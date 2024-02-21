https://sputniknews.com.tr/20240221/putinden-rusya-hava-uzay-kuvvetleri-askerlerine-yuksek-devlet-odulu-1080962250.html
Putin'den Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri askerlerine yüksek devlet ödülü
Putin'den Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri askerlerine yüksek devlet ödülü
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nde görev yapan askerlere özel askeri harekattaki başarıları nedeniyle yüksek devlet ödülü... 21.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-21T15:41+0300
2024-02-21T15:41+0300
2024-02-21T15:41+0300
savunma
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rusya savunma bakanlığı
vladimir putin
hava uzay kuvvetleri
rusya hava-uzay kuvvetleri
sergey şoygu
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Rus lider, bu sabah Moskova Bölgesi'ndeki Çkalovskiy Hava Üssü'ne giderek Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yla buluştu.Şoygu'dan birliklerin durumu hakkında brifing alan Putin, daha sonra Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri askerlerinin özel askeri harekattaki başarılarını ödüllendirdi.Ödül töreninde konuşan Putin, "Bugün, havacı birimlere ve Hava-Uzay Kuvvetleri birliklerine yüksek devlet ödülleri verme fırsatına sahip olduğum için mutluyum. Birliklerin personeli, askerleri ve subayları, özel askeri harekat sırasında cesaret ve yiğitlik sergilediler. Binlerce muharebe sortisi gerçekleştirdiler ve verilen görevleri yerine getirirken en üst düzeyde ustalık sergilediler" dedi.Askerlerin ordudaki özverili çalışmalarıyla yeminlerine ve Rus ordusunun en iyi geleneklerine bağlılıklarını kanıtladığını söyleyen Putin, "Bu gelenekler yüzyıllar boyunca büyük komutanlarımız, askerlerimiz ve subaylarımız, Anavatan'ın fedakar oğulları ve kızları tarafından oluşturuldu. Onların başarılarından ve zaferlerinden gurur duyuyoruz ve onların isimleri her zaman cesaretin ve Rusya halkının ordusuna duyduğu sınırsız saygının sembolü olacaktır" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240220/soygu-ukrayna-ordusu-avdeyevkayi-terk-ederken-yarali-askerleri-ve-silahlari-geride-birakti-1080931822.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, vladimir putin, hava uzay kuvvetleri, rusya hava-uzay kuvvetleri, sergey şoygu
rusya, rusya savunma bakanlığı, vladimir putin, hava uzay kuvvetleri, rusya hava-uzay kuvvetleri, sergey şoygu
Putin'den Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri askerlerine yüksek devlet ödülü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nde görev yapan askerlere özel askeri harekattaki başarıları nedeniyle yüksek devlet ödülü takdim etti.
Rus lider, bu sabah Moskova Bölgesi'ndeki Çkalovskiy Hava Üssü'ne giderek Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yla buluştu.
Şoygu'dan birliklerin durumu hakkında brifing alan Putin, daha sonra Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri askerlerinin özel askeri harekattaki başarılarını ödüllendirdi.
Ödül töreninde konuşan Putin, "Bugün, havacı birimlere ve Hava-Uzay Kuvvetleri birliklerine yüksek devlet ödülleri verme fırsatına sahip olduğum için mutluyum. Birliklerin personeli, askerleri ve subayları, özel askeri harekat sırasında cesaret ve yiğitlik sergilediler. Binlerce muharebe sortisi gerçekleştirdiler ve verilen görevleri yerine getirirken en üst düzeyde ustalık sergilediler" dedi.
Askerlerin ordudaki özverili çalışmalarıyla yeminlerine ve Rus ordusunun en iyi geleneklerine bağlılıklarını kanıtladığını söyleyen Putin, "Bu gelenekler yüzyıllar boyunca büyük komutanlarımız, askerlerimiz ve subaylarımız, Anavatan'ın fedakar oğulları ve kızları tarafından oluşturuldu. Onların başarılarından ve zaferlerinden gurur duyuyoruz ve onların isimleri her zaman cesaretin ve Rusya halkının ordusuna duyduğu sınırsız saygının sembolü olacaktır" ifadelerini kullandı.