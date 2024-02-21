Telefon bataryası ömrünü uzatmanın altın formülleri: Şarja takmadan önce bunları uygulayın
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Günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçası olan telefonlarımızın bataryalarını daha uzun süre kullanmanın sırlarını uzmanları aktardı. Telefonunuz için enerji tasarrufu sağlayan pratik formüller Sputnik'in haberinde.
Son dönemlerde telefonlar hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak, sürekli kullanımda olan bu cihazların bataryaları da aynı hızda tükeniyor. Peki, telefon bataryasının ömrünü uzatmanın pratik yolları nelerdir?
Yeni nesil akıllı telefonlar, batarya teknolojisinde yaygın olarak lityum pillerini kullanıyor. Bu piller, şarj oranının belirli aralıklarda bırakılması halinde en uzun süre yüksek performans gösterirken, akıllı telefonlarda özellikle yüzde 90'ın üzerinde şarja çıkılması ya da yüzde 25-30 seviyelerinin aşağısına düşülmesi, telefonların ömrünü aşağıya çeken bir faktör olarak biliniyor.
Şarjın tamamen dolmasının ya da tamamen dip seviyeye inmesinin telefonlar için sağlıksız bir durum olduğunu belirten uzmanlar, kullanılacak şarj yöntemleri ile de batarya süresinin iki kat artırılabileceğini savunuyor.
Bataryanın ömrünü 2 katına çıkaran yöntemler
Telefonların devreleri, onlarla uygun şarj cihazlarından gelecek akımlara göre ayarlanmıştır. Telefonları daha hızlı şarj edebilmek için, orjinal adaptörü 12v olan bir telefona 64v oranında adaptör takmak, telefon bataryasının hızla boşalmasına neden olacaktır. Bu nedenle telefonunuzun şarj yuvasına uyuyor olsa bile, mümkün oldukça telefonunuzu orjinal şarj aleti ile kullanmaya özen gösterin. Bu şekilde şarjınız daha yavaş dolacak olsa da, çok daha uzun süre kullanılabilecek.
Ekran Parlaklığını Azaltın
Telefonunuzun ekran parlaklığını düşürmek, batarya ömrünü uzatmanın en etkili yöntemlerinden biridir. Ayarlar menüsünden ekran parlaklığını azaltarak enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.
Arka Plan Uygulamalarını Kapatın
Arka planda çalışan uygulamalar, bataryanızın hızla tükenmesine neden olabilir. Kullanmadığınız uygulamaları kapatmak veya arka plan çalışmasını engellemek, batarya ömrünü uzatmanın basit bir yoludur.
Güç Tasarrufu Modunu Kullanın
Telefonunuzun güç tasarrufu modunu etkinleştirmek, batarya ömrünü önemli ölçüde uzatabilir. Bu mod, cihazınızın performansını düşürerek enerji tüketimini azaltır.
Wi-Fi ve Bluetooth'u Kapatın
Wi-Fi ve Bluetooth bağlantıları, sürekli olarak enerji tüketir. Kullanmadığınız zamanlarda bu bağlantıları kapatmak, batarya ömrünü artırmak için etkili bir yöntemdir.
Güncellemeleri İhmal Etmeyin
Telefonunuzun işletim sistemi ve uygulamaları düzenli olarak güncellemek, enerji verimliliğini artırabilir. Güncellemeler genellikle batarya performansını iyileştiren düzeltmeler içerir.
Telefonu tamamen doldurmadan şarj edin
Eğer ev ya da ofis gibi prize ulaşabileceğiniz alanlara yakınsanız, telefonunuzu tamamen şarj etmenizin hiçbir anlamı bulunmuyor. Cihazınızı yüzde 80 seviyesini aşmayacak ancak yüzde 40'ın da altına düşmeyecek aralıkta kullanmanız ve bu durumda gün içerisinde birkaç kez şarj etmeniz, akıllı telefonunuzun ömrünü uzatan faktörlerin başında geliyor. Ayrıca güç tüketimini manuel olarak da azaltabilirsiniz; otomatik parlaklık modunu, arka plan modunu ayarlayabilir ve düşük güç tüketimi işlevini etkinleştirebilirsiniz.
Telefonu şarjda bırakıp uyumayın
Yoğun bir yaşantı nedeniyle gün içerisinde telefonunu şarj etme fırsatı bulamayan çoğu kişi, gece telefonunu şarja bırakarak uykuya dalmakta. Bu şekilde telefon hem yüzde 100 dolmakta hem de bekleme süresi esnasında da şarj tüketimi sağladığı için yüzde 100 haldeyken bile telefona şarj aktarımı devam etmekte. Her ne kadar yeni nesil akıllı şarj aletleri, yüzde 100 dolu olan telefonlara yönelik şarj aktarımını kesiyor olsa da, kullanılan çoğu cihazda bu teknik donanım bulunmuyor. Bu nedenle uzmanlar, telefonları mümkün oldukça işten ya da dışarıdan eve gelindiğinde şarj etmeye ve gece şarjda telefon bırakmamaya özen gösterilmesi konusunda uyarılarda bulunuyor.
Bu basit ipuçlarını takip ederek, telefonunuzun bataryasının ömrünü uzatabilir ve günlük kullanımınızdan daha fazla verim alabilirsiniz. Enerji tasarrufu sağlayarak çevreye de katkıda bulunarak, teknolojiyi daha sürdürülebilir bir şekilde kullanabilirsiniz.