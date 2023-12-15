https://sputniknews.com.tr/20231215/slovakyanin-rus-petrolu-satin-almasi-abnin-yeni-yaptirim-paketinden-muaf-tutulacak-1078511587.html
Slovakya’nın Rus petrolü satın alması AB’nin yeni yaptırım paketinden muaf tutulacak
Slovakya’nın Rus petrolü satın alması AB’nin yeni yaptırım paketinden muaf tutulacak
Slovakya Başbakanı Fitzo, AB’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketinde Slovakya’nın Rus petrolü satın alma ambargosundan muaf tutulacağını belirtti. 15.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-15T20:33+0300
2023-12-15T20:33+0300
2023-12-15T20:33+0300
ukrayna krizi
slovakya
rusya
rusya - slovakya ilişkileri
robert fitzo
avrupa birliği
avrupa birliği
ukrayna
ukrayna krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/03/19/1044111852_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_4238af214c72d44e5902d0d2fec151b5.jpg
Slovakya Başbakanı Robert Fitzo, AB Liderler Zirvesinin ardından gazetecilere verdiği demeçte, ülkesinin Rus petrolünü kullanmasına izin veren kararın, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketinde de korunacağını söyledi.Fitzo, “Bizim için son derece önemli olan Rus petrolünün üretim için kullanılmasına ilişkin muafiyeti içeren yeni yaptırımlar paketini onayladık” dedi.Aralık ayı başında, Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar, Slovakya'nın Rus petrolünü kullanmasının AB’nin yaptırım listesinden muaf tutulmasının bir yıl daha uzatmaya çalıştıklarını belirterek, bu muafiyete son verilmesinin ülke üzerinde ciddi etkileri olacak enflasyonist baskı yaratacağını ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231214/slovakya-f-16larin-nato-uslerinden-havalanmasi-rusya-icin-kirmizi-cizgi-olacak-1078444081.html
slovakya
rusya
avrupa birliği
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/03/19/1044111852_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_55c110c0283aa091b4c448b4b8ebb02d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
slovakya, rusya, rusya - slovakya ilişkileri, robert fitzo, avrupa birliği, avrupa birliği, ukrayna, ukrayna krizi
slovakya, rusya, rusya - slovakya ilişkileri, robert fitzo, avrupa birliği, avrupa birliği, ukrayna, ukrayna krizi
Slovakya’nın Rus petrolü satın alması AB’nin yeni yaptırım paketinden muaf tutulacak
Slovakya Başbakanı Fitzo, AB’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketinde Slovakya’nın Rus petrolü satın alma ambargosundan muaf tutulacağını belirtti.
Slovakya Başbakanı Robert Fitzo, AB Liderler Zirvesinin ardından gazetecilere verdiği demeçte, ülkesinin Rus petrolünü kullanmasına izin veren kararın, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketinde de korunacağını söyledi.
Fitzo, “Bizim için son derece önemli olan Rus petrolünün üretim için kullanılmasına ilişkin muafiyeti içeren yeni yaptırımlar paketini onayladık” dedi.
Aralık ayı başında, Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar, Slovakya'nın Rus petrolünü kullanmasının AB’nin yaptırım listesinden muaf tutulmasının bir yıl daha uzatmaya çalıştıklarını belirterek, bu muafiyete son verilmesinin ülke üzerinde ciddi etkileri olacak enflasyonist baskı yaratacağını ifade etmişti.