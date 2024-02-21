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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240221/fsbden-unlu-ingiliz-egitim-kurumuna-dair-aciklama-hersonda-kiev-icin-istihbarat-topluyorlar-1080955210.html
FSB'den ünlü İngiliz eğitim kurumuna dair açıklama: Herson'da Kiev için istihbarat topluyorlar
FSB'den ünlü İngiliz eğitim kurumuna dair açıklama: Herson'da Kiev için istihbarat topluyorlar
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), İngiltere'nin en büyük eğitim ve kültür kurumu olan ve 100'den fazla ülkede şubeleri bulunan British Council'in Herson... 21.02.2024, Sputnik Türkiye
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FSB, Herson Bölgesi'ndeki çalışmalar sırasında İngiliz istihbaratının British Council üzerinden yürüttüğü faaliyetlerin tespit edildiğini, ünlü İngiliz eğitim kurumuna bağlı iştiraklerin Kiev rejimi için istihbarat topladığını vurguladı.Daha önce aşırı sağcı görüşlere sahip olan, Herson sakini Rusya vatandaşı Sergey Çebukin'in British Council'in 'nüfuzu' altında kaldığını ancak Çebukin'in suç faaliyetlerine çekildiğini zamanında fark ederek kolluk kuvvetlerine başvurduğunu bildiren FSB, şu anda İngiliz eğitim kurumunun ve bu kuruma gizli olarak hizmet sunan kişilerin faaliyetlerinin incelendiğini ifade etti.FSB, "British Council'in resmi olarak beyan edilen hedefleri, İngiltere ile diğer ülkeler arasında eğitim, kültür ve sanat alanında işbirliğini geliştirmektir. Ancak fiiliyatta bu faaliyetler, İngiliz istihbarat servislerinin çalışmalarına yönelik bir kılıftan başka bir şey değildir" diye vurguladı.FSB, British Council'in İngiltere'de yaşayan Ukraynalı sığınmacıları Herson Bölgesi'ndeki mevcut yakın bağlantılar aracılığıyla askeri ve siyasi nitelikteki istihbarat bilgileri elde etmek için kullanıldığına dair bulgular tespit edildiğine de dikkat çekerek söz konusu kurum ve kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240125/rusya-dis-istihbarat-servisi-ukraynada-kaybeden-bati-rusyaya-karsi-provokasyonlar-duzenleyecek-1080027323.html
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rusya, ukrayna, herson, ukrayna ordusu, istihbarat, rusya federal güvenlik servisi (fsb), kiev, british council, ingiltere
rusya, ukrayna, herson, ukrayna ordusu, istihbarat, rusya federal güvenlik servisi (fsb), kiev, british council, ingiltere

FSB'den ünlü İngiliz eğitim kurumuna dair açıklama: Herson'da Kiev için istihbarat topluyorlar

13:07 21.02.2024
© AFP 2023 / MAXIM MARMUR British Council
 British Council - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2024
© AFP 2023 / MAXIM MARMUR
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), İngiltere'nin en büyük eğitim ve kültür kurumu olan ve 100'den fazla ülkede şubeleri bulunan British Council'in Herson Bölgesi'nde Kiev rejimi için istihbarat faaliyeti yürüttüğünü belirtti.
FSB, Herson Bölgesi'ndeki çalışmalar sırasında İngiliz istihbaratının British Council üzerinden yürüttüğü faaliyetlerin tespit edildiğini, ünlü İngiliz eğitim kurumuna bağlı iştiraklerin Kiev rejimi için istihbarat topladığını vurguladı.
Daha önce aşırı sağcı görüşlere sahip olan, Herson sakini Rusya vatandaşı Sergey Çebukin'in British Council'in 'nüfuzu' altında kaldığını ancak Çebukin'in suç faaliyetlerine çekildiğini zamanında fark ederek kolluk kuvvetlerine başvurduğunu bildiren FSB, şu anda İngiliz eğitim kurumunun ve bu kuruma gizli olarak hizmet sunan kişilerin faaliyetlerinin incelendiğini ifade etti.
FSB, "British Council'in resmi olarak beyan edilen hedefleri, İngiltere ile diğer ülkeler arasında eğitim, kültür ve sanat alanında işbirliğini geliştirmektir. Ancak fiiliyatta bu faaliyetler, İngiliz istihbarat servislerinin çalışmalarına yönelik bir kılıftan başka bir şey değildir" diye vurguladı.
FSB, British Council'in İngiltere'de yaşayan Ukraynalı sığınmacıları Herson Bölgesi'ndeki mevcut yakın bağlantılar aracılığıyla askeri ve siyasi nitelikteki istihbarat bilgileri elde etmek için kullanıldığına dair bulgular tespit edildiğine de dikkat çekerek söz konusu kurum ve kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını kaydetti.
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