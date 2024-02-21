https://sputniknews.com.tr/20240221/super-ligde-bir-ilk-var-kayitlari-ve-konusmalar-yayinlandi-1080946852.html

Süper Lig'de bir ilk: VAR kayıtları ve konuşmalar yayınlandı

Süper Lig'de bir ilk: VAR kayıtları ve konuşmalar yayınlandı

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 26. hafta oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı. 26. haftada hakemler... 21.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-21T09:55+0300

2024-02-21T09:55+0300

2024-02-21T09:55+0300

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TFF, Süper Lig’in 26. haftasında oynanan 6 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:Kasımpaşa - Fatih Karagümrük mücadelesinin 79. dakikasında ev sahibi ekibin attığı 2. gol öncesi potansiyel elle oynama için inceleme verildi. Hakem Kadir Sağlam, pozisyonu izleyerek golü iptal etti.Hatayspor - Sivasspor maçının 80. dakikasında ev sahibi ekibin kazandığı penaltı, inceleme sonrası iptal edildi.Alanyaspor - Adana Demirspor karşılaşmasının 64. dakikasında elle oynama için inceleme verildi. Kenara gelerek pozisyonu izleyen hakem Bahattin Şimşek, penaltı noktasını gösterdi.Gaziantep FK - Samsunspor maç sonu; Şiddetli hareketten dolayı izleme tavsiyesi ve hakemin kararı ile 3 numaralı oyuncu ihraç edildi.Pendikspor - Trabzonspor müsabakasının 26. dakikasında Halil Akbunar ile Meunier arasındaki pozisyonda hakem Halil Umut Meler, önce penaltı noktasını gösterdi. İzleme tavsiyesi üzerine hakem Meler, penaltıyı iptal etti.Başakşehir - Kayserispor mücadelesinin 90+7. dakikasında elle oynama için inceleme verilirken, pozisyonu izleyen hakem Oğuzhan Çakır, ev sahibi lehine penaltı kararı verdi.Maçta gol iptaliTrendyol Süper Lig'in 26. haftasında VAR kayıtlarının açıklandığı bir diğer karşılaşma ise Trabzonspor'un deplasmanda Pendikspor'u 2-0 yendiği maç oldu.Maçın hakemi Halil Umut Meler, karşılaşmanın 25. dakikasında Trabzonspor lehine penaltı noktasını göstermiş ve uyarı üzerine VAR'a gitme kararı almıştı.VAR hakemi, hakem Halil Umut Meler'i "Hocam sana sahada inceleme öneriyorum" diyerek monitöre çağırdı.Bunun üzerine hakem Umut Meler sahadaki VAR monitörüne gitti.Hakem Meler: Evet, oynat bakalım, ekrandayım, evet.VAR hakemi: Hocam şu anda siyahlı oyuncu topla oynuyor.Hakem Umut Meler: Oynat, evet.VAR hakemi: Rakibin göğsüne çarpıyor.VAR hakemi: Oyuncunun topa ekstra bir el hareketi yok.VAR hakemi: Evet, istersen bir de ters açıdan oyuncunun şeyini gösterebilirim.VAR hakemi: Evet, bak burada oyuncunun ekstra hareketi yok.VAR hakemi: Göğsüne çarptıktan sonra top aşağıya iniyor.VAR hakemi: Ekstra hiçbir hareket yok ve doğal konumda, evet.Hakem Umut Meler: Elinden ekstra bir hareket yok, doğal konumda.Hakem Meler: Golü iptal ediyorum.VAR hakemi: Penaltıyı...Hakem Umut Meler: Hakem atışı ile başlayalım.

https://sputniknews.com.tr/20240220/tff-super-ligde-26-haftanin-var-kayitlarini-acikladi--1080938513.html

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