https://sputniknews.com.tr/20240221/turkiyede-yetisen-okse-otunun-kalp-sagligina-olan-sasirtici-etkisi-yuksek-tansiyonu-dusuruyor-1080954743.html

Türkiye'de yetişen ökse otunun kalp sağlığına olan şaşırtıcı etkisi: Yüksek tansiyonu düşürüyor

Türkiye'de yetişen ökse otunun kalp sağlığına olan şaşırtıcı etkisi: Yüksek tansiyonu düşürüyor

Sputnik Türkiye

Yüksek tansiyon sorunu, önlem alınmadığında büyük rahatsızlıklara yol açabilirken; ökse otu, kalp-damar hastalıklarıyla mücadelede doğal bir destek olarak öne... 21.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-21T13:48+0300

2024-02-21T13:48+0300

2024-02-21T13:48+0300

yaşam

tansiyon

yüksek tansiyon

tansiyon ilacı

hipertansiyon

doğal gaz

sağlık

zeytin

zeytin ağacı

ökse otu

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/04/1058287476_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b015a10d604c3603a80007a1d6023b51.jpg

Kalp ve damar hastalıkları, sağlık endişeleri arasında önde gelen sorunlardan biri olarak ön plana çıkıyor. Özellikle sinir, stres, sigara kullanımı ve sağlıksız beslenme gibi faktörler bu tür hastalıkların ortaya çıkmasını ve ilerleyişini artırıyor.Bu tür hastalıklarla mücadelede umut vaat eden ökse otu da tam da burada önem kazanıyor. Ökse otu, geleneksel tıpta uzun yıllardır kullanılan ve sağlık üzerinde çeşitli olumlu etkileri bulunan bir bitki olsa da özellikle kalp ve damar sağlığını desteklemesiyle biliniyor.İçeriğinde bulunan antioksidanlar, flavonoidler ve diğer biyoaktif bileşenler sayesinde kalp-damar sağlığını korumaya yardımcı olabileceği uzmanlar tarafından sık sık dikkat çekilen bir konu.Ökse otu nedir?Ökse otu, halk arasında gökçe otu olarak da bilinir. Genellikle tarım alanlarında, yol kenarlarında ve boş arazilerde kendiliğinden yetişen bir yıllık bir bitkidir. Çiçekleri genellikle mor-mavi bir disk çiçeği etrafında beyaz veya pembe renkte dış çiçekler içerir. Ökseotugiller ailesine ait olan ökse otu, filizleri olan küçük bir çalıdır. Yapraklarında tanen, urson, inosit, saponin ve viscine gibi esnek, yumuşak bir reçine bulunur. Ökse otunun tansiyona olan etkileri ise inanılmaz derecede faydalı.Yüksek Tansiyonu Düşürücü EtkisiYapılan araştırmalar, ökse otunun yüksek tansiyonla mücadelede etkili olabileceğini göstermektedir. Bitkinin içeriğinde bulunan bileşenlerin kan basıncını düşürücü etkisi olduğu ve bu sayede hipertansiyon riskini azaltabileceği belirtilmektedir. Özellikle tansiyonun dengelenmesine yardımcı olan potasyum açısından zengin olması, ökse otunun bu alandaki etkisini desteklemektedir. Ökse otu, yüksek tansiyonu önlemeye yarayabilir. Her tansiyon ölçümünün ardından tansiyonunuzu düşürmeye çalışıyorsanız ökse otunun faydalarından yararlanabilirsiniz. Ancak aşırı tüketildiğinde zararlı olabilir.Yüksek tansiyonu düşürmesinin yanı sıra damar sertliğini önlemeye, sara ve akciğer kanamalarını durdurmaya yarayabilir. Akciğer sorunu için gün içerisinde bir miktar ökse otu çayı içebilirsiniz. Aynı zamanda bu bitki, spazmları çözmeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olabilir. Hazımsızlığı gidermek için yemekten bir süre sonra demleyip tüketmeyin deneyin.Tansiyon nedir?Tansiyonu kanın damara basınç yapması olarak tarif eden Dr. Coşkun, “İki çeşit tansiyon vardır. Büyük tansiyon ve küçük tansiyon. Halk arasında bilinen tabiri ile konuşuyorum. Küçük tansiyon 9’u geçtiğinde biz buna hipertansiyon diyoruz, yani yüksek tansiyon. Büyük tansiyonun sınırı 14’dür. 14’ün üstüne çıktığı zaman yine tansiyon yüksek demektir” dedi.'Ökse otuyla yüksek tansiyon 21 gün ile 3 ay arasında dengelenir'Vatandaşların tansiyonlarını ökse otu, iki zeytin yaprağı ve üç çoban çökerten ile düzenleyebileceğini söyleyen Dr. Ömer Coşkun, “Zeytin yaprağı çoban çökerten ile birlikte sıcak suda 5 dakika demlenecek. Daha sonda ökse otu ılık suda en az 10 saat demlenecek. Günde bir defa kullanılacak çoban çökerten ve zeytin yaprağı ile günde iki defa yani sabah ve akşam içilecek ökse otuyla yüksek tansiyon 21 gün ile 3 ay arasında dengelenir” dedi.Dr. Ömer Coşkun, ökse otunun içindeki vitaminler, antioksidanlar ve minerallerin tansiyona çok faydalı olduğunu vurgulayarak, “Fakat ökse otunun meyveleri zehirlidir. Sadece yaprakları ve taze sapları kullanılabilir. Ancak bunun bile bilinçsizce toplanıp evde kaynatılması kesinlikle çok tehlikelidir. Ökse otunun meyveleri kullanılmamalıdır. Fazla kullanıldığı takdirde zararlıdır. Ham ökse otu kullanılmamalıdır” diye konuştu.Nasıl kullanılır?Bir bardak sıcak suya 1-2 tatlı kaşığı kuru yaprak ve filizleri ekleyip 10-15 dakika bekletip için. Ökse otunu farklı bitkilerle karıştırarak da çay yapabilirsiniz. Öksürük için 1 tatlı kaşığı ökse otu, 1 parça taze zencefil, 1 parça zerdeçal kökünü demleyip 1 tatlı kaşığı bal ekleyebilirsiniz. Rahatlamak için ise ökse otuna melisa, adaçayı, lavanta, papatya ekleyebilirsiniz. Ancak ökse otunun meyvelerinden uzak durmanız gerekiyor.

https://sputniknews.com.tr/20240220/ibn-i-sinadan-asirlik-sifa-kaynagi-iki-dogal-malzeme-ile-nefes-acmanin-formulu-1080875762.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ökse otu, kalp sağlığı, yüksek tansiyon, kalp-damar hastalıkları, doğal destek, bitkisel tedavi, antioksidanlar, potasyum, sağlık uzmanı, bitki bazlı tedaviler, hipertansiyon, bitkisel çay, uzman görüşü, bitkisel ilaçlar, kan basıncı, uzman yorumu, ökse otunun kalp-damar sağlığına faydaları