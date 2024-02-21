https://sputniknews.com.tr/20240221/rus-askeri-uzman-turkiyenin-kaan-savas-ucagini-gelistirmesi-buyuk-bir-basari-ve-atilim-1080976149.html

Rus askeri uzman: Türkiye'nin Kaan savaş uçağını geliştirmesi büyük bir başarı ve atılım

Rus askeri uzman: Türkiye'nin Kaan savaş uçağını geliştirmesi büyük bir başarı ve atılım

Sputnik Türkiye

Rus askeri uzman İgor Korotçenko, Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı Kaan’ın ilk uçuşunun büyük bir başarı ve atılım olduğunu belirtti. 21.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-21T23:59+0300

2024-02-21T23:59+0300

2024-02-21T23:59+0300

görüş

kaan

kaan

türkiye

igor korotçenko

igor korotçenko

savaş uçağı

recep tayyip erdoğan

türk hava kuvvetleri

türk hava kuvvetleri

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/16/1079918501_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_605960e189aa7c4cf0c4eaa40d515b65.jpg

Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı Kaan ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. İlk test uçuşuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin kendi savaş uçağını üretme sürecinde önemli bir aşamaya geldiğini söyledi.Hazar Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (KİSİ) Genel Direktörü, Ulusal Savunma Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, Emekli Albay İgor Korotçenko, Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı Kaan’ın ilk uçuşunu Sputnik'e değerlendirdi.Kaan’ın ilk uçuşunun Türk Hava Kuvvetleri için büyük bir başarı olduğunu ancak daha yapılacak ciddi çalışmalar olduğunu belirten Korotçenko, “Hakikaten beşinci nesil savaş uçağı Kaan'ın ilk prototipinin uçuşu gerçekleşti. Dış görünüşüyle uçak, beşinci nesil savaş uçaklarının gerekli tüm parametrelerini karşılıyor. Bu da başlı başına büyük bir başarı ve atılım. Bununla birlikte, tam uyum için seyir hızı sağlayan bir motor ve faz dizili radar gibi iki noktanın daha karşılanması gerekiyor” dedi.Yeni savaş uçağının tam olarak hazır olmasının belirli zaman ve prosedürler gerektireceğine vurgu yapan Rus uzman, "Kaan savaş uçağının oluşturulması gelecek için büyük bir iş, ancak bunu tam kapasiteyle hazır hale getirmek 8-12 yıl sürecek. Silahlarla donatılmış halde bir dizi uçuş testi yapmak gerekiyor. Bu da büyük finansal yatırımlar ve güçlü bir elektronik sistemin varlığını gerektirir. Belirtilen programatik hedef olarak bu çok güçlü” ifadelerini kullandı.Türkiye'nin kendi savunma sanayisini yaratma konusunda önemli bir aşamada olduğunu ve Rusya'nın bu süreçte kendisine yardımcı olabileceğini vurgulayan Korotçenko, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://sputniknews.com.tr/20240221/milli-muharip-ucak-kaan-ilk-ucusunu-gerceklestirdi-1080945426.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Tatiana Şuvalova https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png

Tatiana Şuvalova https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Tatiana Şuvalova https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png

kaan, kaan, türkiye, igor korotçenko, igor korotçenko, savaş uçağı, recep tayyip erdoğan, türk hava kuvvetleri, türk hava kuvvetleri, rusya, su-57, su-57