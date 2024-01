https://sputniknews.com.tr/20240113/uzmaninda-arac-alacaklara-uyari-bunu-yapmayin-1-tl-on-binlerce-tl-zarar-veriyor-1079614164.html

Uzmanında araç alacaklara uyarı: 'Bunu yapmayın, 1 TL on binlerce TL zarar veriyor'

Uzmanında araç alacaklara uyarı: 'Bunu yapmayın, 1 TL on binlerce TL zarar veriyor'

İkinci el araç almak isteyenlerin daha çok tercih ettiği experde 1 TL ile yapılan boya testleri gündem oldu. Araçta boya olup olmadığını anlamak için 1 TL ile... 13.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-13T23:00+0300

2024-01-13T23:00+0300

2024-01-13T23:00+0300

ekonomi

otomobil

ikinci el otomobil

otomotiv

araba

ikinci el araba satıcısı

araba çarpması

araç

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/08/02/1042575360_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_d31e3172dc86c7060bd4081a56304dfa.jpg

Sadece 1 TL bir otomobile on binlerce TL'lik zarar verebilir mi? Uzmanlara göre bu sorunun cevabı maalesef 'Evet'. Bazı experler belki iyi niyetle, belki işi çok iyi bilmedikleri için araçta boya olup olmadığını 1 TL ile kazıyarak anlamaya çalışıyorlar. Bir otomobil ustası "Her yağmur yağdığında, her aracı yıkattığında bu araç 3-5 aya paslanır, çürür" açıklamasını yaptı.'Aracın kaportasını çürütür'Bir exper yaptığı açıklamada "1 TL ile yapılan çizik aracın kaportasını çürütür. Yapılan işlem yanlış bir şey. Boya ya da değişenin olduğunu öğrenebilmek için zaten 8 ila 10 arasında unsur var. Bunları bilen exper zaten bu 1 TL'yi kullanmaz" dedi.Show Haber'in haberine göre değişeni boyası olmayan bir araca 1 TL ile yapılan test sonucunda ortalama 80 bin TL zarar verildiği ortaya çıktı.

https://sputniknews.com.tr/20240111/yeni-yilla-birlikte-sifir-otomobil-fiyatlari-yukseliyor-aksama-bile-zam-gelebilir-1079522028.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sıfır araçlardaki artış ikinci ele yansır mı, n düşük sıfır araç fiyatları ne kadar oldu, araba ne zaman yıkanır, araba yağmurda bırakılır mı, arabanın boyasını uzun kullanmak, boyanan araba ne zaman yıkanır, araba nasıl yıkanır