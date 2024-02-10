https://sputniknews.com.tr/20240210/antalyada-tersanede-buyuk-yangin-13-itfaiye-mudahale-ediyor--1080611805.html
Antalya'da tersanede büyük yangın: 13 itfaiye müdahale ediyor
Antalya'da tersanede büyük yangın: 13 itfaiye müdahale ediyor
Antalya Serbest Bölge'de faaliyet gösteren yat üretim tersanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. 10.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-10T21:32+0300
2024-02-10T21:32+0300
2024-02-10T21:50+0300
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yangın
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tersane
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Konyaaltı ilçesindeki Serbest Bölge'de yat imalatı yapılan tersanede yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ekipler, kısa sürede yayılan alevlerin çevredeki fabrikalara sıçramaması için çalışma yürütüyor.Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'nden 13 itfaiye aracıyla ekipler, yangının kontrol altına alınması için alevlere müdahale ediyor.Bölgeye yakın ilçelerden de itfaiye ekiplerinin de sevk edildiği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20240210/ak-partinin-kucukcekmece-belediye-baskan-adayina-secim-calismasi-sirasinda-silahli-saldiri-1080609714.html
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yangın, antalya, tersane
Antalya'da tersanede büyük yangın: 13 itfaiye müdahale ediyor
21:32 10.02.2024 (güncellendi: 21:50 10.02.2024)
Antalya Serbest Bölge'de faaliyet gösteren yat üretim tersanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Konyaaltı ilçesindeki Serbest Bölge'de yat imalatı yapılan tersanede yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kısa sürede yayılan alevlerin çevredeki fabrikalara sıçramaması için çalışma yürütüyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'nden 13 itfaiye aracıyla ekipler, yangının kontrol altına alınması için alevlere müdahale ediyor.
Bölgeye yakın ilçelerden de itfaiye ekiplerinin de sevk edildiği öğrenildi.