https://sputniknews.com.tr/20240130/bir-kez-daha-motorin-ve-benzine-buyuk-zam-geliyor-cumhuriyet-tarihinin-rekorunu-kiracak-1080172906.html

Bir kez daha motorin ve benzine büyük zam geliyor: Cumhuriyet tarihinin rekorunu kıracak

Bir kez daha motorin ve benzine büyük zam geliyor: Cumhuriyet tarihinin rekorunu kıracak

Başta motorin ve benzin olmak üzere akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri milyonlarca araç sahibinin gündeminde yer alıyor. Gece yarısı 1 lira 38 kuruş... 30.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-30T08:02+0300

2024-01-30T08:02+0300

2024-01-30T08:26+0300

ekonomi

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Yüksek enflasyon, vergilerde yaşanan artış ve küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.Tarihinde ilk kez Motorine gece yarısı 1 lira 38 kuruş zam geldi. Bu zamla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 42,90 TL'ye, Ankara'da ise 42,32 TL'ye, İzmir'de 42.58 TL'ye yükseldi. Motorine 24 saat geçmeden ikinci bir zam haberi daha geldi. Sektör kaynaklarına göre; motorine bu gece yarısı 1 lira 40 kuruş daha zam geliyor. Böylece motorinin litresi 44 lirayı bulacak.Böylece litresi halihazırda 41 liranın üzerinde olan mazot fiyatı tarihinde ilk kez 43 liranın üzerine yükseldi.Benzine de zam geliyorBirgün'ün haberine göre, bu gece yarısı (31 Ocak 2024) itibar ile benzine de 2 TL dolayında zam öngörülüyor.Neler etkilenecek?Akaryakıta gelen her zam, doğrudan taşımacılık maliyetlerini artırdığı için iğneden ipliğe her ürünün fiyatı artıyor. Özelikle artan motorin fiyatları, tarım ürünlerinde maliyetleri vuruyor. Market raflarındaki yiyecek etiketleri sık sık değişiyor. Eski etiketler yerini zamlı etiketlere bırakıyor.

https://sputniknews.com.tr/20240113/uzmaninda-arac-alacaklara-uyari-bunu-yapmayin-1-tl-on-binlerce-tl-zarar-veriyor-1079614164.html

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