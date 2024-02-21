https://sputniknews.com.tr/20240221/rus-senator-abd-yaptirim-fantezilerini-tuketti-1080940114.html
Rus Senatör: ABD yaptırım fantezilerini tüketti
Rus Senatör: ABD yaptırım fantezilerini tüketti
Sputnik Türkiye
Rus Senatör Aleksandr Şenderyuk-Jidkov, ABD’nin Navalnıy'ın ölümünü Ukrayna’ya yardım konusundaki Kongre engelini kaldırmak için kullanacağını belirtti. 21.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-21T02:21+0300
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Rusya Federasyon Konseyi Bütçe Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Şenderyuk-Jidkov, ABD’nin Rusya'ya karşı yeni yaptırımları meşrulaştırma potansiyelini tükettiğini, Aleksey Navalnıy'ın ölümü konusunun arkasına saklanarak Rus varlıklarına el koyma fikrine geri dönmeye çalışabileceğini ve ayrıca Ukrayna'ya yardım konusunda Kongre'deki engeli kaldırmaya çalışabileceğini ifade etti.Sputnik’e konuşan Jidkov, “Amerikalılar yaptırım fantezilerini çoktan tüketti ve aslında her yeni tehdit öncekilerin bir tekrarı. Tabii ki Navalnıy'ın ölümü etrafındaki histeri, Kongre'deki yardım konusundaki engeli kaldırmaya çalışmak için uygun bir siyasi bahane” dedi.Amerikalı yetkililerin muhtemelen Rus varlıklarını çalma fikrine geri dönmeyi deneyeceklerini, çünkü önceki girişimin çılgın siyasi fikirleri gerçekleştirmenin yasal imkansızlığı nedeniyle tökezlediğini belirten Rus senatör, “Genel olarak, yaptırımlar yoluyla ülkedeki durumu sarsmaya yönelik tüm girişimlere rağmen, Rusya ekonomisi birkaç aydır güçlü bir büyüme gösteriyor" ifadelerini kullandı.Daha önce Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD’nin 23 Şubat cuma günü Aleksey Navalnıy'ın ölümüyle ilgili olarak Rusya’ya karşı geniş bir yaptırım paketi açıklayacağını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240220/beyaz-saray-abd-navalniy-nedeniyle-23-subatta-rusyaya-buyuk-yaptirimlar-uygulayacak-1080938386.html
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aleksandr şenderyuk-jidkov, rusya, abd, abd, yaptırım, aleksey navalnıy
aleksandr şenderyuk-jidkov, rusya, abd, abd, yaptırım, aleksey navalnıy
Rus Senatör: ABD yaptırım fantezilerini tüketti
Rus Senatör Aleksandr Şenderyuk-Jidkov, ABD’nin Navalnıy'ın ölümünü Ukrayna’ya yardım konusundaki Kongre engelini kaldırmak için kullanacağını belirtti.
Rusya Federasyon Konseyi Bütçe Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Şenderyuk-Jidkov, ABD’nin Rusya'ya karşı yeni yaptırımları meşrulaştırma potansiyelini tükettiğini, Aleksey Navalnıy'ın ölümü konusunun arkasına saklanarak Rus varlıklarına el koyma fikrine geri dönmeye çalışabileceğini ve ayrıca Ukrayna'ya yardım konusunda Kongre'deki engeli kaldırmaya çalışabileceğini ifade etti.
Sputnik’e konuşan Jidkov, “Amerikalılar yaptırım fantezilerini çoktan tüketti ve aslında her yeni tehdit öncekilerin bir tekrarı. Tabii ki Navalnıy'ın ölümü etrafındaki histeri, Kongre'deki yardım konusundaki engeli kaldırmaya çalışmak için uygun bir siyasi bahane” dedi.
Amerikalı yetkililerin muhtemelen Rus varlıklarını çalma fikrine geri dönmeyi deneyeceklerini, çünkü önceki girişimin çılgın siyasi fikirleri gerçekleştirmenin yasal imkansızlığı nedeniyle tökezlediğini belirten Rus senatör, “Genel olarak, yaptırımlar yoluyla ülkedeki durumu sarsmaya yönelik tüm girişimlere rağmen, Rusya ekonomisi birkaç aydır güçlü bir büyüme gösteriyor" ifadelerini kullandı.
Daha önce Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD’nin 23 Şubat cuma günü Aleksey Navalnıy'ın ölümüyle ilgili olarak Rusya’ya karşı geniş bir yaptırım paketi açıklayacağını duyurmuştu.