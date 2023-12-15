https://sputniknews.com.tr/20231215/slovakyanin-rus-petrolu-satin-almasi-abnin-yeni-yaptirim-paketinden-muaf-tutulacak-1078511587.html

Slovakya’nın Rus petrolü satın alması AB’nin yeni yaptırım paketinden muaf tutulacak

Slovakya’nın Rus petrolü satın alması AB’nin yeni yaptırım paketinden muaf tutulacak

Slovakya Başbakanı Fitzo, AB’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketinde Slovakya’nın Rus petrolü satın alma ambargosundan muaf tutulacağını belirtti. 15.12.2023, Sputnik Türkiye

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Slovakya Başbakanı Robert Fitzo, AB Liderler Zirvesinin ardından gazetecilere verdiği demeçte, ülkesinin Rus petrolünü kullanmasına izin veren kararın, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketinde de korunacağını söyledi.Fitzo, “Bizim için son derece önemli olan Rus petrolünün üretim için kullanılmasına ilişkin muafiyeti içeren yeni yaptırımlar paketini onayladık” dedi.Aralık ayı başında, Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar, Slovakya'nın Rus petrolünü kullanmasının AB’nin yaptırım listesinden muaf tutulmasının bir yıl daha uzatmaya çalıştıklarını belirterek, bu muafiyete son verilmesinin ülke üzerinde ciddi etkileri olacak enflasyonist baskı yaratacağını ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231214/slovakya-f-16larin-nato-uslerinden-havalanmasi-rusya-icin-kirmizi-cizgi-olacak-1078444081.html

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