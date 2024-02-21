https://sputniknews.com.tr/20240221/fsbden-unlu-ingiliz-egitim-kurumuna-dair-aciklama-hersonda-kiev-icin-istihbarat-topluyorlar-1080955210.html

FSB'den ünlü İngiliz eğitim kurumuna dair açıklama: Herson'da Kiev için istihbarat topluyorlar

FSB'den ünlü İngiliz eğitim kurumuna dair açıklama: Herson'da Kiev için istihbarat topluyorlar

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), İngiltere'nin en büyük eğitim ve kültür kurumu olan ve 100'den fazla ülkede şubeleri bulunan British Council'in Herson... 21.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-21T13:07+0300

2024-02-21T13:07+0300

2024-02-21T13:07+0300

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istihbarat

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

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FSB, Herson Bölgesi'ndeki çalışmalar sırasında İngiliz istihbaratının British Council üzerinden yürüttüğü faaliyetlerin tespit edildiğini, ünlü İngiliz eğitim kurumuna bağlı iştiraklerin Kiev rejimi için istihbarat topladığını vurguladı.Daha önce aşırı sağcı görüşlere sahip olan, Herson sakini Rusya vatandaşı Sergey Çebukin'in British Council'in 'nüfuzu' altında kaldığını ancak Çebukin'in suç faaliyetlerine çekildiğini zamanında fark ederek kolluk kuvvetlerine başvurduğunu bildiren FSB, şu anda İngiliz eğitim kurumunun ve bu kuruma gizli olarak hizmet sunan kişilerin faaliyetlerinin incelendiğini ifade etti.FSB, "British Council'in resmi olarak beyan edilen hedefleri, İngiltere ile diğer ülkeler arasında eğitim, kültür ve sanat alanında işbirliğini geliştirmektir. Ancak fiiliyatta bu faaliyetler, İngiliz istihbarat servislerinin çalışmalarına yönelik bir kılıftan başka bir şey değildir" diye vurguladı.FSB, British Council'in İngiltere'de yaşayan Ukraynalı sığınmacıları Herson Bölgesi'ndeki mevcut yakın bağlantılar aracılığıyla askeri ve siyasi nitelikteki istihbarat bilgileri elde etmek için kullanıldığına dair bulgular tespit edildiğine de dikkat çekerek söz konusu kurum ve kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını kaydetti.

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rusya, ukrayna, herson, ukrayna ordusu, istihbarat, rusya federal güvenlik servisi (fsb), kiev, british council, ingiltere