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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240210/ak-partinin-kucukcekmece-belediye-baskan-adayina-secim-calismasi-sirasinda-silahli-saldiri-1080609714.html
AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayına seçim çalışması sırasında silahlı saldırı
AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayına seçim çalışması sırasında silahlı saldırı
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. 10.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-10T18:27+0300
2024-02-10T19:47+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
31 mart yerel seçimleri
ak parti
istanbul
silahlı saldırı
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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.Saldırıda 22 yaşındaki E.G.D. yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Yaralı E.G.D, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olaya karışan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırıyı lanetliyorumCumhurbaşkanı Erdoğan, saldırı hakkında sosyal medya hesabından şunları aktardı:AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından saldırıyı kınadı: Bakan Yerlikaya: Olayla ilgili soruşturma başlatıldıBakan Yerlikaya, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen 1 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili tahkikat başlatıldığını bildirdi:Adalet Bakanı Tunç: Demokrasimize yönelik bu tür kalleş saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktırAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:Murat Kurum: Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorumİBB AK Parti Belediye Başkan Adayı, saldırıya uğrayan kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu:Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Saldırıyı lanetliyorumİstanbul Küçükçekmece’de Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışması sırasında yapılan saldırıyı lanetledi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen menfur saldırıyı lanetliyor, insanlık dışı saldırıda yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Demokrasimize, birlik ve beraberliğimize yönelik gerçekleştirilen bu saldırı ile ilgili soruşturmalar derhal başlatılmıştır. Suçluların en kısa sürede bulunacağına inanıyorum. Küçükçekmece Başkan Adayımız Aziz Yeniay’a, ekibine ve tüm teşkilatımıza geçmiş olsun” ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Saldırıyı lanetliyorumCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti seçim çalışması sırasında yapılan saldırıyı lanetledi. Özgür Özel, sosyal medya hesabında şunları paylaştı:
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31 mart yerel seçimleri, ak parti, istanbul, silahlı saldırı
31 mart yerel seçimleri, ak parti, istanbul, silahlı saldırı

AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayına seçim çalışması sırasında silahlı saldırı

18:27 10.02.2024 (güncellendi: 19:47 10.02.2024)
© İHA / SADIK CANGELManisa'da AK Parti İl Teşkilatı tarafından belediye başkan adaylarının tanıtımı yapıldı. Tanıtımda AK Parti'nin 11 ilçe belediye başkan adayı ile MHP'nin 6 ilçe ve Büyükşehir Belediye Başkan adayları salonu dolduran coşkulu kalabalık tarafından uzun süre alkışlandı.
Manisa'da AK Parti İl Teşkilatı tarafından belediye başkan adaylarının tanıtımı yapıldı. Tanıtımda AK Parti'nin 11 ilçe belediye başkan adayı ile MHP'nin 6 ilçe ve Büyükşehir Belediye Başkan adayları salonu dolduran coşkulu kalabalık tarafından uzun süre alkışlandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2024
© İHA / SADIK CANGEL
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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 22 yaşındaki E.G.D. yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Yaralı E.G.D, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olaya karışan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırıyı lanetliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırı hakkında sosyal medya hesabından şunları aktardı:
AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından saldırıyı kınadı:

Bakan Yerlikaya: Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Bakan Yerlikaya, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen 1 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili tahkikat başlatıldığını bildirdi:

Adalet Bakanı Tunç: Demokrasimize yönelik bu tür kalleş saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Saldırı ile ilgili olarak Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Demokrasimize yönelik bu tür kalleş saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır"

Murat Kurum: Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum

İBB AK Parti Belediye Başkan Adayı, saldırıya uğrayan kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Saldırıyı lanetliyorum

İstanbul Küçükçekmece’de Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışması sırasında yapılan saldırıyı lanetledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen menfur saldırıyı lanetliyor, insanlık dışı saldırıda yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Demokrasimize, birlik ve beraberliğimize yönelik gerçekleştirilen bu saldırı ile ilgili soruşturmalar derhal başlatılmıştır. Suçluların en kısa sürede bulunacağına inanıyorum. Küçükçekmece Başkan Adayımız Aziz Yeniay’a, ekibine ve tüm teşkilatımıza geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Saldırıyı lanetliyorum

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti seçim çalışması sırasında yapılan saldırıyı lanetledi. Özgür Özel, sosyal medya hesabında şunları paylaştı:
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