https://sputniknews.com.tr/20240221/acun-ilicali-survivora-gelecek-dunyaca-unlu-futbolcuyu-acikladi-1080941886.html

Acun Ilıcalı Survivor'a katılacak olan dünyaca ünlü futbolcuyu açıkladı

Acun Ilıcalı Survivor'a katılacak olan dünyaca ünlü futbolcuyu açıkladı

Sputnik Türkiye

Survivor All Star’ın yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı'nın verdiği haber herkesi heyecanlandırmıştı. Acun Ilıcalı dünyaca ünlü bir futbolcunun Survivor'a... 21.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-21T06:33+0300

2024-02-21T06:33+0300

2024-02-21T06:34+0300

yaşam

survivor

acun ilıcalı

acun medya

tv8

ronaldinho

güney kore

japonya

yaz olimpiyatları

futbol

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1e/1066351932_0:0:560:315_1920x0_80_0_0_f194897f3cf29e47ff733983149caf64.jpg

Survivor All Star’a yeni yarışmacılar katılmaya devam ederken Batuhan ve Ayşe Yüksel iddialarından sonra Acun Ilıcalı tanıtımda söyledikleriyle herkesi heyecanlandırmıştı. Acun Ilıcalı’nın yarışmacı Sercan Yıldırım’la olan diyaloğunda "Geçen bir arkadaşım aradı geleyim mi dedi, 'gel' dedim. Sercanlar iyi takım var oynayalım o da sağ olsun kırmadı gelecek" dedi.Sercan ise "Abi çok merak ettim" deyince Ilıcalı, dünyaca ünlü eski bir futbolcu olduğunu söyledi. Acun Ilıcalı bu akşam yayınlanan bölümde Survivor'a gelecek dünyaca ünlü eski futbolcunun Ronaldinho olduğunu açıkladı.Acun Ilıcalı, açıklamasının devamında "Ronaldinho'ya Survivor'a gel, ayak tenisi oynayalım dedim. Sağ olsun kırmadı. Bugün Dominik'te bizimle birlikte olacak" dedi.Ronaldinho Kimdir ?Ronaldo de Assis Moreira, Ofansif orta saha veya Forvet mevkilerinde forma giymiş Brezilyalı eski milli futbolcudur.Ronaldinho, Portekizce'de 'Küçük Ronaldo' anlamına gelir. Bu lakabın sebebi ise Ronaldinho'nun küçük yaşlarda o sırada FC Internazionale Milano'da oynayan Ronaldo'ya duyduğu hayranlıktır.Diğer lakabı Gaûcho ise Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul bölgesinde bazı futbolculara takılan, "mutlu" anlamında bir lakaptır.Kulüp kariyeri21 Mart 1980 tarihinde Brezilya'nın Porto Alegre şehrinde doğdu. Fakir bir ailenin üç çocuğundan en küçüğüdür. Baba Joao Da Silva Moreira bir havuz kazasıyla öldüğünde Ronaldinho 7-8 yaşlarındaydı.Aile geçimini Ronaldinho'nun ağabeyi Assis'in futboldan kazandıklarıyla sağlamaktaydı. Ülkenin yarısından fazlasının fakirlik çektiği Brezilya'da hemen hemen her çocuğun kurtuluş yolu olarak görülen futbol Ronaldinho için de bir hedefti. İlk idolü ve hocası da Assis oldu.Ronaldinho, 2000-2001 sezonu boyunca birçok Avrupa kulübünün ve menajerin dikkatini çekti. Gremio kendisine gelen her astronomik teklifi geri çevirdi. Tekliflerin 75 Milyon Euro'ya kadar çıktığı iddia ediliyordu. Bu futbola kayıtsız kalamayan Luis Fernandez, Ronaldinho'yu Paris Saint-Germain FC'e getirmek için ısrarlı davrandı.Menajerliğini yapan Assis sonunda PSG'ye evet dedi ve 2001 yılında 5 yıllık bir anlaşmaya imza attı. İki takım arasında bonservis bedeli konusunda çıkan anlaşmazlık sonucu olay hukuki alana taşındı ve Ronaldinho 6 ay futboldan uzak kaldı. Sonunda 4.5 milyon dolarlık bonservis bedeli tespit edildi ve Ronaldinho tekrar futbola döndü.BarcelonaBeckham'ı Barcelona'ya getireceği vaadiyle başkan olan Joan Laporta, bu transfer denemesinde başarısız olmuş, üstelik Beckham ezeli rakip Real Madrid'e kaptırılmıştı. Barcelona ise bu oyuncunun yerine 19 Temmuz 2003 tarihinde, 21 bin 250 milyon Euro bonservis bedeliyle transferi tamamladı.Barcelona'daki ilk maçına 27 Temmuz 2003 tarihinde çıktı. İlk maçından itibaren, PSG günlerinin tersine çok istekli, çok mücadeleci ve çok başarılı bir futbol ortaya koydu, her geçen gün de futbolunu geliştirdi. İlk senesinde Barcelona La Liga'yı ikinci bitirdi. Ronaldinho 32 maçta 15 gol atmıştı.Milli takım kariyeriRonaldinho, 2006 FIFA Dünya Kupası'nda korner kullanırken.1998 yılında Wanderley Luxemburgo tarafından Amerika Kupası için millî takıma çağrılan Ronaldinho ilk millî maçını da 26 Haziran 1999 tarihinde bu turnuvada Letonya'ya karşı oynadı.Millî forma altında attığı ilk gol ise yine aynı turnuvada Venezuela'ya attığı goldü. Ronaldinho, Brezilya Millî Takımı'nda 11 numaraydı. Ronaldinho, Dunga tarafından 2010 FIFA Dünya Kupası Brezilya Kadrosu'na çağırılmamıştır. 2013 Konfedarasyon Kupası Kadrosuna Çağrılmıştır.Ronaldinho, Brezilya Millî Takımı ile FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda 1999 Meksika İkinci 2005 Almanya'da şampiyon, Copa America'da 1999 Paraguay'da şampiyon, FIFA Dünya Kupası'nda 2002 Güney Kore-Japonya'da şampiyon ve Yaz Olimpiyat Oyunları 2008 Pekin'de şampiyon olan takımlarda görev aldı.

https://sputniknews.com.tr/20240220/turkiyede-5-yildizli-otelde-yasamak-ingilteredekinden-daha-ucuz-dedi-antalyadaki-otele-tasindi-1080913841.html

güney kore

japonya

brezilya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ronaldinho kim, ronaldinho kimdir, ronaldinhokaç yaşında, ronaldinho son durum, ronaldinho ne yapıyor, ronaldinho nereli, ronaldinho survivor, survivor son bölüm, survivor futbolcu, ronaldinho hangi takımlı, ronaldinho nerede oynuyor, ronaldinho ne yapıyor, ronaldinho acun ılıcalı