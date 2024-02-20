https://sputniknews.com.tr/20240220/kredi-karti-duzenlemesinde-saat-belli-oldu-gecikme-ve-faiz-orani-asgari-odeme-tutarina-2-formul-1080909067.html
Kredi kartı düzenlemesinde saat belli oldu: Gecikme ve faiz oranı, asgari ödeme tutarına 2 formül
Kredi kartı düzenlemesinde saat belli oldu: Gecikme ve faiz oranı, asgari ödeme tutarına 2 formül
Sputnik Türkiye
Kredi kartı düzenlemesi için Merkez Bankası’nın çalışmaları devam ederken yapılacak düzenlemelere ilişkin belirsizlik sürüyor. Diğer yandan Merkez Bankası’nın... 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T12:00+0300
2024-02-20T12:00+0300
2024-02-20T12:00+0300
ekonomi
kredi kartı
kredi kartı limiti
tcmb
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
limit
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Kredi kartı borçlanmaları geçen yıla göre yüzde 157 artarak rekor seviyeye yükselince ekonomi yönetimi harekete geçti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan kredi kartlarına yönelik faiz, taksit ve kart limitlerinin sınırlanabileceği sinyalini vererek çalışmaların başladığını aktardı.Şimdi ise gözler Perşembe gününe çevrildi. Peki, kredi kartlarına ilişkin nasıl bir değişiklik yapılacak?Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?Bu açıklamanın ardından tüm dikkatler Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu (PPK) kararı 22 Şubat Perşembe saat 14.00’te açıklanacak. TCMB, Ocak ayında politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkarmış ve faiz artışlarına sona gelindiği işaret etmişti. Piyasalar, faizin sabit bırakılacağına neredeyse kesin gözüyle bakıyor. Faiz kararının yanı sıra Merkez Bankası’nın kredi kartı referans faiz oranlarında değişiklik yapıp yapmayacağı da takip edilecek.Kredi kartı faizleriBanka Ocak ayındaki faiz artışına rağmen kredi kartları için referans faiz oranlarını sabit tutmuştu. Merkez Bankası, kredi kartı faizlerini kasım ayından bu yana değiştirmiyor. Referans oranının mevcut seviyesi 3.11 üst sınır olarak belirlendi. Düzenleme ile kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranlarında artış yapılmadı.Konuyla ilgili CNN Türk canlı yayında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Murat Ferman şu ifadeleri kullandı: 20 bin TL önerisiPiyasadan önemli bir isim İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, bunu rakama bağladı, "20 bin TL’nin altında kredi kartı, 100 bin TL altında tüketici kredilerinde kısıtlama olmamak gerekir hedef alınması gereken lüks tüketimdir" dedi. 4 aydır gösterge faizi yükselmesine karşı kredi kartı faizlerinin sabit tutulduğunu belirten uzman, "Şu anda kredi kartı faizleri tüketici kredisi faizlerinden çok daha düşük vatandaşların bu pencereden yararlandığını söylüyoruz. Belirli sektörlere gözden geçirme yapılabilir. Kozmetik sektöründe taksit yapılmıyor, kuyum sektöründe belirli taksit sınırlamaları var. Bunlar gözden geçirilebilir. Asgari ödeme tutarı 2022’den beri sabit tutuluyor. O belirli bir orana çıkarılabilir. Yüzde 50-60'lar yapılabilir bu da caydırıcı bir etki yapar. Bunun karşılığında kredi kartı limitlerinin düzenlenmesinde ve kredi kartı sınırlamasına gidilebilir" dedi ve ekledi:Kredi kartı için iki ayrı formül
https://sputniknews.com.tr/20240130/altin-doviz-kripto-para-alanlarin-kredi-karti-kapanabilir-takip-sistemi-geliyor-1080174585.html
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kredi kartı, kredi kartı faiz hesaplama, kredi kartı düzenlemesi
kredi kartı, kredi kartı faiz hesaplama, kredi kartı düzenlemesi
Kredi kartı düzenlemesinde saat belli oldu: Gecikme ve faiz oranı, asgari ödeme tutarına 2 formül
Kredi kartı düzenlemesi için Merkez Bankası’nın çalışmaları devam ederken yapılacak düzenlemelere ilişkin belirsizlik sürüyor. Diğer yandan Merkez Bankası’nın kredi kartı faizleri için değişiklik yapıp yapmayacağının belli olacağı tarih açıklandı.
Kredi kartı borçlanmaları geçen yıla göre yüzde 157 artarak rekor seviyeye yükselince ekonomi yönetimi harekete geçti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan kredi kartlarına yönelik faiz, taksit ve kart limitlerinin sınırlanabileceği sinyalini vererek çalışmaların başladığını aktardı.
Şimdi ise gözler Perşembe gününe çevrildi. Peki, kredi kartlarına ilişkin nasıl bir değişiklik yapılacak?
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Bu açıklamanın ardından tüm dikkatler Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu (PPK) kararı 22 Şubat Perşembe saat 14.00’te açıklanacak. TCMB, Ocak ayında politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkarmış ve faiz artışlarına sona gelindiği işaret etmişti. Piyasalar, faizin sabit bırakılacağına neredeyse kesin gözüyle bakıyor. Faiz kararının yanı sıra Merkez Bankası’nın kredi kartı referans faiz oranlarında değişiklik yapıp yapmayacağı da takip edilecek.
Banka Ocak ayındaki faiz artışına rağmen kredi kartları için referans faiz oranlarını sabit tutmuştu. Merkez Bankası, kredi kartı faizlerini kasım ayından bu yana değiştirmiyor. Referans oranının mevcut seviyesi 3.11 üst sınır olarak belirlendi. Düzenleme ile kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranlarında artış yapılmadı.
Konuyla ilgili CNN Türk canlı yayında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Murat Ferman şu ifadeleri kullandı:
Kredi kartları sıkılaştırıcı politikanın önemli bacaklarından birisidir. Siz sıkılaştırıcı politikalar yürütüyorsanız kredi ve kredi kartı harcamaları bunun dışında bırakamazsınız. Elbette sıkılaştırma yapılacak kimse bedelini ve özellikle hukuki çıkarımlarını düşünerek olmayan limitini zaten harcayamaz. Son dönemlerde bankalar kredi kartı harcamalarını artırmak için harcama sözüne karşılık bonuslar veriyorlar, ek kart çıkardığınızda bonus veriyorlar. Limitleri son zamanlarda artıyorlar. Bugün 100 binlerle ifade edilen kredi kartı limitleri sıradan hale gelmiş oldu. Kredi kartını bilinçli kullanırsanız 2 kartı hesap kesim tarihlerine kadar ayarlarsanız 43 güne kadar ücretsiz, faiz gideri ödemeden nakit yönetimi yapabilirsiniz. Bunu yapan çok sayıda insan var.
Piyasadan önemli bir isim İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, bunu rakama bağladı, "20 bin TL’nin altında kredi kartı, 100 bin TL altında tüketici kredilerinde kısıtlama olmamak gerekir hedef alınması gereken lüks tüketimdir" dedi. 4 aydır gösterge faizi yükselmesine karşı kredi kartı faizlerinin sabit tutulduğunu belirten uzman, "Şu anda kredi kartı faizleri tüketici kredisi faizlerinden çok daha düşük vatandaşların bu pencereden yararlandığını söylüyoruz. Belirli sektörlere gözden geçirme yapılabilir. Kozmetik sektöründe taksit yapılmıyor, kuyum sektöründe belirli taksit sınırlamaları var. Bunlar gözden geçirilebilir. Asgari ödeme tutarı 2022’den beri sabit tutuluyor. O belirli bir orana çıkarılabilir. Yüzde 50-60'lar yapılabilir bu da caydırıcı bir etki yapar. Bunun karşılığında kredi kartı limitlerinin düzenlenmesinde ve kredi kartı sınırlamasına gidilebilir" dedi ve ekledi:
Kredi kartı için iki ayrı formül
"Kredi kartı konusunda tamamen bir kısıtlama getirmenin dışında zaten şu anda bir parça sıkılaştırma karşıtı, seçim ikliminin ruhuna uygun bir gevşetme süreci var. İlk yapılacak iş bunun düzeltilmesi 4 aydır dokunulmayan kredi kartı gecikme ve faiz oranları, Haziran 2022’den beri dokunulmayan asgari ödeme tutarları düzeltilirse zaten sıkılaştırma sağlanmış olacak.”