https://sputniknews.com.tr/20240113/uzmaninda-arac-alacaklara-uyari-bunu-yapmayin-1-tl-on-binlerce-tl-zarar-veriyor-1079614164.html
Uzmanında araç alacaklara uyarı: 'Bunu yapmayın, 1 TL on binlerce TL zarar veriyor'
Uzmanında araç alacaklara uyarı: 'Bunu yapmayın, 1 TL on binlerce TL zarar veriyor'
İkinci el araç almak isteyenlerin daha çok tercih ettiği experde 1 TL ile yapılan boya testleri gündem oldu. Araçta boya olup olmadığını anlamak için 1 TL ile... 13.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-13T23:00+0300
2024-01-13T23:00+0300
2024-01-13T23:00+0300
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araba
ikinci el araba satıcısı
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Sadece 1 TL bir otomobile on binlerce TL'lik zarar verebilir mi? Uzmanlara göre bu sorunun cevabı maalesef 'Evet'. Bazı experler belki iyi niyetle, belki işi çok iyi bilmedikleri için araçta boya olup olmadığını 1 TL ile kazıyarak anlamaya çalışıyorlar. Bir otomobil ustası "Her yağmur yağdığında, her aracı yıkattığında bu araç 3-5 aya paslanır, çürür" açıklamasını yaptı.'Aracın kaportasını çürütür'Bir exper yaptığı açıklamada "1 TL ile yapılan çizik aracın kaportasını çürütür. Yapılan işlem yanlış bir şey. Boya ya da değişenin olduğunu öğrenebilmek için zaten 8 ila 10 arasında unsur var. Bunları bilen exper zaten bu 1 TL'yi kullanmaz" dedi.Show Haber'in haberine göre değişeni boyası olmayan bir araca 1 TL ile yapılan test sonucunda ortalama 80 bin TL zarar verildiği ortaya çıktı.
https://sputniknews.com.tr/20240111/yeni-yilla-birlikte-sifir-otomobil-fiyatlari-yukseliyor-aksama-bile-zam-gelebilir-1079522028.html
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sıfır araçlardaki artış ikinci ele yansır mı, n düşük sıfır araç fiyatları ne kadar oldu, araba ne zaman yıkanır, araba yağmurda bırakılır mı, arabanın boyasını uzun kullanmak, boyanan araba ne zaman yıkanır, araba nasıl yıkanır
sıfır araçlardaki artış ikinci ele yansır mı, n düşük sıfır araç fiyatları ne kadar oldu, araba ne zaman yıkanır, araba yağmurda bırakılır mı, arabanın boyasını uzun kullanmak, boyanan araba ne zaman yıkanır, araba nasıl yıkanır
Uzmanında araç alacaklara uyarı: 'Bunu yapmayın, 1 TL on binlerce TL zarar veriyor'
İkinci el araç almak isteyenlerin daha çok tercih ettiği experde 1 TL ile yapılan boya testleri gündem oldu. Araçta boya olup olmadığını anlamak için 1 TL ile kullanılarak otomobilde oluşan çizikler, on binlerce TL zarar yol açabiliyor. Yağmur suyu ve yıkamalarda sonucunda araçlarda çürümeler meydana geldiği aktarıldı.
Sadece 1 TL bir otomobile on binlerce TL'lik zarar verebilir mi? Uzmanlara göre bu sorunun cevabı maalesef 'Evet'. Bazı experler belki iyi niyetle, belki işi çok iyi bilmedikleri için araçta boya olup olmadığını 1 TL ile kazıyarak anlamaya çalışıyorlar. Bir otomobil ustası "Her yağmur yağdığında, her aracı yıkattığında bu araç 3-5 aya paslanır, çürür" açıklamasını yaptı.
'Aracın kaportasını çürütür'
Bir exper yaptığı açıklamada "1 TL ile yapılan çizik aracın kaportasını çürütür. Yapılan işlem yanlış bir şey. Boya ya da değişenin olduğunu öğrenebilmek için zaten 8 ila 10 arasında unsur var. Bunları bilen exper zaten bu 1 TL'yi kullanmaz" dedi.
Show Haber'in haberine göre değişeni boyası olmayan bir araca 1 TL ile yapılan test sonucunda ortalama 80 bin TL zarar verildiği ortaya çıktı.