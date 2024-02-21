https://sputniknews.com.tr/20240221/ozel-okulda-yangin-3-sinif-zarar-gordu-1080956138.html

Özel okulda yangın: 3 sınıf zarar gördü

Özel okulda yangın: 3 sınıf zarar gördü

Sputnik Türkiye

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir özel okulda klimadan çıkan ve 3 sınıfta hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. 21.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-21T13:23+0300

2024-02-21T13:23+0300

2024-02-21T13:23+0300

türkiye

alanya

yangın

özel okul

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Çarşı Mahallesi'ndeki bir özel okulun giriş katında bulunan boş sınıfta, klimadan kaynaklanan yangın çıktı.Yangını fark eden görevlilerin haber vermesi üzerine okula polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler kısa sürede söndürüldü.Öğrencilerin konferans salonunda olduğu sırada çıkan yangının zarar verdiği 3 sınıf kullanılamaz hale geldi.Yangın çıktığını duyan çok sayıda veli okula gelerek, zarar gören sınıflarda eğitim gören çocuklarını evlerine götürdü. Bu öğrencilerin yarın başka sınıflarda eğitime devam edeceği öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20240210/antalyada-tersanede-buyuk-yangin-13-itfaiye-mudahale-ediyor--1080611805.html

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