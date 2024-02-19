https://sputniknews.com.tr/20240219/afad-duyurdu-akdenizde-deprem-1080864754.html
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
Sputnik Türkiye
T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı sosyal medya hesabından Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 19.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-19T06:26+0300
2024-02-19T06:26+0300
2024-02-19T06:26+0300
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında meydana gelen deprem saat 04.25'te kaydedildi.Deprem, Muğla'nın Marmaris ilçesine 172.09 km kilometre uzaklıkta meydana geldi.
https://sputniknews.com.tr/20240216/6-subat-depremlerinin-yasandigi-illerde-nufus-1-yilda-nasil-degisti-1080796598.html
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deprem mi oldu, son depremler, muğlada deprem, muğla deprem mi oldu
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı sosyal medya hesabından Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında meydana gelen deprem saat 04.25'te kaydedildi.
Deprem, Muğla'nın Marmaris ilçesine 172.09 km kilometre uzaklıkta meydana geldi.