https://sputniknews.com.tr/20240220/tff-super-ligde-26-haftanin-var-kayitlarini-acikladi--1080938513.html

TFF, Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı

TFF, Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı. 20.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-20T23:29+0300

2024-02-20T23:29+0300

2024-02-20T23:29+0300

spor

var

türkiye futbol federasyonu (tff)

süper lig

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TFF, Süper Lig’in 26. haftasında oynanan 6 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

https://sputniknews.com.tr/20240220/super-ligden-11-kulup-pfdkya-sevk-edildi-1080936617.html

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var, türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig