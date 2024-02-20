https://sputniknews.com.tr/20240220/ibn-i-sinadan-asirlik-sifa-kaynagi-iki-dogal-malzeme-ile-nefes-acmanin-formulu-1080875762.html

İbn-i Sina'dan asırlık şifa kaynağı: İki doğal malzeme ile nefes açmanın formülü

İbn-i Sina'dan asırlık şifa kaynağı: İki doğal malzeme ile nefes açmanın formülü

Sputnik Türkiye

İbn-i Sina'nın asırlar önce şifalı bilgiler verdiği El-Kanun Fi't Tıbb kitabında sarımsak ve bal karışımının şifası İşte İbn-i Sina'nın Orta Çağ'da kaleme... 20.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-20T13:57+0300

2024-02-20T13:57+0300

2024-02-20T13:57+0300

yaşam

ibn-i sina

şifa

doğal kaynaklar

malzeme

formül

tarif

balgam söktürücü

balgam

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İbn-i Sina diğer besinlerin yanı sıra sarımsağın özel bir yere sahip olduğunu belirtiyor. Özellikle dönemin sultanları, hükümdarları için önerdiği tedavi yöntemleri arasında sarımsak yer alıyor.Sarımsak ve bal karışımının boğaz sağlığına olumlu etkileri bulunuyor. Sarımsak, antioksidan ve antimikrobiyal özelliklere sahip olan bir besindir. Boğaz ağrısı, soğuk algınlığı ve diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı doğal bir destek olarak kullanılabilir.Bal da antimikrobiyal özelliklere sahiptir ve boğazdaki tahrişleri hafifletmeye yardımcı olabilir. Ayrıca balın yapısında bulunan doğal şekerler, boğazda bir miktar rahatlama sağlayabilir.İbn-i Sina, sarımsak ile balı karıştırdığınızda bu ikilinin etkili bir balgam söktürücü olacağına inanıyor. Bu karışım, doğal yollardan balgamın atılmasına yardımcı olacaktır.Bu karışım, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir. Sarımsak ve balın içerisindeki güçlü faydalar birleştiğinde ortaya hastalığı önleyen vitamin deposu bir kombinasyon çıkar.Aynı zamanda, balın içerdiği antimikrobiyal özellikler, enfeksiyonlara karşı doğal bir savunma mekanizması sağlayabilir. Sarımsak, kolesterol seviyelerini düşürebilir ve kan basıncını düzenleyebilir. Balın içerdiği doğal şekerler de kalp sağlığına olumlu etkiler yapabilir.Ne kadar sık tüketmek gerek?Sarımsak ve bal, antioksidanlar bakımından zengindir. Vücudu özellikle iltihap problemlerinde ortaya çıkan zararlı bakterilere karşı koruyabilir. Boğaz ağrısı, bademcik problemleri ve tahrişi yaşıyorsanız bal ve sarımsağı karıştırarak bir kaşık tüketin.Öksürüğü kesmek için tercih edilen bu karışım günde 1-2 defa tüketilebilir. Genellikle sabahları aç karnına veya yatmadan önce almak etkili olur. Ancak sarımsak ve bal birleşimi yoğun bir karışım olduğu için tadı acı olabilir.Nasıl yapılıyor?Öksürüğe ve soğuk algınlığına iyileştirici etkiler veren bu karışımı evde hazırlamak oldukça basit. Birkaç diş taze sarımsağı soyarak doğrayın. Ardından doğranan sarımsakları bir kabın içerisine alarak üzerine doğal bal ekleyin.Karışımı iyice karıştırdıktan sonra bir süre beklemek maddelerin birbiriyle birleşmesine olanak sağlayacaktır. Böylece bal ve sarımsak homojen bir karışım haline gelecektir.

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balgam sökücü, nefes açıcı