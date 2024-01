https://sputniknews.com.tr/20240110/2024-modeller-bayilere-gelmeye-basladi-en-ucuz-sifir-otomobiller-hangileri-1079492442.html

2024 modeller bayilere gelmeye başladı: En ucuz sıfır otomobiller hangileri?

Yerli markalar 2024 model araçlarını bayilerine göndermeye başlarken ithal edilen otomobil markaları henüz ellerinde kalmış 1 yaşında olan 2023 model araçları... 10.01.2024, Sputnik Türkiye

Elde kalan ve 1 yaşında olan sıfır otomobiller 2024 yılıyla birlikte zamlandı. Sınırlı sayıda markanın getirdiği 2024 model araçlar da satılmaya başlandı. Mevduata verilen yüksek faiz nedeniyle iç piyasada talep soğumaya başladı ve otomobil alımı eskisi kadar hızlı devam etmiyor.Türkiye’deki en ucuza satılan otomobil KIA Picanto oldu. Picanto'yu Seat Ibiza takip ederken üçüncü en ucuz otomobil Fiat Egea oldu. Ancak bunların içinde sadece Fiat Egea 2024 model olarak satışa sunuldu.i10 Fiyat Listesi – Ocak 20241.0 MPI 67 PS Jump (Benzin, Manuel): 760.743 TL’den 710.743 TL’ye1.2 MPI 84 PS Style (Benzin, AMT): 830.743 TL’den 780.743 TL’ye1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk (Benzin, AMT): 890.744 TL’den 840.744 TL’yei20 Fiyat Listesi – Ocak 20241.2 MPI 84 PS Jump (Benzin, Manuel): 874.743 TL’den 799.743 TL’ye1.4 MPI 100 PS Jump (Benzin, Otomatik): 966.296 TL’den 866.296 TL’ye1.4 MPI 100 PS Style (Benzin, Otomatik): 1.021.296 TL’den 921.296 TL’ye1.4 MPI 100 PS Elite (Benzin, Otomatik): 1.101.296 TL’den 996.296 TL’ye1.0 T 100 PS Style (Benzin, DCT): 1.070.743 TL’den 970.743 TL’yeElantra Fiyat Listesi – Ocak 20241.6 MPi Prime CVT (Benzin, Otomatik): 1.396.296 TL’den 1.296.296 TL’ye1.6 MPi Elite CVT (Benzin, Otomatik): 1.581.296 TLi20 N Fiyat Listesi – Ocak 20241.6 T-GDI 204 PS (Benzin, Manuel): 1.361.296 TLBayon Fiyat Listesi – Ocak 20241.4 MPI 100 PS Jump (Benzin, Manuel): 961.296 TL’den 916.296 TL’ye1.4 MPI 100 PS Jump (Benzin, Otomatik): 996.296 TL’den 951.296 TL’ye1.4 MPI 100 PS Style (Benzin, Otomatik): 1.051.296 TL’den 1.005.296 TL’ye1.4 MPI 100 PS Elite (Benzin, Otomatik): 1.166.296 TL’den 1.096.296 TL’ye1.0 T-GDI 100 PS Style (Benzin, DCT): 1.130.744 TL’den 1.050.744 TL’yeKona Fiyat Listesi – Ocak 20241.0 T-GDI 120 PS Elite (Benzin, DCT): 1.665.743 TL’den 1.582.648 TL’ye1.6 T-GDI 198 PS Elite (Benzin, DCT): 1.696.296 TL’den 1.611.747 TL’ye1.6 T-GDI 198 PS 4×4 N-Line (Benzin, DCT): 1.886.296 TL’den 1.731.296 TL’ye1.6 GDI HEV 141 PS (Hibrit, DCT): 1.856.296 TL’den 1.716.296 TL’yeTucson Fiyat Listesi – Ocak 20241.6 T-GDI 180 PS 4×2 Comfort (Benzin, DCT): 1.576.296 TL1.6 T-GDI 180 PS 4×2 Prime Plus (Benzin, DCT): 1.751.296 TL’den 1.651.296 TL’ye1.6 T-GDI 180 PS 4×4 N-Line (Benzin, DCT): 2.134.296 TL’den 1.926.296 TL’ye1.6 CRDI 136 PS 4×2 Prime (Dizel, DCT): 1.685.226 TL1.6 CRDI 136 PS 4×4 Elite Plus (Dizel, DCT): 2.091.296 TL’den 1.951.296 TL’ye1.6 T-GDI HEV 230 PS 4×4 Elite Plus (Hibrit, Otomatik): 2.336.296 TL’den 2.196.296 TL’ye1.6 T-GDI HEV 230 PS 4×4 Elite Plus PPSeatWIDev* (Hibrit, Otomatik): 2.356.296 TL’den 2.216.296 TL’yeSanta Fe Hibrit Fiyat Listesi – Ocak 20241.6 T-GDI HEV 230 PS 4×4 (Hibrit, Otomatik): 2.901.296 TLIoniq 5 Fiyat Listesi – Ocak 2024125 kW 4×2 Progressive (Elektrik, Otomatik): 1.896.353 TL239 kW 4×4 Progressive (Elektrik, Otomatik): 2.939.516 TLIoniq 6 Fiyat Listesi – Ocak 2024111 kW 4×2 Progressive (Elektrik, Otomatik): 1.810.901 TL239 kW 4×4 Progressive (Elektrik, Otomatik): 2.914.516 TLStaria Fiyat Listesi – Ocak 20242.2 CRDI 177 PS Prime (Dizel, Otomatik): 1.395.740 TL2.2 CRDI 177 PS 4X4 Elite (Dizel, Otomatik): 1.495.410 TL’den 1.525.410 TL’yeH-100 Kamyonet Fiyat Listesi – Ocak 20242.5 CRDI 130 PS Standart Kasalı Klimalı (Dizel, Manuel): 786.345 TL

