kaynakları ihracatında Çin’in payı yaklaşık yüzde 45-50 arttı. Hindistan’a daha önce neredeyse hiç ihracat yapmıyorduk, ama son iki yılda bu ülkeye yapılan tedarik toplam ihracatın yaklaşık yüzde 40’ını oluşturuyor. Böylelikle, halihazırda bu iki ülke Rusya’nın enerji kaynakları ihracatının yaklaşık yüzde 90’ını oluşturuyor” ifadesini kullandı.“Elbette diğer ülkelere de sevkiyatlarımız var” diyen yetkili, “Rus petrolünü ve petrol ürünlerini almak isteyen çok ülke var. Bunlar Güney Amerika, Afrika ve Asya-Pasifik’in diğer ülkeleri” diye ekledi.Novak, “Küresel ölçekte yeni partnerlerden bahsedecek olursak bunlar, Kuzey Deniz Yolu dahil yeni lojistik güzergahlar, yeni tedarikler ve yeni ulaşım güzergahları demek” diye kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20231215/slovakyanin-rus-petrolu-satin-almasi-abnin-yeni-yaptirim-paketinden-muaf-tutulacak-1078511587.html

novak

rusya

çin

hindistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

novak, rusya, aleksandr novak, petrol, çin, hindistan