https://sputniknews.com.tr/20240221/ukrayna-basbakanindan-malumun-ilani-cephede-avantaj-ve-hava-ustunlugu-rusyada-1080968709.html
Ukrayna Başbakanı'ndan malumun ilanı: 'Cephede avantaj ve hava üstünlüğü Rusya'da'
Ukrayna Başbakanı'ndan malumun ilanı: 'Cephede avantaj ve hava üstünlüğü Rusya'da'
Sputnik Türkiye
Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Ukrayna ordusunun cephede avantajsız bir konumda bulunduğunu ve havada üstünlüğün Rusya'da olduğunu itiraf etti. 21.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-21T18:32+0300
2024-02-21T18:32+0300
2024-02-21T18:32+0300
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Japon televizyonu NHK'ya demeç veren Şmıgal, "Şu anda Rusya, muharebe alanında havada üstünlüğe sahip. Geçen hafta Rus ordusu Avdeyevka'ya binlerce güdümlü hava bombası attı. Maalesef partner ülkelerin mermi sevkiyatları azaldı ve Ocak ayında Ukrayna ordusuna mermi tedariki şimdiye kadarki en düşük seviyede gerçekleşti" dedi.Ukrayna'nın cephe arkasındaki depolara ve komuta noktalarına saldırmak için uzun menzilli füzeler elde etmesinin son derece önemli olduğunu savunan Şmıgal, Ukrayna ordusunun cephedeki avantajsız konumunun nedenlerinden biri olarak bu tür füze ve mermilerin yokluğunu gösterdi.Ukrayna'da üretilen İHA'lar ve mevcut teknolojiler yardımıyla bu açığı kapatmaya çalıştıklarını ancak sahada belirleyici rolü uzun menzilli füzeler ile top mermilerinin oynadığını kaydeden Şmıgal, bu tür silahlar elde etmeleri halinde cephe arkasındaki depolara ve komuta noktalarına saldırabileceklerini düşündüğünü ifade etti.Moskova, Batı'nın silah sevkiyatlarına tepkiliRusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Eylül ortasında düzenlenen 8. Doğu Ekonomi Forumu'nda ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme planlarını eleştirerek F-16'ların bile hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sadece çatışmayı uzatacağını vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240221/ukraynali-istihbarat-subayi-batinin-maydani-neden-destekledigini-anlatti-1080966357.html
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denis şmıgal, ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, iha, insansız hava aracı (iha), vladimir putin, rusya dışişleri bakanlığı, nato
denis şmıgal, ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, iha, insansız hava aracı (iha), vladimir putin, rusya dışişleri bakanlığı, nato
Ukrayna Başbakanı'ndan malumun ilanı: 'Cephede avantaj ve hava üstünlüğü Rusya'da'
Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Ukrayna ordusunun cephede avantajsız bir konumda bulunduğunu ve havada üstünlüğün Rusya'da olduğunu itiraf etti.
Japon televizyonu NHK'ya demeç veren Şmıgal, "Şu anda Rusya, muharebe alanında havada üstünlüğe sahip. Geçen hafta Rus ordusu Avdeyevka'ya binlerce güdümlü hava bombası attı. Maalesef partner ülkelerin mermi sevkiyatları azaldı ve Ocak ayında Ukrayna ordusuna mermi tedariki şimdiye kadarki en düşük seviyede gerçekleşti" dedi.
Ukrayna'nın cephe arkasındaki depolara ve komuta noktalarına saldırmak için uzun menzilli füzeler elde etmesinin son derece önemli olduğunu savunan Şmıgal, Ukrayna ordusunun cephedeki avantajsız konumunun nedenlerinden biri olarak bu tür füze ve mermilerin yokluğunu gösterdi.
Ukrayna'da üretilen İHA'lar ve mevcut teknolojiler yardımıyla bu açığı kapatmaya çalıştıklarını ancak sahada belirleyici rolü uzun menzilli füzeler ile top mermilerinin oynadığını kaydeden Şmıgal, bu tür silahlar elde etmeleri halinde cephe arkasındaki depolara ve komuta noktalarına saldırabileceklerini düşündüğünü ifade etti.
Moskova, Batı'nın silah sevkiyatlarına tepkili
Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Eylül ortasında düzenlenen 8. Doğu Ekonomi Forumu'nda ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme planlarını eleştirerek F-16'ların bile hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sadece çatışmayı uzatacağını vurgulamıştı.