https://sputniknews.com.tr/20240106/sifir-otomobilde-yeni-yila-yeni-tarife-sinyal-vermislerdi-en-ucuzu-bile-1-yilda-yuzde-100-zamlandi-1079379128.html

Sıfır otomobilde yeni yıla yeni tarife: Sinyal vermişlerdi, en ucuzu bile 1 yılda yüzde 100 zamlandı

Sıfır otomobilde yeni yıla yeni tarife: Sinyal vermişlerdi, en ucuzu bile 1 yılda yüzde 100 zamlandı

Sıfır otomobil liste fiyatları tek tek güncellendi. 6 aydır gerileyen otomobil fiyatları tam da sektör temsilcilerinin dediği gibi yeniden zamlanmaya başladı... 06.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-06T13:38+0300

2024-01-06T13:38+0300

2024-01-06T13:45+0300

ekonomi

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fiyat artışı

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Getirilen bir dizi önlemler ve kampanyalarla sıfır otomobil fiyatlarında Temmuz ayından bu yana devam eden indirimler söz konusuydu. Bu kapsamda Ticaret Bakanı Ömer Bolat otomobil fiyatlarında köpüğün kalktığını ve fiyatların yüzde 30’a yakın gerilediğini söylemişti. Ancak 2024 yılının gelmesiyle birlikte sıfır otomobilde fiyat listeleri tek tek güncellenmeye başladı.Hatta geçen hafta içinde pek çok markanın fiyat listelerini internet siteleri üzerinden güncelleme aldığı görüldü. Son liste fiyatlarındaki 1 yıllık değişim gözlerden kaçmadı. Piyasadaki en ucuz araba modellerinde bile artış 2023 yılı boyunca yüzde 100’ü bulurken ortalama 400 bin liralık zam ortaya çıktı.Stoklar Mart ayına kadar sarkarSektör temsilcileri yeni yılda yeni zamların olacağının altını ise yılın son aylarında çizmişti. Peki sıfır kilometre araç piyasada son durum ne? Araba almak için uygun zaman mı? İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel otomobil piyasasındaki son durumu Milliyet’e anlattı:Yeni yıl maliyetleri bir miktar artan döviz kuru gibi sebeplerle otomobil fiyatlarının belirli bir oranda artacağını öngörmekteydik. Markalar müşterilerine birebir irtibat noktasında indirimli liste fiyatından da iskonto uygulayabiliyorlar. Aralık ve Ocak aylarında baktığımızda, birebir irtibat noktasında sunulan bu ek indirimlerin Ocak ayında azaldığını ve bu sebeple fiyat artışı yapılmayan otomobillerde de fiyatların Aralık ayına kıyasla bir miktar arttığını görmekteyiz. Öte yandan bazı modellerde henüz yeni yıl gelmeden bir miktar fiyat artışları yapılmıştı.2023 yılı başlarında ülkemizde otomotiv piyasasının oldukça hareketli olması ve global üretimin artması sebebiyle üreticilerden yüksek miktarda siparişler talep edilmişti. Yıl sonuna doğru talebin düşmesi, yüksek miktarda stokun 2024 yılına sarkmasına sebep oldu. Bazı markalarda Şubat, Mart ayına kadar devam edebilecek 2023 model stok adedi mevcut. Var olan mevcut stoklar ve otomotiv piyasasında beklenen daralma sebebiyle, bu yıl sipariş adetleri çok daha az olacaktır. Öte yandan global olarak otomobile olan talepte de bir düşüş söz konusu. Dolayısı ile üretim adetleri düşebilir. Tüm bu etkenler bir araya geldiğinde 2024 model araçların ülkemize girişi bazı modellerde Şubat-Mart ayını, bazı modellerde ise Nisan-Mayıs aylarını bulabilir.

https://sputniknews.com.tr/20240106/emekli-zamminda-herkesin-atladigi-yuzde-4-detayi-ssk-bagkur-refah-zammi-ne-kadar-olur-1079378000.html

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