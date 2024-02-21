https://sputniknews.com.tr/20240221/telefon-bataryasi-omrunu-uzatmanin-altin-formulleri-sarja-takmadan-once-bunlari-uygulayin-1080949128.html

Telefon bataryası ömrünü uzatmanın altın formülleri: Şarja takmadan önce bunları uygulayın

Telefon bataryası ömrünü uzatmanın altın formülleri: Şarja takmadan önce bunları uygulayın

Sputnik Türkiye

Günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçası olan telefonlarımızın bataryalarını daha uzun süre kullanmanın sırlarını uzmanları aktardı. Telefonunuz için enerji... 21.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-21T10:58+0300

2024-02-21T10:58+0300

2024-02-21T10:58+0300

yaşam

batarya

telefon

şarj

şarj aleti

lityum

lityum pil

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Son dönemlerde telefonlar hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak, sürekli kullanımda olan bu cihazların bataryaları da aynı hızda tükeniyor. Peki, telefon bataryasının ömrünü uzatmanın pratik yolları nelerdir?Yeni nesil akıllı telefonlar, batarya teknolojisinde yaygın olarak lityum pillerini kullanıyor. Bu piller, şarj oranının belirli aralıklarda bırakılması halinde en uzun süre yüksek performans gösterirken, akıllı telefonlarda özellikle yüzde 90'ın üzerinde şarja çıkılması ya da yüzde 25-30 seviyelerinin aşağısına düşülmesi, telefonların ömrünü aşağıya çeken bir faktör olarak biliniyor.Şarjın tamamen dolmasının ya da tamamen dip seviyeye inmesinin telefonlar için sağlıksız bir durum olduğunu belirten uzmanlar, kullanılacak şarj yöntemleri ile de batarya süresinin iki kat artırılabileceğini savunuyor.Bataryanın ömrünü 2 katına çıkaran yöntemlerEkran Parlaklığını AzaltınArka Plan Uygulamalarını KapatınGüç Tasarrufu Modunu KullanınWi-Fi ve Bluetooth'u KapatınGüncellemeleri İhmal EtmeyinTelefonu tamamen doldurmadan şarj edinTelefonu şarjda bırakıp uyumayınBu basit ipuçlarını takip ederek, telefonunuzun bataryasının ömrünü uzatabilir ve günlük kullanımınızdan daha fazla verim alabilirsiniz. Enerji tasarrufu sağlayarak çevreye de katkıda bulunarak, teknolojiyi daha sürdürülebilir bir şekilde kullanabilirsiniz.

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