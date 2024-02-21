Rus askeri uzman: Türkiye'nin Kaan savaş uçağını geliştirmesi büyük bir başarı ve atılım

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Kahveyi uyandıktan 30-45 dakika sonra için'
07:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İliç’te 9 işçi için bekleyiş sürüyor
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Akaryakıt fiyat artışının sebepleri
12:05
85 dk
SESLİ HABER
Donetsk yetkilisi: Avdeyevka’da yabancı paralı askerler de etkisizleştirildi
13:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
7 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Dördüncü mobil operatör nedir, nasıl kuruldu?
14:07
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Assange davası: Batı'da basın özgürlüğünün sonu
16:05
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
SESLİ HABER
Elon Musk: Ukrayna zayıflıyor, bir sene önce barış yapmalıydı
17:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL
Eski Bakan Ercan Karakaş’tan CHP’ye uyarılar
19:10
102 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
30 DAKİKA
Fethi Yılmaz'la 30 Dakika
10:30
36 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
GÖRÜŞ
https://sputniknews.com.tr/20240221/rus-askeri-uzman-turkiyenin-kaan-savas-ucagini-gelistirmesi-buyuk-bir-basari-ve-atilim-1080976149.html
Rus askeri uzman: Türkiye'nin Kaan savaş uçağını geliştirmesi büyük bir başarı ve atılım
Rus askeri uzman: Türkiye'nin Kaan savaş uçağını geliştirmesi büyük bir başarı ve atılım
Sputnik Türkiye
Rus askeri uzman İgor Korotçenko, Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı Kaan’ın ilk uçuşunun büyük bir başarı ve atılım olduğunu belirtti. 21.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-21T23:59+0300
2024-02-21T23:59+0300
görüş
kaan
kaan
türkiye
igor korotçenko
igor korotçenko
savaş uçağı
recep tayyip erdoğan
türk hava kuvvetleri
türk hava kuvvetleri
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/16/1079918501_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_605960e189aa7c4cf0c4eaa40d515b65.jpg
Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı Kaan ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. İlk test uçuşuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin kendi savaş uçağını üretme sürecinde önemli bir aşamaya geldiğini söyledi.Hazar Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (KİSİ) Genel Direktörü, Ulusal Savunma Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, Emekli Albay İgor Korotçenko, Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı Kaan’ın ilk uçuşunu Sputnik'e değerlendirdi.Kaan’ın ilk uçuşunun Türk Hava Kuvvetleri için büyük bir başarı olduğunu ancak daha yapılacak ciddi çalışmalar olduğunu belirten Korotçenko, “Hakikaten beşinci nesil savaş uçağı Kaan'ın ilk prototipinin uçuşu gerçekleşti. Dış görünüşüyle uçak, beşinci nesil savaş uçaklarının gerekli tüm parametrelerini karşılıyor. Bu da başlı başına büyük bir başarı ve atılım. Bununla birlikte, tam uyum için seyir hızı sağlayan bir motor ve faz dizili radar gibi iki noktanın daha karşılanması gerekiyor” dedi.Yeni savaş uçağının tam olarak hazır olmasının belirli zaman ve prosedürler gerektireceğine vurgu yapan Rus uzman, "Kaan savaş uçağının oluşturulması gelecek için büyük bir iş, ancak bunu tam kapasiteyle hazır hale getirmek 8-12 yıl sürecek. Silahlarla donatılmış halde bir dizi uçuş testi yapmak gerekiyor. Bu da büyük finansal yatırımlar ve güçlü bir elektronik sistemin varlığını gerektirir. Belirtilen programatik hedef olarak bu çok güçlü” ifadelerini kullandı.Türkiye'nin kendi savunma sanayisini yaratma konusunda önemli bir aşamada olduğunu ve Rusya'nın bu süreçte kendisine yardımcı olabileceğini vurgulayan Korotçenko, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20240221/milli-muharip-ucak-kaan-ilk-ucusunu-gerceklestirdi-1080945426.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Tatiana Şuvalova
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png
Tatiana Şuvalova
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/16/1079918501_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_3535d05b813f47563f8c63f35227d2ba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kaan, kaan, türkiye, igor korotçenko, igor korotçenko, savaş uçağı, recep tayyip erdoğan, türk hava kuvvetleri, türk hava kuvvetleri, rusya, su-57, su-57
kaan, kaan, türkiye, igor korotçenko, igor korotçenko, savaş uçağı, recep tayyip erdoğan, türk hava kuvvetleri, türk hava kuvvetleri, rusya, su-57, su-57

Rus askeri uzman: Türkiye'nin Kaan savaş uçağını geliştirmesi büyük bir başarı ve atılım

23:59 21.02.2024
© SputnikMilli Muharip Uçak KAAN
Milli Muharip Uçak KAAN - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2024
© Sputnik
Abone ol
Tatiana Şuvalova - Sputnik Türkiye
Tatiana Şuvalova
Tüm yazılar
Rus askeri uzman İgor Korotçenko, Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı Kaan’ın ilk uçuşunun büyük bir başarı ve atılım olduğunu belirtti.
Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı Kaan ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. İlk test uçuşuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin kendi savaş uçağını üretme sürecinde önemli bir aşamaya geldiğini söyledi.
Hazar Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (KİSİ) Genel Direktörü, Ulusal Savunma Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, Emekli Albay İgor Korotçenko, Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı Kaan’ın ilk uçuşunu Sputnik'e değerlendirdi.
Kaan’ın ilk uçuşunun Türk Hava Kuvvetleri için büyük bir başarı olduğunu ancak daha yapılacak ciddi çalışmalar olduğunu belirten Korotçenko, “Hakikaten beşinci nesil savaş uçağı Kaan'ın ilk prototipinin uçuşu gerçekleşti. Dış görünüşüyle uçak, beşinci nesil savaş uçaklarının gerekli tüm parametrelerini karşılıyor. Bu da başlı başına büyük bir başarı ve atılım. Bununla birlikte, tam uyum için seyir hızı sağlayan bir motor ve faz dizili radar gibi iki noktanın daha karşılanması gerekiyor” dedi.
Yeni savaş uçağının tam olarak hazır olmasının belirli zaman ve prosedürler gerektireceğine vurgu yapan Rus uzman, "Kaan savaş uçağının oluşturulması gelecek için büyük bir iş, ancak bunu tam kapasiteyle hazır hale getirmek 8-12 yıl sürecek. Silahlarla donatılmış halde bir dizi uçuş testi yapmak gerekiyor. Bu da büyük finansal yatırımlar ve güçlü bir elektronik sistemin varlığını gerektirir. Belirtilen programatik hedef olarak bu çok güçlü” ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin kendi savunma sanayisini yaratma konusunda önemli bir aşamada olduğunu ve Rusya'nın bu süreçte kendisine yardımcı olabileceğini vurgulayan Korotçenko, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye, büyük jeopolitik hedefleri olan bir ülke ve beşinci nesil savaş uçağı, askeri-endüstriyel kompleksinin geliştirilmesi için ciddi bir adım. Türkiye, yeni savaş uçaklarını oluşturma yolunda, özellikle Rusya'nın deneyiminden de yararlanabilir. Türkiye, yeni savaş uçakları yaratma yolunda, Rusya'nın, özellikle de Jukovskiy'deki uluslararası hava fuarında ülkelerimizin liderleri tarafından ayrıntılı olarak ele alınan Su-57 deneyiminden de yararlanabilir. Rusya, Türk meslektaşlarına saygılı olması ve gereksiz risk yaratmaması nedeniyle askeri-teknik işbirliğinde faydalı bir ortak. ABD, F-16, Patriot ve diğer her türlü silahında yazılım yer imleri kullanması ve Amerikan yönetiminin bitmek bilmeyen aldatmacaları ve hatta NATO’daki ortaklığa rağmen ABD'nin Türkiye için hiç de dost bir ülke olmadığı görülüyor.”
Milli Muharip Uçak KAAN - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2024
SAVUNMA
Tarihi anlar: Milli Muharip Uçak Kaan ilk uçuşunu gerçekleştirdi
Dün, 09:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала