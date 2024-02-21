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Milyonlarca kişi bekliyor: Düşük faizli kredi ne zaman yürürlüğe girecek?
Milyonlarca kişi bekliyor: Düşük faizli kredi ne zaman yürürlüğe girecek?
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Geçen yıl duyurulan ilk kez ev alacaklara yönelik uygun koşullu konut kredisi kampanyası için piyasada bekleyiş sürüyor. Peki yeni kredi kampanyası ne zaman... 21.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-21T08:03+0300
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Konut piyasasında gözler düşük faizli kredi kampanyasında. Geçen yılın sonlarına doğru Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, BDDK ve Merkez Bankası'nın ikinci ve üçüncü ev alımında krediye erişimi zorlaştırdığını hatırlatarak, "İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz” demişti.'Son 11 yılın en düşük satışı gerçekleşti'Peki kredi kampanyası ne zaman duyurulacak? Seçim öncesi açıklanma ihtimali var mı? Konuyla ilgili merak edilenleri anlatan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Piyasada gerçekten konut kredilerine ilişkin önemli bir beklenti var. Tüketicilerin taleplerine baktığımızda konuta erişimin, konut finansmanına erişimdeki problemler nedeniyle zorlaştığını görüyoruz. Bunu aynı zamanda ipotekli satışlarda yaşanan düşüşler çerçevesinde görüyoruz. Geçen ayki konut satışlarına baktığımızda son 11 yılın en düşük ipotekli konut satışları gerçekleşmişti. Yeni kredi kampanyası aynı zamanda üreticiler için de merak edilen bir konu. Konut üretimi yapan inşaat firmaları açısından da satılabilir bir piyasa olmadığı taktirde yeni projeler başlatılamıyor" dedi ve devam etti:'Fiyatlar daha da artacak'Faiz oranı ne olacak?Konut kredisi faizlerindeki dikkat çeken artışa dair konuşan uzman, "Mevcut konut kredilerinde faiz oranları gittikçe yükseliyor. Şu an için konut kredilerinin 2.84 seviyelerinden 2.95’e kadar yükseldiğini görüyoruz. Bu da konuta erişimi zorlaştırıyor diyebiliriz. Seçimlerden sonra piyasaların biraz daha rahatlamasına yönelik bir beklenti var. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın planlaması olur mu bilmiyoruz ama imkan olursa seçimlerden sonra bir kredi kampanyasının piyasada önemli fayda sağlayacağını değerlendirebiliriz. Oranın 1.5 seviyelerinde olması bekleniyor. Lakin bu pakete sınırlı kullanım olacağını düşünüyorum. Özellikle hiç evi olmayan, bir süredir o ilde ikamet eden kişilere bir kredilendirme olabilir" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240220/kredi-karti-duzenlemesinde-saat-belli-oldu-gecikme-ve-faiz-orani-asgari-odeme-tutarina-2-formul-1080909067.html
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Milyonlarca kişi bekliyor: Düşük faizli kredi ne zaman yürürlüğe girecek?

08:03 21.02.2024 (güncellendi: 08:06 21.02.2024)
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Geçen yıl duyurulan ilk kez ev alacaklara yönelik uygun koşullu konut kredisi kampanyası için piyasada bekleyiş sürüyor. Peki yeni kredi kampanyası ne zaman duyurulur?
Konut piyasasında gözler düşük faizli kredi kampanyasında. Geçen yılın sonlarına doğru Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, BDDK ve Merkez Bankası'nın ikinci ve üçüncü ev alımında krediye erişimi zorlaştırdığını hatırlatarak, "İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz” demişti.

'Son 11 yılın en düşük satışı gerçekleşti'

Peki kredi kampanyası ne zaman duyurulacak? Seçim öncesi açıklanma ihtimali var mı? Konuyla ilgili merak edilenleri anlatan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Piyasada gerçekten konut kredilerine ilişkin önemli bir beklenti var. Tüketicilerin taleplerine baktığımızda konuta erişimin, konut finansmanına erişimdeki problemler nedeniyle zorlaştığını görüyoruz. Bunu aynı zamanda ipotekli satışlarda yaşanan düşüşler çerçevesinde görüyoruz. Geçen ayki konut satışlarına baktığımızda son 11 yılın en düşük ipotekli konut satışları gerçekleşmişti. Yeni kredi kampanyası aynı zamanda üreticiler için de merak edilen bir konu. Konut üretimi yapan inşaat firmaları açısından da satılabilir bir piyasa olmadığı taktirde yeni projeler başlatılamıyor" dedi ve devam etti:

'Fiyatlar daha da artacak'

"Bu durum özellikle piyasada konut tarafında arzın da önünde önemli bir engeldir. Aslında konut fiyatlarında önümüzdeki dönemde daha yüksek artışlar olacak gibi görünüyor. Konutlarda faiz oranlarının yükselmesi tüketicilerin konuta erişimini kısıtlıyor. Hükümetin yatırımcılara yönelik kısıtlamaya gitmesi yatırımcıların da gayrimenkul sektörüne bakışını azaltmış durumda. Mevduat faizlerindeki yüksek oranlar vatandaşların paralarını konut yerine mevduatta değerlendirmesine itiyor. ‘Gayrimenkul alıp kiraya vereyim’ düşüncesi ile baktığında kira artışlarına getirilen sınırlamalar ev sahiplerini olumsuz etkilemiş durumda. İnsanlar konut alarak kiraya verme eğiliminden uzak duruyor. Gerek birinci el gerekse de ikinci elde konut erişimi sağlayacak yeni imkanlar sağlanabilir. Şu an için hükümet politikası kredi musluklarını azaltma olsa da istihdama ve piyasalara etkisi bakımında konut üretiminde belli bir arz güvenliğinin sağlanması gerekiyor."

Faiz oranı ne olacak?

Konut kredisi faizlerindeki dikkat çeken artışa dair konuşan uzman, "Mevcut konut kredilerinde faiz oranları gittikçe yükseliyor. Şu an için konut kredilerinin 2.84 seviyelerinden 2.95’e kadar yükseldiğini görüyoruz. Bu da konuta erişimi zorlaştırıyor diyebiliriz. Seçimlerden sonra piyasaların biraz daha rahatlamasına yönelik bir beklenti var. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın planlaması olur mu bilmiyoruz ama imkan olursa seçimlerden sonra bir kredi kampanyasının piyasada önemli fayda sağlayacağını değerlendirebiliriz. Oranın 1.5 seviyelerinde olması bekleniyor. Lakin bu pakete sınırlı kullanım olacağını düşünüyorum. Özellikle hiç evi olmayan, bir süredir o ilde ikamet eden kişilere bir kredilendirme olabilir" dedi.
Pos Cihazı - Kredi Kartı - Ödeme - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2024
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Kredi kartı düzenlemesinde saat belli oldu: Gecikme ve faiz oranı, asgari ödeme tutarına 2 formül
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