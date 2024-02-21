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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240221/soygu-ukrayna-karsi-saldirisini-puskurtmek-ozen-gerektiren-zorlu-bir-isti-1080938823.html
Şoygu: Ukrayna karşı saldırısını püskürtmek özen gerektiren zorlu bir işti
Şoygu: Ukrayna karşı saldırısını püskürtmek özen gerektiren zorlu bir işti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın yaz aylarında... 21.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-21T00:29+0300
2024-02-21T00:29+0300
ukrayna krizi
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sergey şoygu
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Şoygu, "Hava-Uzay Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, hava indirme birlikleri, deniz piyadeleri ve diğer güçlerin yanı sıra yüksek hassasiyetli silahların da kullanıldığı günlük olarak yürütülen zorlu bir çalışmaydı" dedi.Özellikle teçhizat ve silah lojistiğini, eğitim merkezlerini ve insan gücünün biriktiği uzak mesafelerdeki alanları vurmak için yüksek hassasiyetli silahlara ihtiyaç duyulduğunu belirten Şoygu, “Çok büyük bir güçle harekete geçen düşman, ilk savunma hattına bile ulaşamadı. Onun ardından iki hat hada vardı” diye konuştu.‘Karşı saldırının amacı Ukrayna ordusunun Azak Denizi'ne ulaşmasıydı’Şoygu, Ukrayna'nın başarısız olan karşı saldırısının asıl amacının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Azak Denizi'ne erişimi olduğunu söyledi.Şoygu, “Asıl darbe Orehovskiy yönündeydi, aynı yerde Mariupol'a bir koridor açmayı amaçlıyordu. Melitopol-Berdyansk ve düşmanın Azak'a ulaşması, Azak Denizi'ni geri kazanması ve Kırım’a yönelmek. Bütün bunlar hayata geçirmeye çalıştıkları hedeflerdi” ifadelerini kullandı.‘Rus ordusu uzun süredir objektif kontrol sistemi kullanıyor’Şoygu, Rus birliklerinin uzun süredir objektif kontrol sistemi kullandığını, insansız hava araçlarının gece gündüz topçu ve hava saldırılarının doğruluğunu izlediğini vurguladı.Rus Bakan, “Biliyorsunuz, sadece bu durum için değil, uzun süredir çalışan bir objektif kontrol sistemimiz var. Yani, gece gündüz topçu silahlarının ve hava silahlarının isabet doğruluğunu izleyen insansız hava araçlarına sahibiz” dedi. 'Ordu, Putin'e özel askeri harekat bölgesindeki durum hakkında her gün birkaç kez rapor veriyor'Şoygu, Rusya askeri liderliğinin Devlet Başkanı Putin'e özel operasyonun yürütülmesine ilişkin her gün rapor verdiğini, Başkomutan'ın operasyonun yönetimine doğrudan dahil olduğunu kaydetti.Rusya Savunma Bakanı, "Başkomutan sürekli olaylardan haberdar. Doğal olarak her gün birkaç kez rapor veriyoruz. Raporlar gece gündüz sunuluyor. Bundan kasıt Başkomutan'ı sadece bilgilendirmek değil, operasyonun yönetilmesinden, gerektiğinde kararların Başkomutan düzeyinde alınmasıdır” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240220/soygu-ukrayna-ordusu-avdeyevkayi-terk-ederken-yarali-askerleri-ve-silahlari-geride-birakti-1080931822.html
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şoygu, sergey şoygu, vladimir putin, rusya, ukrayna, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
şoygu, sergey şoygu, vladimir putin, rusya, ukrayna, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

Şoygu: Ukrayna karşı saldırısını püskürtmek özen gerektiren zorlu bir işti

00:29 21.02.2024
© POOL / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Rusya Savunma Bakanı Şoygu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Rusya Savunma Bakanı Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2024
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın yaz aylarında başlattığı karşı saldırının püskürtülmesinin azami dikkatle yürütüldüğünü ve hava, kara, deniz kuvvetlerinin yanı sıra yüksek hassasiyetli silahlar kullanıldığını söyledi.
Şoygu, "Hava-Uzay Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, hava indirme birlikleri, deniz piyadeleri ve diğer güçlerin yanı sıra yüksek hassasiyetli silahların da kullanıldığı günlük olarak yürütülen zorlu bir çalışmaydı" dedi.
Özellikle teçhizat ve silah lojistiğini, eğitim merkezlerini ve insan gücünün biriktiği uzak mesafelerdeki alanları vurmak için yüksek hassasiyetli silahlara ihtiyaç duyulduğunu belirten Şoygu, “Çok büyük bir güçle harekete geçen düşman, ilk savunma hattına bile ulaşamadı. Onun ardından iki hat hada vardı” diye konuştu.

‘Karşı saldırının amacı Ukrayna ordusunun Azak Denizi'ne ulaşmasıydı’

Şoygu, Ukrayna'nın başarısız olan karşı saldırısının asıl amacının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Azak Denizi'ne erişimi olduğunu söyledi.
Şoygu, “Asıl darbe Orehovskiy yönündeydi, aynı yerde Mariupol'a bir koridor açmayı amaçlıyordu. Melitopol-Berdyansk ve düşmanın Azak'a ulaşması, Azak Denizi'ni geri kazanması ve Kırım’a yönelmek. Bütün bunlar hayata geçirmeye çalıştıkları hedeflerdi” ifadelerini kullandı.

‘Rus ordusu uzun süredir objektif kontrol sistemi kullanıyor’

Şoygu, Rus birliklerinin uzun süredir objektif kontrol sistemi kullandığını, insansız hava araçlarının gece gündüz topçu ve hava saldırılarının doğruluğunu izlediğini vurguladı.
Rus Bakan, “Biliyorsunuz, sadece bu durum için değil, uzun süredir çalışan bir objektif kontrol sistemimiz var. Yani, gece gündüz topçu silahlarının ve hava silahlarının isabet doğruluğunu izleyen insansız hava araçlarına sahibiz” dedi.

'Ordu, Putin'e özel askeri harekat bölgesindeki durum hakkında her gün birkaç kez rapor veriyor'

Şoygu, Rusya askeri liderliğinin Devlet Başkanı Putin'e özel operasyonun yürütülmesine ilişkin her gün rapor verdiğini, Başkomutan'ın operasyonun yönetimine doğrudan dahil olduğunu kaydetti.
Rusya Savunma Bakanı, "Başkomutan sürekli olaylardan haberdar. Doğal olarak her gün birkaç kez rapor veriyoruz. Raporlar gece gündüz sunuluyor. Bundan kasıt Başkomutan'ı sadece bilgilendirmek değil, operasyonun yönetilmesinden, gerektiğinde kararların Başkomutan düzeyinde alınmasıdır” ifadelerini kullandı.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2024
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Şoygu: Ukrayna ordusu Avdeyevka'yı terk ederken yaralı askerleri ve silahları geride bıraktı
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