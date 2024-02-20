https://sputniknews.com.tr/20240220/kredi-karti-duzenlemesinde-saat-belli-oldu-gecikme-ve-faiz-orani-asgari-odeme-tutarina-2-formul-1080909067.html

Kredi kartı düzenlemesinde saat belli oldu: Gecikme ve faiz oranı, asgari ödeme tutarına 2 formül

Kredi kartı düzenlemesinde saat belli oldu: Gecikme ve faiz oranı, asgari ödeme tutarına 2 formül

Sputnik Türkiye

Kredi kartı düzenlemesi için Merkez Bankası’nın çalışmaları devam ederken yapılacak düzenlemelere ilişkin belirsizlik sürüyor. Diğer yandan Merkez Bankası’nın... 20.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-20T12:00+0300

2024-02-20T12:00+0300

2024-02-20T12:00+0300

ekonomi

kredi kartı

kredi kartı limiti

tcmb

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Kredi kartı borçlanmaları geçen yıla göre yüzde 157 artarak rekor seviyeye yükselince ekonomi yönetimi harekete geçti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan kredi kartlarına yönelik faiz, taksit ve kart limitlerinin sınırlanabileceği sinyalini vererek çalışmaların başladığını aktardı.Şimdi ise gözler Perşembe gününe çevrildi. Peki, kredi kartlarına ilişkin nasıl bir değişiklik yapılacak?Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?Bu açıklamanın ardından tüm dikkatler Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu (PPK) kararı 22 Şubat Perşembe saat 14.00’te açıklanacak. TCMB, Ocak ayında politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkarmış ve faiz artışlarına sona gelindiği işaret etmişti. Piyasalar, faizin sabit bırakılacağına neredeyse kesin gözüyle bakıyor. Faiz kararının yanı sıra Merkez Bankası’nın kredi kartı referans faiz oranlarında değişiklik yapıp yapmayacağı da takip edilecek.Kredi kartı faizleriBanka Ocak ayındaki faiz artışına rağmen kredi kartları için referans faiz oranlarını sabit tutmuştu. Merkez Bankası, kredi kartı faizlerini kasım ayından bu yana değiştirmiyor. Referans oranının mevcut seviyesi 3.11 üst sınır olarak belirlendi. Düzenleme ile kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranlarında artış yapılmadı.Konuyla ilgili CNN Türk canlı yayında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Murat Ferman şu ifadeleri kullandı: 20 bin TL önerisiPiyasadan önemli bir isim İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, bunu rakama bağladı, "20 bin TL’nin altında kredi kartı, 100 bin TL altında tüketici kredilerinde kısıtlama olmamak gerekir hedef alınması gereken lüks tüketimdir" dedi. 4 aydır gösterge faizi yükselmesine karşı kredi kartı faizlerinin sabit tutulduğunu belirten uzman, "Şu anda kredi kartı faizleri tüketici kredisi faizlerinden çok daha düşük vatandaşların bu pencereden yararlandığını söylüyoruz. Belirli sektörlere gözden geçirme yapılabilir. Kozmetik sektöründe taksit yapılmıyor, kuyum sektöründe belirli taksit sınırlamaları var. Bunlar gözden geçirilebilir. Asgari ödeme tutarı 2022’den beri sabit tutuluyor. O belirli bir orana çıkarılabilir. Yüzde 50-60'lar yapılabilir bu da caydırıcı bir etki yapar. Bunun karşılığında kredi kartı limitlerinin düzenlenmesinde ve kredi kartı sınırlamasına gidilebilir" dedi ve ekledi:Kredi kartı için iki ayrı formül

https://sputniknews.com.tr/20240130/altin-doviz-kripto-para-alanlarin-kredi-karti-kapanabilir-takip-sistemi-geliyor-1080174585.html

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