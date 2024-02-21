https://sputniknews.com.tr/20240221/suudi-uzman-suudi-arabistan-rusyayi-stratejik-ortak-olarak-goruyor-1080972217.html
Suudi uzman: Suudi Arabistan Rusya’yı stratejik ortak olarak görüyor
Suudi uzman: Suudi Arabistan Rusya’yı stratejik ortak olarak görüyor
Sputnik Türkiye
Suudi uzman Mansur El-Marzuki, Suudi Arabistan’ın Rusya'yı stratejik ortağı olarak gördüğünü belirtti. 21.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-21T20:41+0300
2024-02-21T20:41+0300
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Prens Suud El-Faysal Diplomatik Araştırmalar Enstitüsü Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Mansur El-Marzuki, Suudi Arabistan’ın Rusya'yı güvenlik konularında stratejik ortağı olarak gördüğünü söyledi.Siyaset bilimi platformu ‘Hakimov Kulübü’nün Moskova’da düzenlenen ‘Küresel dönüşüm bağlamında Rusya politikasının Ortadoğu boyutu’ konulu toplantısının ardından Sputnik’e konuşan El-Marzuki, “Suudi Arabistan Rusya'ya güvenle bakıyor ve onu istikrar ve güvenlik konularında stratejik ortağı olarak görüyor. Bu bizim için en önemli şey” dedi.Suudi Arabistan ile Rusya arasında başka temas noktalarının da bulunduğunu belirten El-Marzuki, “Ancak güvenlik, istikrar ve barış konularının çözümü modern dünyanın gündeminin en önemli meselesi olmaya devam ediyor” diye konuştu.
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suudi, suudi arabistan, rusya
suudi, suudi arabistan, rusya
Suudi uzman: Suudi Arabistan Rusya’yı stratejik ortak olarak görüyor
Suudi uzman Mansur El-Marzuki, Suudi Arabistan’ın Rusya'yı stratejik ortağı olarak gördüğünü belirtti.
Prens Suud El-Faysal Diplomatik Araştırmalar Enstitüsü Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Mansur El-Marzuki, Suudi Arabistan’ın Rusya'yı güvenlik konularında stratejik ortağı olarak gördüğünü söyledi.
Siyaset bilimi platformu ‘Hakimov Kulübü’nün Moskova’da düzenlenen ‘Küresel dönüşüm bağlamında Rusya politikasının Ortadoğu boyutu’ konulu toplantısının ardından Sputnik’e konuşan El-Marzuki, “Suudi Arabistan Rusya'ya güvenle bakıyor ve onu istikrar ve güvenlik konularında stratejik ortağı olarak görüyor. Bu bizim için en önemli şey” dedi.
Suudi Arabistan ile Rusya arasında başka temas noktalarının da bulunduğunu belirten El-Marzuki, “Ancak güvenlik, istikrar ve barış konularının çözümü modern dünyanın gündeminin en önemli meselesi olmaya devam ediyor” diye konuştu.