https://sputniknews.com.tr/20240221/moskova-bolgesinde-teror-saldirisi-planlayan-ukraynali-ajan-yakalandi-1080963373.html

Moskova Bölgesi'nde terör saldırısı planlayan Ukraynalı ajan yakalandı

Moskova Bölgesi'nde terör saldırısı planlayan Ukraynalı ajan yakalandı

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova Bölgesi'nin Lobnya bir araca bomba yerleştirdiğinden şüphelenilen Ukraynalı bir ajanın gözaltına alındığını... 21.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-21T16:30+0300

2024-02-21T16:30+0300

2024-02-21T16:30+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

moskova

ajan

ukrayna

ukrayna ordusu

terör

terör eylemi

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FSB, Moskova Bölgesi'nde terör saldırısı planlayan Ukraynalı bir ajana yönelik operasyon hakkında bilgi verdi.FSB'nin açıklamasına göre Moskova Bölgesi'nin Lobnya kentinde bir araca bomba yerleştirdiğinden şüphelenilen bir Rusya vatandaşı düzenlenen operasyonla yakalandı.FSB, Yaroslav doğumlu zanlının Ukrayna istihbaratının talimatıyla Moskova Bölgesi'ndeki kolluk kuvvetleri yetkilisinin aracını patlatmaya hazırlandığını belirtti.Zanlının bombayı araca pazartesi günü yerleştirdiği bilgisini paylaşan FSB, zamanında tespit edilen bombanın imha edilmesi için civardaki konutlardan yaklaşık 340 kişinin tahliye edildiğini, imha işlemi sonucunda kimsenin yaralanmadığını aktardı.FSB, zanlı hakkında terör saldırısı düzenleme ve vatana ihanet etme suçlarından dava açıldığını, istihbaratın olayla bağlantılı diğer kişileri açığa çıkarmak için çalışma yürüttüğünü ekledi.

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rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), moskova, ajan, ukrayna, ukrayna ordusu, terör, terör eylemi