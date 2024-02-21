https://sputniknews.com.tr/20240221/murat-kurum-radyo-programina-katildi-magusa-limani-sarkisini-soyledi-1080945739.html
Murat Kurum radyo programına katıldı, 'Mağusa Limanı' şarkısını söyledi
Murat Kurum radyo programına katıldı, 'Mağusa Limanı' şarkısını söyledi
Sputnik Türkiye
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, katıldığı bir radyo programında "Mağusa Limanı" türküsünü söyledi. 21.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-21T09:33+0300
2024-02-21T09:33+0300
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İBB Başkan Adayı Murat Kurum Number1FM ve Number1Türk ortak yayınında Kadir Çetin’in konuğu oldu.Sunucu Çetin’in istediği üzerine Kurum, Mağusa Limanı türküsünü söyledi.Kurum'un şarkı söylediği anlar sosyal medyada kısa sürede çok konuşulanlar arasına girdi.
https://sputniknews.com.tr/20240220/murat-kurum-100-bin-gencimize-100-bin-lira-sermaye-destegi-verecegiz-1080929410.html
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murat kurum, istanbul, belediye, aday, şarkı, magusa, radyo
murat kurum, istanbul, belediye, aday, şarkı, magusa, radyo
Murat Kurum radyo programına katıldı, 'Mağusa Limanı' şarkısını söyledi
09:33 21.02.2024 (güncellendi: 09:34 21.02.2024)
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, katıldığı bir radyo programında "Mağusa Limanı" türküsünü söyledi.
İBB Başkan Adayı Murat Kurum Number1FM ve Number1Türk ortak yayınında Kadir Çetin’in konuğu oldu.
Sunucu Çetin’in istediği üzerine Kurum, Mağusa Limanı türküsünü söyledi.
Kurum'un şarkı söylediği anlar sosyal medyada kısa sürede çok konuşulanlar arasına girdi.