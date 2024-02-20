https://sputniknews.com.tr/20240220/turkiyede-5-yildizli-otelde-yasamak-ingilteredekinden-daha-ucuz-dedi-antalyadaki-otele-tasindi-1080913841.html

'Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'dekinden daha ucuz' dedi: Antalya'daki otele taşındı

'Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'dekinden daha ucuz' dedi: Antalya'daki otele taşındı

Sputnik Türkiye

24 yaşındaki İngiliz bir genç, Türkiye'de ultra lüks bir otele yerleşti. Bunun kendisi için İngiltere'de yaşamaktan daha ucuza geldiğini keşfeden genç, turizm... 20.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-20T13:05+0300

2024-02-20T13:05+0300

2024-02-20T13:06+0300

yaşam

otel

antalya

ingiltere

manchester

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İngiltere'nin Manchester şehrinde yaşayan 24 yaşındaki Josh Kerr, TikTok'tan 48 bini yakın takipçisiyle İngiltere'deki evinden Türkiye'deki 5 yıldızlı bir otele taşındığını açıkladı.İngiltere'nin Manchester kentinde yaşamını sürdürmekte olan Josh Kerr, ev kirası ve fatura gibi kalemler için aylık 950 sterlin civarında harcama yapıyordu. Tabii buna diğer harcamalar dahil değildi. Çılgınca bir fikir geliştiren genç, İngiltere'de yaşamak yerine Türkiye'de lüks bir otele yerleşmeyi düşündü. Daha sonra bunun maliyetini hesaplayan Kerr, Antalya'da hizmet vermekte olan 5 yıldızlı bir otelin daha uygun olacağını hesapladı.Kerr, 28 gününü Antalya'daki 5 yıldızlı bir otelde geçirdiğinde ise maliyetinin 944 sterlin (36 bin 693 TL) olacağını ifade etti. Kerr'in videosu 24 saatten kısa bir sürede sosyal medyada gündem yaratarak bir milyondan fazla izlenme elde etti.TikTok'tan yaptığı paylaşımda Kerr, "Komik değilim ama kiram, faturalarım ve belediye vergilerim için 950 sterlin ödüyorum. Burada kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemekleri, içecekler, atıştırmalıklar ve bir sürü eğlence var. İngilere'de ne yapıyoruz?" ifadelerini kullandı.İngiltere'de strateji uzmanı olarak çalıştığı işine Türkiye'de kaldığı 5 yıldızlı otelden devam edeceğini dile getiren Kerr, "Yurtdışında çalışmama olanak tanıyan iş yerim sayesinde sahip olduğum avantajlardan birini kullanıyorum. Günlük çalışma programım hala aynı görünüyor. Türkiye ve İngiltere arasındaki saat farkı sadece üç saat, umarım İngiltere saatiyle 17:00'de (burada 20:00) kimse arama yapmaz. Otelde Wi-Fi var ve bu da kompleksin hemen hemen her yerinde çalışıyor, yani gerçekten istersem havuz kenarındaki bir şezlongda çalışabilirim anlamına geliyor. Özel görüşmeler ve toplantılar için bir masa bulunuyor. Ancak ben tüm günümü güneşlenerek geçirmeyi planlıyorum" dedi.Cumartesi günü otele giriş yapan Kerr, hafta sonunu havuz kenarında uzanarak ve 'antik kalıntılarla çevrili' 'güzel' bir yer olarak tanımladığı yakındaki Side kenti de dahil olmak üzere bölgeyi keşfederek geçirdi.

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