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Sıfır otomobilde yeni yıla yeni tarife: Sinyal vermişlerdi, en ucuzu bile 1 yılda yüzde 100 zamlandı
Sıfır otomobilde yeni yıla yeni tarife: Sinyal vermişlerdi, en ucuzu bile 1 yılda yüzde 100 zamlandı
Sıfır otomobil liste fiyatları tek tek güncellendi. 6 aydır gerileyen otomobil fiyatları tam da sektör temsilcilerinin dediği gibi yeniden zamlanmaya başladı... 06.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-06T13:38+0300
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ekonomi
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stok
yerli otomobil
otomotiv
otomotiv pazarı
otomotiv sektörü
fiyat
fahiş fiyat
fiyat artışı
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Getirilen bir dizi önlemler ve kampanyalarla sıfır otomobil fiyatlarında Temmuz ayından bu yana devam eden indirimler söz konusuydu. Bu kapsamda Ticaret Bakanı Ömer Bolat otomobil fiyatlarında köpüğün kalktığını ve fiyatların yüzde 30’a yakın gerilediğini söylemişti. Ancak 2024 yılının gelmesiyle birlikte sıfır otomobilde fiyat listeleri tek tek güncellenmeye başladı.Hatta geçen hafta içinde pek çok markanın fiyat listelerini internet siteleri üzerinden güncelleme aldığı görüldü. Son liste fiyatlarındaki 1 yıllık değişim gözlerden kaçmadı. Piyasadaki en ucuz araba modellerinde bile artış 2023 yılı boyunca yüzde 100’ü bulurken ortalama 400 bin liralık zam ortaya çıktı.Stoklar Mart ayına kadar sarkarSektör temsilcileri yeni yılda yeni zamların olacağının altını ise yılın son aylarında çizmişti. Peki sıfır kilometre araç piyasada son durum ne? Araba almak için uygun zaman mı? İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel otomobil piyasasındaki son durumu Milliyet’e anlattı:Yeni yıl maliyetleri bir miktar artan döviz kuru gibi sebeplerle otomobil fiyatlarının belirli bir oranda artacağını öngörmekteydik. Markalar müşterilerine birebir irtibat noktasında indirimli liste fiyatından da iskonto uygulayabiliyorlar. Aralık ve Ocak aylarında baktığımızda, birebir irtibat noktasında sunulan bu ek indirimlerin Ocak ayında azaldığını ve bu sebeple fiyat artışı yapılmayan otomobillerde de fiyatların Aralık ayına kıyasla bir miktar arttığını görmekteyiz. Öte yandan bazı modellerde henüz yeni yıl gelmeden bir miktar fiyat artışları yapılmıştı.2023 yılı başlarında ülkemizde otomotiv piyasasının oldukça hareketli olması ve global üretimin artması sebebiyle üreticilerden yüksek miktarda siparişler talep edilmişti. Yıl sonuna doğru talebin düşmesi, yüksek miktarda stokun 2024 yılına sarkmasına sebep oldu. Bazı markalarda Şubat, Mart ayına kadar devam edebilecek 2023 model stok adedi mevcut. Var olan mevcut stoklar ve otomotiv piyasasında beklenen daralma sebebiyle, bu yıl sipariş adetleri çok daha az olacaktır. Öte yandan global olarak otomobile olan talepte de bir düşüş söz konusu. Dolayısı ile üretim adetleri düşebilir. Tüm bu etkenler bir araya geldiğinde 2024 model araçların ülkemize girişi bazı modellerde Şubat-Mart ayını, bazı modellerde ise Nisan-Mayıs aylarını bulabilir.
https://sputniknews.com.tr/20240106/emekli-zamminda-herkesin-atladigi-yuzde-4-detayi-ssk-bagkur-refah-zammi-ne-kadar-olur-1079378000.html
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otomobil, stok, yerli otomobil, otomotiv, otomotiv pazarı, otomotiv sektörü, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı
otomobil, stok, yerli otomobil, otomotiv, otomotiv pazarı, otomotiv sektörü, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı

Sıfır otomobilde yeni yıla yeni tarife: Sinyal vermişlerdi, en ucuzu bile 1 yılda yüzde 100 zamlandı

13:38 06.01.2024 (güncellendi: 13:45 06.01.2024)
© AAOtomotiv, otomobil
Otomotiv, otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2024
© AA
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Sıfır otomobil liste fiyatları tek tek güncellendi. 6 aydır gerileyen otomobil fiyatları tam da sektör temsilcilerinin dediği gibi yeniden zamlanmaya başladı. 2024 Ocak ayı sıfır otomobil fiyat listeleri piyasadaki 1 yıllık değişimi gözler önüne serdi. En ucuz otomobillerde bile yüzde 100’lük zam geldiği ortaya çıktı.
Getirilen bir dizi önlemler ve kampanyalarla sıfır otomobil fiyatlarında Temmuz ayından bu yana devam eden indirimler söz konusuydu. Bu kapsamda Ticaret Bakanı Ömer Bolat otomobil fiyatlarında köpüğün kalktığını ve fiyatların yüzde 30’a yakın gerilediğini söylemişti. Ancak 2024 yılının gelmesiyle birlikte sıfır otomobilde fiyat listeleri tek tek güncellenmeye başladı.
Hatta geçen hafta içinde pek çok markanın fiyat listelerini internet siteleri üzerinden güncelleme aldığı görüldü. Son liste fiyatlarındaki 1 yıllık değişim gözlerden kaçmadı. Piyasadaki en ucuz araba modellerinde bile artış 2023 yılı boyunca yüzde 100’ü bulurken ortalama 400 bin liralık zam ortaya çıktı.

Stoklar Mart ayına kadar sarkar

Sektör temsilcileri yeni yılda yeni zamların olacağının altını ise yılın son aylarında çizmişti. Peki sıfır kilometre araç piyasada son durum ne? Araba almak için uygun zaman mı? İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel otomobil piyasasındaki son durumu Milliyet’e anlattı:
“2023 yıl sonu kampanyaları, piyasa koşulları ve oluşturulan uygun zemin neticesinde istisnai olarak yüksek oranda indirimler ve çok cazip finansman destekleriyle beraber Ağustos ayında başlamıştı. Süreç içerisinde yüzde 20’ye varan indirimli fiyatlar ve oldukça düşük oranlarla kredi olanakları tüketicilere sunuldu. Ocak 2024 itibarıyla bazı modellerde 2023 model stokları oldukça azalırken, bazı modellerde ise Şubat, Mart aylarına sarkabilecek stok adetleri mevcut.”
Yeni yıl maliyetleri bir miktar artan döviz kuru gibi sebeplerle otomobil fiyatlarının belirli bir oranda artacağını öngörmekteydik. Markalar müşterilerine birebir irtibat noktasında indirimli liste fiyatından da iskonto uygulayabiliyorlar. Aralık ve Ocak aylarında baktığımızda, birebir irtibat noktasında sunulan bu ek indirimlerin Ocak ayında azaldığını ve bu sebeple fiyat artışı yapılmayan otomobillerde de fiyatların Aralık ayına kıyasla bir miktar arttığını görmekteyiz. Öte yandan bazı modellerde henüz yeni yıl gelmeden bir miktar fiyat artışları yapılmıştı.
2023 yılı başlarında ülkemizde otomotiv piyasasının oldukça hareketli olması ve global üretimin artması sebebiyle üreticilerden yüksek miktarda siparişler talep edilmişti. Yıl sonuna doğru talebin düşmesi, yüksek miktarda stokun 2024 yılına sarkmasına sebep oldu. Bazı markalarda Şubat, Mart ayına kadar devam edebilecek 2023 model stok adedi mevcut. Var olan mevcut stoklar ve otomotiv piyasasında beklenen daralma sebebiyle, bu yıl sipariş adetleri çok daha az olacaktır. Öte yandan global olarak otomobile olan talepte de bir düşüş söz konusu. Dolayısı ile üretim adetleri düşebilir. Tüm bu etkenler bir araya geldiğinde 2024 model araçların ülkemize girişi bazı modellerde Şubat-Mart ayını, bazı modellerde ise Nisan-Mayıs aylarını bulabilir.
Corolla 1.5 Vision Multidrive S Benzin Otomatik - 670.300 - 1.002.000 - 1.039.000
Corolla Hybrid Dream E-CVT Otomatik - 857.100 - 1.504.400 - 1.429.000
Yaris Cross 1.5 Dream Multidrive S - 803.400 - 1.200.000 - 1.250.000
Fabia Elite 1.0 TSI 95 PS - 554.900 - 939.900 - 989.900
Octavia Elite 1.0 TSI e-Tec 110 PS DSG - 914.400 - 1.342.900 - 1.399.900
YENİ IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style - 469.000 - 825.000 - 827.000
LEON 1.0 eTSI 110 HP DSG Style - 805.000 - 1.245.000 - 1.247.000
Corsa 1.2 Benzinli AT-8 100 HP Edition Otomatik - 622.900 - 1.028.900 - 1.169.000
Astra 1.2 130 HP BENZİN AT8 EDITION - 865.900 - 1.411.900 - 1.519.000
Crossland 1.2 Benzinli MT-6 110 HP Essential Manuel - 671.900 - 1.104.900 - 1.156.900
Yeni 208 ACTİVE PRİME 1.2 Puretech 100hp EAT8 - 647.500 - 1.043.500 - 1.102.500
Yeni 208 ALLURE SELECTİON1.2 Puretech 130hp EAT8 - 717.500 - 1.145.500 - 1.191.500
PICANTO Feel 1.0L 67 PS AMT - 435.000 - 780.000 - 813.000
Cerato 1.6L 128 PS Elegance Otomatik - 795.000 - 1.190.000 - 1.280.000
i10 1.0 MPI 67 PS Jump - 344.000 - 710.000 - 710.000
i20 1.4 MPI 100PS Jump Otomatik - 464.500 - 865.000 - 866.000
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Yeni Elentra 1.6MPI Prime CVT - 1.295.000 - 1.295.000 - 1.296.000
Bayon 1.4 MPI Jump Manuel - 465.000 - 915.000 - 916.000
Bayon 1.4 MPI Jump Otomatik - 527.000 - 950.000 - 951.000
C3 1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel Feel - 455.000 - 813.000 - 825.500
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