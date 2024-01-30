Bir kez daha motorin ve benzine büyük zam geliyor: Cumhuriyet tarihinin rekorunu kıracak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Alper Gezeravcı'nın uzayda gerçekleştireceği 13 deney
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Son 11 yılda 671 çocuk işçi hayatını kaybetti
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
İcra dosyalarındaki artış
12:06
84 dk
SESLİ HABER
Rus uzman konuştu: Türkiye’ye çok teşekkür ederiz
13:35
4 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin İsveç’e onayının perde arkasındaki anlaşma
13:49
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Otomobildeki hasarı fotoğraftan anlamak
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
⁠2024’ün en parlak girişim ve yatırım alanları
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
Askeri Schengen bölgesi için tarih verildi
17:41
3 dk
SESLİ HABER
ABD’li savunma uzmanı Ritter: Beyaz Saray’ın söylemlerinin gerçeklikle hiçbir ilgisi yok
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
Senatörün “İran’ı vuralım” çağrısına yanıt: Lanet olası ruh hastaları
18:23
2 dk
SESLİ HABER
Jet yanıt gecikmedi: Müttefik kuvvetler değil Kızıl Ordu kurtardı
18:35
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
SESLİ HABER
Filistin Adalet Bakanı Sputnik’e konuştu: Siyonist hukuka bir darbedir
19:20
4 dk
SESLİ HABER
Avrupa Birliği’nin hedefinde Macaristan var: Ekonomik tehdit
19:38
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye'de bir çok zenginler var, bir de çok fakirler'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
30 DAKİKA
Fethi Yılmaz'la 30 Dakika
10:30
36 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20240130/bir-kez-daha-motorin-ve-benzine-buyuk-zam-geliyor-cumhuriyet-tarihinin-rekorunu-kiracak-1080172906.html
Bir kez daha motorin ve benzine büyük zam geliyor: Cumhuriyet tarihinin rekorunu kıracak
Bir kez daha motorin ve benzine büyük zam geliyor: Cumhuriyet tarihinin rekorunu kıracak
Başta motorin ve benzin olmak üzere akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri milyonlarca araç sahibinin gündeminde yer alıyor. Gece yarısı 1 lira 38 kuruş... 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T08:02+0300
2024-01-30T08:26+0300
ekonomi
motorin
benzin
benzin istasyonu
benzin fiyatları
zam
rekor
fiyat
fahiş fiyat
fiyat artışı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/09/1072210045_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_46824ea7efff6a8a99e7e9992ee30aa6.jpg
Yüksek enflasyon, vergilerde yaşanan artış ve küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.Tarihinde ilk kez Motorine gece yarısı 1 lira 38 kuruş zam geldi. Bu zamla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 42,90 TL'ye, Ankara'da ise 42,32 TL'ye, İzmir'de 42.58 TL'ye yükseldi. Motorine 24 saat geçmeden ikinci bir zam haberi daha geldi. Sektör kaynaklarına göre; motorine bu gece yarısı 1 lira 40 kuruş daha zam geliyor. Böylece motorinin litresi 44 lirayı bulacak.Böylece litresi halihazırda 41 liranın üzerinde olan mazot fiyatı tarihinde ilk kez 43 liranın üzerine yükseldi.Benzine de zam geliyorBirgün'ün haberine göre, bu gece yarısı (31 Ocak 2024) itibar ile benzine de 2 TL dolayında zam öngörülüyor.Neler etkilenecek?Akaryakıta gelen her zam, doğrudan taşımacılık maliyetlerini artırdığı için iğneden ipliğe her ürünün fiyatı artıyor. Özelikle artan motorin fiyatları, tarım ürünlerinde maliyetleri vuruyor. Market raflarındaki yiyecek etiketleri sık sık değişiyor. Eski etiketler yerini zamlı etiketlere bırakıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240113/uzmaninda-arac-alacaklara-uyari-bunu-yapmayin-1-tl-on-binlerce-tl-zarar-veriyor-1079614164.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/09/1072210045_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8e5a76e1e582d47845c185b532587db0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
izmir akaryakıt fiyatı, akaryakıt fiyatı, benzin fiyatı, istanbul benzin fiyatı, ankara benzin fiyatı, ankara motorin fiyatı, izmir motorin fiyatı, istanbul motorin fiyatı, benzine indirim, benzin indirimi, motorin indirimi, akaryakıt son dakika, benzin indirim, motorin indirim, 6 aralık 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç tl, benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu, benzin ötv zammı, motorin ötv zammı, mazot fiyatları ne kadar, lpg fiyatı, lpg zammı
izmir akaryakıt fiyatı, akaryakıt fiyatı, benzin fiyatı, istanbul benzin fiyatı, ankara benzin fiyatı, ankara motorin fiyatı, izmir motorin fiyatı, istanbul motorin fiyatı, benzine indirim, benzin indirimi, motorin indirimi, akaryakıt son dakika, benzin indirim, motorin indirim, 6 aralık 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç tl, benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu, benzin ötv zammı, motorin ötv zammı, mazot fiyatları ne kadar, lpg fiyatı, lpg zammı

Bir kez daha motorin ve benzine büyük zam geliyor: Cumhuriyet tarihinin rekorunu kıracak

08:02 30.01.2024 (güncellendi: 08:26 30.01.2024)
© AABenzin ve motorin
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2024
© AA
Abone ol
Başta motorin ve benzin olmak üzere akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri milyonlarca araç sahibinin gündeminde yer alıyor. Gece yarısı 1 lira 38 kuruş zamlanan motorine bu gece yarısı bir zam daha geliyor. Motorine bu gece yarısı 1 lira 40 kuruş, benzine de 2 TL zam gelecek. İşte, 30 Ocak 2024 Pazartesi güncel benzin-mazot fiyatları
Yüksek enflasyon, vergilerde yaşanan artış ve küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.

Tarihinde ilk kez

Motorine gece yarısı 1 lira 38 kuruş zam geldi. Bu zamla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 42,90 TL'ye, Ankara'da ise 42,32 TL'ye, İzmir'de 42.58 TL'ye yükseldi.
Motorine 24 saat geçmeden ikinci bir zam haberi daha geldi. Sektör kaynaklarına göre; motorine bu gece yarısı 1 lira 40 kuruş daha zam geliyor. Böylece motorinin litresi 44 lirayı bulacak.
Böylece litresi halihazırda 41 liranın üzerinde olan mazot fiyatı tarihinde ilk kez 43 liranın üzerine yükseldi.

Benzine de zam geliyor

Birgün'ün haberine göre, bu gece yarısı (31 Ocak 2024) itibar ile benzine de 2 TL dolayında zam öngörülüyor.

Neler etkilenecek?

Akaryakıta gelen her zam, doğrudan taşımacılık maliyetlerini artırdığı için iğneden ipliğe her ürünün fiyatı artıyor. Özelikle artan motorin fiyatları, tarım ürünlerinde maliyetleri vuruyor. Market raflarındaki yiyecek etiketleri sık sık değişiyor. Eski etiketler yerini zamlı etiketlere bırakıyor.
Otomotiv, otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2024
EKONOMİ
Uzmanında araç alacaklara uyarı: 'Bunu yapmayın, 1 TL on binlerce TL zarar veriyor'
13 Ocak, 23:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала