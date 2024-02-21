https://sputniknews.com.tr/20240221/turkiyede-yetisen-okse-otunun-kalp-sagligina-olan-sasirtici-etkisi-yuksek-tansiyonu-dusuruyor-1080954743.html
Türkiye'de yetişen ökse otunun kalp sağlığına olan şaşırtıcı etkisi: Yüksek tansiyonu düşürüyor
Türkiye'de yetişen ökse otunun kalp sağlığına olan şaşırtıcı etkisi: Yüksek tansiyonu düşürüyor
Sputnik Türkiye
Yüksek tansiyon sorunu, önlem alınmadığında büyük rahatsızlıklara yol açabilirken; ökse otu, kalp-damar hastalıklarıyla mücadelede doğal bir destek olarak öne... 21.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-21T13:48+0300
2024-02-21T13:48+0300
2024-02-21T13:48+0300
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Kalp ve damar hastalıkları, sağlık endişeleri arasında önde gelen sorunlardan biri olarak ön plana çıkıyor. Özellikle sinir, stres, sigara kullanımı ve sağlıksız beslenme gibi faktörler bu tür hastalıkların ortaya çıkmasını ve ilerleyişini artırıyor.Bu tür hastalıklarla mücadelede umut vaat eden ökse otu da tam da burada önem kazanıyor. Ökse otu, geleneksel tıpta uzun yıllardır kullanılan ve sağlık üzerinde çeşitli olumlu etkileri bulunan bir bitki olsa da özellikle kalp ve damar sağlığını desteklemesiyle biliniyor.İçeriğinde bulunan antioksidanlar, flavonoidler ve diğer biyoaktif bileşenler sayesinde kalp-damar sağlığını korumaya yardımcı olabileceği uzmanlar tarafından sık sık dikkat çekilen bir konu.Ökse otu nedir?Ökse otu, halk arasında gökçe otu olarak da bilinir. Genellikle tarım alanlarında, yol kenarlarında ve boş arazilerde kendiliğinden yetişen bir yıllık bir bitkidir. Çiçekleri genellikle mor-mavi bir disk çiçeği etrafında beyaz veya pembe renkte dış çiçekler içerir. Ökseotugiller ailesine ait olan ökse otu, filizleri olan küçük bir çalıdır. Yapraklarında tanen, urson, inosit, saponin ve viscine gibi esnek, yumuşak bir reçine bulunur. Ökse otunun tansiyona olan etkileri ise inanılmaz derecede faydalı.Yüksek Tansiyonu Düşürücü EtkisiYapılan araştırmalar, ökse otunun yüksek tansiyonla mücadelede etkili olabileceğini göstermektedir. Bitkinin içeriğinde bulunan bileşenlerin kan basıncını düşürücü etkisi olduğu ve bu sayede hipertansiyon riskini azaltabileceği belirtilmektedir. Özellikle tansiyonun dengelenmesine yardımcı olan potasyum açısından zengin olması, ökse otunun bu alandaki etkisini desteklemektedir. Ökse otu, yüksek tansiyonu önlemeye yarayabilir. Her tansiyon ölçümünün ardından tansiyonunuzu düşürmeye çalışıyorsanız ökse otunun faydalarından yararlanabilirsiniz. Ancak aşırı tüketildiğinde zararlı olabilir.Yüksek tansiyonu düşürmesinin yanı sıra damar sertliğini önlemeye, sara ve akciğer kanamalarını durdurmaya yarayabilir. Akciğer sorunu için gün içerisinde bir miktar ökse otu çayı içebilirsiniz. Aynı zamanda bu bitki, spazmları çözmeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olabilir. Hazımsızlığı gidermek için yemekten bir süre sonra demleyip tüketmeyin deneyin.Tansiyon nedir?Tansiyonu kanın damara basınç yapması olarak tarif eden Dr. Coşkun, “İki çeşit tansiyon vardır. Büyük tansiyon ve küçük tansiyon. Halk arasında bilinen tabiri ile konuşuyorum. Küçük tansiyon 9’u geçtiğinde biz buna hipertansiyon diyoruz, yani yüksek tansiyon. Büyük tansiyonun sınırı 14’dür. 14’ün üstüne çıktığı zaman yine tansiyon yüksek demektir” dedi.'Ökse otuyla yüksek tansiyon 21 gün ile 3 ay arasında dengelenir'Vatandaşların tansiyonlarını ökse otu, iki zeytin yaprağı ve üç çoban çökerten ile düzenleyebileceğini söyleyen Dr. Ömer Coşkun, “Zeytin yaprağı çoban çökerten ile birlikte sıcak suda 5 dakika demlenecek. Daha sonda ökse otu ılık suda en az 10 saat demlenecek. Günde bir defa kullanılacak çoban çökerten ve zeytin yaprağı ile günde iki defa yani sabah ve akşam içilecek ökse otuyla yüksek tansiyon 21 gün ile 3 ay arasında dengelenir” dedi.Dr. Ömer Coşkun, ökse otunun içindeki vitaminler, antioksidanlar ve minerallerin tansiyona çok faydalı olduğunu vurgulayarak, “Fakat ökse otunun meyveleri zehirlidir. Sadece yaprakları ve taze sapları kullanılabilir. Ancak bunun bile bilinçsizce toplanıp evde kaynatılması kesinlikle çok tehlikelidir. Ökse otunun meyveleri kullanılmamalıdır. Fazla kullanıldığı takdirde zararlıdır. Ham ökse otu kullanılmamalıdır” diye konuştu.Nasıl kullanılır?Bir bardak sıcak suya 1-2 tatlı kaşığı kuru yaprak ve filizleri ekleyip 10-15 dakika bekletip için. Ökse otunu farklı bitkilerle karıştırarak da çay yapabilirsiniz. Öksürük için 1 tatlı kaşığı ökse otu, 1 parça taze zencefil, 1 parça zerdeçal kökünü demleyip 1 tatlı kaşığı bal ekleyebilirsiniz. Rahatlamak için ise ökse otuna melisa, adaçayı, lavanta, papatya ekleyebilirsiniz. Ancak ökse otunun meyvelerinden uzak durmanız gerekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20240220/ibn-i-sinadan-asirlik-sifa-kaynagi-iki-dogal-malzeme-ile-nefes-acmanin-formulu-1080875762.html
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ökse otu, kalp sağlığı, yüksek tansiyon, kalp-damar hastalıkları, doğal destek, bitkisel tedavi, antioksidanlar, potasyum, sağlık uzmanı, bitki bazlı tedaviler, hipertansiyon, bitkisel çay, uzman görüşü, bitkisel ilaçlar, kan basıncı, uzman yorumu, ökse otunun kalp-damar sağlığına faydaları
ökse otu, kalp sağlığı, yüksek tansiyon, kalp-damar hastalıkları, doğal destek, bitkisel tedavi, antioksidanlar, potasyum, sağlık uzmanı, bitki bazlı tedaviler, hipertansiyon, bitkisel çay, uzman görüşü, bitkisel ilaçlar, kan basıncı, uzman yorumu, ökse otunun kalp-damar sağlığına faydaları
Türkiye'de yetişen ökse otunun kalp sağlığına olan şaşırtıcı etkisi: Yüksek tansiyonu düşürüyor
Yüksek tansiyon sorunu, önlem alınmadığında büyük rahatsızlıklara yol açabilirken; ökse otu, kalp-damar hastalıklarıyla mücadelede doğal bir destek olarak öne çıkıyor. Türkiye'de yetişen bu bitki, dikkatli ve kontrollü şekilde tüketildiğinde 'yüksek tansiyonu dengelemede bir numara' görülüyor. İşte ökse otunun sağlık üzerindeki faydaları...
Kalp ve damar hastalıkları, sağlık endişeleri arasında önde gelen sorunlardan biri olarak ön plana çıkıyor. Özellikle sinir, stres, sigara kullanımı ve sağlıksız beslenme gibi faktörler bu tür hastalıkların ortaya çıkmasını ve ilerleyişini artırıyor.
Bu tür hastalıklarla mücadelede umut vaat eden ökse otu da tam da burada önem kazanıyor. Ökse otu, geleneksel tıpta uzun yıllardır kullanılan ve sağlık üzerinde çeşitli olumlu etkileri bulunan bir bitki olsa da özellikle kalp ve damar sağlığını desteklemesiyle biliniyor.
İçeriğinde bulunan antioksidanlar, flavonoidler ve diğer biyoaktif bileşenler sayesinde kalp-damar sağlığını korumaya yardımcı olabileceği uzmanlar tarafından sık sık dikkat çekilen bir konu.
Ökse otu, halk arasında gökçe otu olarak da bilinir. Genellikle tarım alanlarında, yol kenarlarında ve boş arazilerde kendiliğinden yetişen bir yıllık bir bitkidir. Çiçekleri genellikle mor-mavi bir disk çiçeği etrafında beyaz veya pembe renkte dış çiçekler içerir. Ökseotugiller ailesine ait olan ökse otu, filizleri olan küçük bir çalıdır. Yapraklarında tanen, urson, inosit, saponin ve viscine gibi esnek, yumuşak bir reçine bulunur. Ökse otunun tansiyona olan etkileri ise inanılmaz derecede faydalı.
Yüksek Tansiyonu Düşürücü Etkisi
Yapılan araştırmalar, ökse otunun yüksek tansiyonla mücadelede etkili olabileceğini göstermektedir. Bitkinin içeriğinde bulunan bileşenlerin kan basıncını düşürücü etkisi olduğu ve bu sayede hipertansiyon riskini azaltabileceği belirtilmektedir. Özellikle tansiyonun dengelenmesine yardımcı olan potasyum açısından zengin olması, ökse otunun bu alandaki etkisini desteklemektedir. Ökse otu, yüksek tansiyonu önlemeye yarayabilir. Her tansiyon ölçümünün ardından tansiyonunuzu düşürmeye çalışıyorsanız ökse otunun faydalarından yararlanabilirsiniz. Ancak aşırı tüketildiğinde zararlı olabilir.
Yüksek tansiyonu düşürmesinin yanı sıra damar sertliğini önlemeye, sara ve akciğer kanamalarını durdurmaya yarayabilir. Akciğer sorunu için gün içerisinde bir miktar ökse otu çayı içebilirsiniz. Aynı zamanda bu bitki, spazmları çözmeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olabilir. Hazımsızlığı gidermek için yemekten bir süre sonra demleyip tüketmeyin deneyin.
Tansiyonu kanın damara basınç yapması olarak tarif eden Dr. Coşkun, “İki çeşit tansiyon vardır. Büyük tansiyon ve küçük tansiyon. Halk arasında bilinen tabiri ile konuşuyorum. Küçük tansiyon 9’u geçtiğinde biz buna hipertansiyon diyoruz, yani yüksek tansiyon. Büyük tansiyonun sınırı 14’dür. 14’ün üstüne çıktığı zaman yine tansiyon yüksek demektir” dedi.
'Ökse otuyla yüksek tansiyon 21 gün ile 3 ay arasında dengelenir'
Vatandaşların tansiyonlarını ökse otu, iki zeytin yaprağı ve üç çoban çökerten ile düzenleyebileceğini söyleyen Dr. Ömer Coşkun, “Zeytin yaprağı çoban çökerten ile birlikte sıcak suda 5 dakika demlenecek. Daha sonda ökse otu ılık suda en az 10 saat demlenecek. Günde bir defa kullanılacak çoban çökerten ve zeytin yaprağı ile günde iki defa yani sabah ve akşam içilecek ökse otuyla yüksek tansiyon 21 gün ile 3 ay arasında dengelenir” dedi.
Dr. Ömer Coşkun, ökse otunun içindeki vitaminler, antioksidanlar ve minerallerin tansiyona çok faydalı olduğunu vurgulayarak, “Fakat ökse otunun meyveleri zehirlidir. Sadece yaprakları ve taze sapları kullanılabilir. Ancak bunun bile bilinçsizce toplanıp evde kaynatılması kesinlikle çok tehlikelidir. Ökse otunun meyveleri kullanılmamalıdır. Fazla kullanıldığı takdirde zararlıdır. Ham ökse otu kullanılmamalıdır” diye konuştu.
Bir bardak sıcak suya 1-2 tatlı kaşığı kuru yaprak ve filizleri ekleyip 10-15 dakika bekletip için. Ökse otunu farklı bitkilerle karıştırarak da çay yapabilirsiniz. Öksürük için 1 tatlı kaşığı ökse otu, 1 parça taze zencefil, 1 parça zerdeçal kökünü demleyip 1 tatlı kaşığı bal ekleyebilirsiniz. Rahatlamak için ise ökse otuna melisa, adaçayı, lavanta, papatya ekleyebilirsiniz. Ancak ökse otunun meyvelerinden uzak durmanız gerekiyor.