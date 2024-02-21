https://sputniknews.com.tr/20240221/savunma-bakaninin-yakinina-dustu-ingilterenin-balistik-fuze-testi-basarisiz-oldu-1080959240.html

Savunma Bakanı'nın yakınına düştü: İngiltere'nin balistik füze testi başarısız oldu

Savunma Bakanı'nın yakınına düştü: İngiltere'nin balistik füze testi başarısız oldu

Sputnik Türkiye

İngiliz Kraliyet Donanması’nın HMS Vanguard nükleer denizaltıdan yaptığı Trident II kıtalararası balistik füze testinin başarısız olduğu bildirildi. Test... 21.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-21T14:25+0300

2024-02-21T14:25+0300

2024-02-21T14:25+0300

savunma

ingiltere

ingiltere savunma bakanlığı

denizaltı

balistik

balistik füze programı

kıtalararası balistik füze

balistik füze denemesi

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İngiliz The Sun gazetesinin haberinde, “Trident füzesi yanlış ateşleme sonucu, fırlatıldığı İngiliz nükleer denizaltının birkaç metre uzağında düştü. 2016’daki teklemeden sonra üst üste ikinci olan bu başarısız fırlatma, Savunma Bakanı Grant Shapps’ın teste tanıklık etmek için HMS Vanguard’ın içinde olduğu sırada gerçekleşti” ifadesine yer verildi.Olayın, 30 Ocak günü Florida açıklarındaki tatbikat sırasında meydana geldiği kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken İngiltere’nin, füzeyi deniz dibinden çıkarmak için operasyon düzenlediği belirtildi.İngiltere Savunma Bakanlığı, test sırasında bir anormalliğin yaşandığını açıkladı. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:Daha önce Sun gazetesi, İngiltere Donanması’nın 2016’dan bu yana ilk kez Atlas Denizi’nde nükleer denizaltıdan Trident 2 kıtalararası balistik füze testi için hazırlık yaptığını bildirmişti. Füzenin 6 bin kilometrelik mesafe geçerek Brezilya ve Güney Afrika arasında kalan bir bölgeye düşmesi planlanıyordu.Triend II kıtalararası balistik füzesinin 2016’daki testi de başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Florida açıklarından Ascension Adası’nın güneydoğusundaki bir hedefe kadar 9 bin kilometre uçması gereken füze tehlikeli bir şekilde rotasından saparak kendi kendini imha etmişti.

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ingiltere, ingiltere savunma bakanlığı, denizaltı, balistik, balistik füze programı, kıtalararası balistik füze, balistik füze denemesi