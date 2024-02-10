https://sputniknews.com.tr/20240210/antalyada-tersanede-buyuk-yangin-13-itfaiye-mudahale-ediyor--1080611805.html

Antalya'da tersanede büyük yangın: 13 itfaiye müdahale ediyor

Antalya'da tersanede büyük yangın: 13 itfaiye müdahale ediyor

Antalya Serbest Bölge'de faaliyet gösteren yat üretim tersanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. 10.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-10T21:32+0300

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2024-02-10T21:50+0300

türkiye

yangın

antalya

tersane

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Konyaaltı ilçesindeki Serbest Bölge'de yat imalatı yapılan tersanede yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ekipler, kısa sürede yayılan alevlerin çevredeki fabrikalara sıçramaması için çalışma yürütüyor.Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'nden 13 itfaiye aracıyla ekipler, yangının kontrol altına alınması için alevlere müdahale ediyor.Bölgeye yakın ilçelerden de itfaiye ekiplerinin de sevk edildiği öğrenildi.

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