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https://sputniknews.com.tr/20240111/yeni-yilla-birlikte-sifir-otomobil-fiyatlari-yukseliyor-aksama-bile-zam-gelebilir-1079522028.html
Yeni yılla birlikte sıfır otomobil fiyatları yükseliyor: 'Akşama bile zam gelebilir'
Yeni yılla birlikte sıfır otomobil fiyatları yükseliyor: 'Akşama bile zam gelebilir'
2024 ile birlikte araç fiyatlarına da zam geldi. Alıcılar kendilerine fiyat verilmediğini iddia ederek araç bayilerinin 'Akşama bile zam gelebilir' dediklerini... 11.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-11T07:03+0300
2024-01-11T07:03+0300
ekonomi
sıfır araç
ikinci el otomobil
taşıt
fiyat
fahiş fiyat
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fiyat listesi
araba
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Sıfır araç fiyatları yeni yılla beraber yüzde 3 ila 10 arasında arttı. Bir satış yetkilisi "Araçlara yüzde 5 ile 7 arası zam geldi. 10 gün önce 1 milyon 600 bin TL'ye sattığımız araç, şuan 1 milyon 760 civarına kadar çıkmış durumda ama kampanyalarımız devam ediyor. 2024 modellerde yüzde 5 ile 7 arasında zam olabilir" dedi.'Akşama bile zam gelebilir'Bir başka satış yetkilisi ise "Kampanyalarımız yine aynı şekilde devam ediyor. 0,99'lu 300 bin TL, 200 bin TL araç özelinde markaların kampanyaları mevcut. Yine araç özelinde kendi indirimlerimiz de var" diye konuştu. Alıcılar artan araç fiyatlarına isyan ederken fiyat verilmediğini iddia ederek araç bayilerinin "Akşama bile zam gelebilir" dediklerini aktardı.Sıfır araçlardaki artış ikinci ele yansır mı?Zamların ardından piyasada en ucuz otomobilin fiyatı 813 bin TL oldu. Zamdan önceki fiyatı ise 783 bin TL'ydi. Konuşulan zam oranları 2023 model sıfır araçlarla ilgili. 2024 model araçlar bayilere geldiğinde fiyatların biraz daha yükselmesi bekleniyor. Show Haber'in haberine göre 'sıfır araçlardaki artış ikinci eli de etkiler mi' sorusu, sıfır araç stoğu fazla olduğu için bu ihtimalin düşük olması ile cevaplandı.
https://sputniknews.com.tr/20240110/2024-modeller-bayilere-gelmeye-basladi-en-ucuz-sifir-otomobiller-hangileri-1079492442.html
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sıfır araçlardaki artış ikinci ele yansır mı, n düşük sıfır araç fiyatları ne kadar oldu
sıfır araçlardaki artış ikinci ele yansır mı, n düşük sıfır araç fiyatları ne kadar oldu

Yeni yılla birlikte sıfır otomobil fiyatları yükseliyor: 'Akşama bile zam gelebilir'

07:03 11.01.2024
© AAOtomobil - Otomotiv - Sıfır Araba - Sıfır Araç
Otomobil - Otomotiv - Sıfır Araba - Sıfır Araç - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2024
© AA
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2024 ile birlikte araç fiyatlarına da zam geldi. Alıcılar kendilerine fiyat verilmediğini iddia ederek araç bayilerinin 'Akşama bile zam gelebilir' dediklerini aktardı. Peki, sıfır araçlardaki artış ikinci ele yansır mı? En düşük sıfır araç fiyatları ne kadar oldu?
Sıfır araç fiyatları yeni yılla beraber yüzde 3 ila 10 arasında arttı. Bir satış yetkilisi "Araçlara yüzde 5 ile 7 arası zam geldi. 10 gün önce 1 milyon 600 bin TL'ye sattığımız araç, şuan 1 milyon 760 civarına kadar çıkmış durumda ama kampanyalarımız devam ediyor. 2024 modellerde yüzde 5 ile 7 arasında zam olabilir" dedi.

'Akşama bile zam gelebilir'

Bir başka satış yetkilisi ise "Kampanyalarımız yine aynı şekilde devam ediyor. 0,99'lu 300 bin TL, 200 bin TL araç özelinde markaların kampanyaları mevcut. Yine araç özelinde kendi indirimlerimiz de var" diye konuştu. Alıcılar artan araç fiyatlarına isyan ederken fiyat verilmediğini iddia ederek araç bayilerinin "Akşama bile zam gelebilir" dediklerini aktardı.

Sıfır araçlardaki artış ikinci ele yansır mı?

Zamların ardından piyasada en ucuz otomobilin fiyatı 813 bin TL oldu. Zamdan önceki fiyatı ise 783 bin TL'ydi. Konuşulan zam oranları 2023 model sıfır araçlarla ilgili. 2024 model araçlar bayilere geldiğinde fiyatların biraz daha yükselmesi bekleniyor. Show Haber'in haberine göre 'sıfır araçlardaki artış ikinci eli de etkiler mi' sorusu, sıfır araç stoğu fazla olduğu için bu ihtimalin düşük olması ile cevaplandı.
Otomobil - Otomotiv - Sıfır Araba - Sıfır Araç - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
EKONOMİ
2024 modeller bayilere gelmeye başladı: En ucuz sıfır otomobiller hangileri?
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