https://sputniknews.com.tr/20240219/3-kisiyi-hayattan-koparmisti-hamsi-gazi-nedir-yenilen-hamside-ortaya-cikar-mi-1080865033.html

3 kişiyi hayattan koparmıştı: Hamsi gazı nedir, yenilen hamside ortaya çıkar mı?

3 kişiyi hayattan koparmıştı: Hamsi gazı nedir, yenilen hamside ortaya çıkar mı?

Sputnik Türkiye

Rusya Federasyonu’na bağlı Abhazya’da bulunan, Sarıyer-Rumeli Feneri’ne bağlı ‘Eminoğulları 4’ isimli balıkçı teknesindeki 3 mürettebat, ambardaki hamsi... 19.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-19T07:22+0300

2024-02-19T07:22+0300

2024-02-19T07:22+0300

yaşam

hamsi

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balık

balıkçı

balıkçı teknesi

balıkçılık

samsun

gaz

zehirlenme

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Ünye Limanı’ndan ayırılan ve 30 mürettebatı bulunan Eminoğulları 4 isimli balıkçı teknesi, balık unu ve yağı fabrikalarına hamsi avlamak için Rusya’nın Soçi açıklarında avlanmaya başladı. Sarıyer-Rumeli Feneri’ne bağlı Eminoğulları 4 balıkçı teknesindeki 6 mürettebat, teknenin ambar kısmında çalıştıkları esnada hamsi gazından dolayı zehirlendi. Peki, hamsi gazı nedir, hamsi gazı zehirlenmesi nasıl olur?Hamsi gazı nedir?Hayvansal yağların transesterifikasyon denilen bir işlemle işlenmesiyle üretilen bir alternatif yakıtlar bulunuyor. Biyodizel denilen bu yakıtlar, organik yağların baz ve alkolle karıştırılarak dizel yakıta çevrilmesi sonucu elde edilen ürün. Yani yiyeceklerden yakıt yapılacak kadar güçlü bir ürün üretmek mümkün.Uzmanlara göre yaşanan bu olayda metan gazının ambarda birikmiş olma ihtimali çok yüksek. Normal sıcaklık ve basınçlarda gaz halinde bulunan metan, kokusuz olarak öne çıkıyor. Metan zehirli değildir, fakat yüksek konsantrasyonda basit bir boğucu gaz olarak davranır. Yoğun metan birikimi, patlama kaynaklı zararlara sebep olabilir.Yenilen hamside ortaya çıkar mı?Besleyici değeri sayesinde sağlık deposu olarak adlandırılan balık dikkatli tüketilmediği takdirde önemli sağlık sorunlarına neden olabilir. Balık zehirlenmesi belirtileri; ateşlenme, kusma ve baygınlık gibi semptomlar ile kendini gösterir. Kümes hayvanlarında yaşanan zehirlenmelerdeki gibi balık zehirlenmeleri de acil tedavi gerektiren ciddi zehirlenmeler arasında yer alır.Özellikle Scombridae familyası olarak adlandırılan, kas dokularında yüksek miktarda histamin içeren palamut, hamsi, uskumru, kolyoz, somon, ton balığı, torik ve zargana gibi koyu etli balıkların tüketiminde dikkatli olunması gerekir.

https://sputniknews.com.tr/20240219/afad-duyurdu-akdenizde-deprem-1080864754.html

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