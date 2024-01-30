https://sputniknews.com.tr/20240130/altin-doviz-kripto-para-alanlarin-kredi-karti-kapanabilir-takip-sistemi-geliyor-1080174585.html

Altın, döviz, kripto para alanların kredi kartı kapanabilir: Takip sistemi geliyor

Altın, döviz, kripto para alanların kredi kartı kapanabilir: Takip sistemi geliyor

Bankalar müşterilerini, altın, döviz, kripto para alanların kredi kartının kapanabileceği yönünde uyardı. Vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, “makul... 30.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-30T09:23+0300

2024-01-30T09:23+0300

2024-01-30T09:23+0300

ekonomi

kredi kartı

kredi kartı limiti

kredi kartı aidatı

banka

banka hesabı

banka kartı

düzenleme

enflasyon

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Başta konut ve otomobil olmak üzere kredilerde frene basılırken, kredi kartı harcamalarındaki artış sürüyor. Enflasyonla mücadele kapsamında bir dizi program hayata geçirilirken yeni adımların gelebileceği sinyali verildi. Enflasyonla mücadele kapsamında kredi kartı kullanımının azaltılması için kredi kartı limitleri ve taksit sayılarında bir dizi düzenleme hayata geçirilirken, bankaların son tedbiri, kartların kullanım alanları konusunda oldu.Bankalardan kredi kartı müşterilerine yapılan uyarıda, kredi kartıyla döviz, altın, kripto varlık alımı yapılması, vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, 'makul gerekçesi olmayan transferler' gerçekleştirilmesi nedeniyle kartların kullanıma kapatılabileceği bildirildi.BDDK verilerine göre 19 Ocak 2024 haftası itibarı ile bireysel kredi kartı hacmi, 1 trilyon 172 milyar lira. Geçen yıl aynı dönemde bu tutar 459 milyar lira seviyesindeydi. Bireysel kredi kartı hacminde bir yıllık artış, yüzde 155 oldu.Bankalardan uyarıKredi kartlarıyla ilgili dikkat çeken son düzenleme, harcama alanları ile ilgili oldu. Bankalar, kredi kartlarının temel ihtiyaçlar yerine farklı amaçlarla kullanımının önüne de geçilmesi amacıyla yeni uygulama başlattı. Bu ay bazı bankalar, müşterilerine gönderdikleri kart ekstrelerinde, “Kredi kartınızla döviz/altın/kripto varlık alımları, vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, makul gerekçesi olmayan transferler, nakit çekme limitini aşma için işlemler ile sistem dışına para çıkarılmasına yönelik işlemler nedeniyle kartınız kapatılabilir” uyarısına yer verildi. Bankalardan yapılan uyarı, kredi kartlarından yapılan harcamaların yakından takip edileceği, yatırım amaçlı kredi kartı kullanımlarının engelleneceği şeklinde yorumlandı.Tamamen kaldırılabilirEkonomistlere göre kredi kartında düzenlemeler için öne çıkanlar faiz oranı, taksit sınırlaması ya da limit düzenlemesi. Ekonomistler kredi kartı kullanımını sınırlama açısından kredi kartı faizlerinin artırılabileceğini düşünüyor.Kanal D Haber'in haberine göre taksit sayıları birçok üründe azaltıldı ancak bazı sektörlerde tamamen kaldırılması da konuşulanların arasında. Kişilere açılan kredi kartı limitinin düşürülmesinin yanı sıra asgari ödeme tutarlarının artırılması da gündemde.Kredi kartı faiz oranlarıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı azami faiz oranları ve üye işyeri azami komisyon oranlarında Ocak’ta değişiklik olmayacağını açıklamıştı. Buna göre, referans oranın mevcut seviyesi 3.11 üst sınır olarak belirlenirken, referans oran, 32-45 gün vadeli Türk lirası mevduata bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı ile politika faiz oranının yüzde 10 fazlasının düşük olanı dikkate alınarak hesaplanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20240130/bir-kez-daha-motorin-ve-benzine-buyuk-zam-geliyor-cumhuriyet-tarihinin-rekorunu-kiracak-1080172906.html

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