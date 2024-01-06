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https://sputniknews.com.tr/20240106/emekli-zamminda-herkesin-atladigi-yuzde-4-detayi-ssk-bagkur-refah-zammi-ne-kadar-olur-1079378000.html
Emekli zammında herkesin atladığı 'yüzde 4' detayı: SSK, Bağkur refah zammı ne kadar olur?
Emekli zammında herkesin atladığı 'yüzde 4' detayı: SSK, Bağkur refah zammı ne kadar olur?
SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı yüzde 37,57 oldu. Ancak milyonlarca kişinin aylığı en düşük emekli maaşı olan 7500 TL sınırına bir kez daha takıldı. 2024... 06.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-06T13:00+0300
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Hafta içinde milyonların beklediği Aralık ayı enflasyonu TÜİK tarafından açıklandı. 6 aylık enflasyon yüzde 37,57 oldu. Bağ-Kur, SGK emekli zammı da aynı oranda netleşti. Emekli Sandığı emeklileri de 6 aylık memur enflasyon farkı ile yüzde 49,25’lik zamma hak kazandı. Ancak SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı, en düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 TL’nin altında kalınca Ankara’da hummalı bir çalışma başlatıldı.Memur ile işçi emeklisi arasındaki emekli zammı farkı 11.68 oldu. Ancak geçmiş dönemlerde olduğu gibi SSK ve Bağ-Kur’lu emekliye eşitleme yöntemi ile tıpkı memurlarda olduğu gibi yüzde 49,25’lik artış yapılması söz konusu. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordineli olarak özel bir çalışma yürütüyor.En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?En öne çıkan formül ise önce en düşük emekli maaşı için rakamın belirlenmesi, ardından refah payı, seyyanen zam ya da emekli kök aylık için kademeli zam yapılması olarak ifade ediliyor. SGK uzmanları emekli zammında hakkaniyetin sağlanması adına, kök maaşların kategorize edilmesinin zorunlu olduğunu savunuyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş konuya ilişkin değerlendirmesinde “Kök aylığı 5500 TL’nin altında olanlara farklı, 5.500-6.000 TL arasında olanlara farklı bir zam, 6.500-7.000 TL arasında olanlara farklı bir zam verilmesi gerekiyor” yorumunu yapıyor.Zamlı emekli maaşı hesaplaması yaparken önce yüzde 4’lük bir ek ödeme kök maaşa uygulanıyor. Ardından Hazine desteği ile rakam en düşük emekli maaşı seviyesine getiriliyor. 2024 için en düşük emekli maaşı tahminleri 10 ila 11 bin 500 TL arasında şekilleniyor.Şimdi gözler bir kere daha Meclis’e çevrildi. Çünkü Öncesinde yılın ilk Kabine Toplantısı'nda konunun masaya detaylı bir şekilde yatırılması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20240105/erken-emeklilikte-yeni-duzenleme-prim-esitleme-nasil-yapilir-kimler-faydalanacak-1079352238.html
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maaş farkı ne zaman yatacak, en düşük memur maaşı ne kadar oldu, en düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak, ssk emeklileri maaş zammı 2024, bağkur emeklileri maaş zammı 2024, zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak, emekli maaşı, memur maaşı, emekli maaşı 2024, 2024 emekli maaşı ne kadar, emekli maaşı ne kadar olacak, refah payı ne demek, refah payı, en düşük emekli maaşı, 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ocak zammı, ocak ayı memur zammı, ocak ayı emekli zammı

Emekli zammında herkesin atladığı 'yüzde 4' detayı: SSK, Bağkur refah zammı ne kadar olur?

13:00 06.01.2024
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EYT - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2024
© AA
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SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı yüzde 37,57 oldu. Ancak milyonlarca kişinin aylığı en düşük emekli maaşı olan 7500 TL sınırına bir kez daha takıldı. 2024 emekli maaşı tabloları oluşturulurken herkesin atladığı detay ortaya çıktı. Peki en düşük emekli maaşı ne olacak?
Hafta içinde milyonların beklediği Aralık ayı enflasyonu TÜİK tarafından açıklandı. 6 aylık enflasyon yüzde 37,57 oldu. Bağ-Kur, SGK emekli zammı da aynı oranda netleşti. Emekli Sandığı emeklileri de 6 aylık memur enflasyon farkı ile yüzde 49,25’lik zamma hak kazandı. Ancak SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı, en düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 TL’nin altında kalınca Ankara’da hummalı bir çalışma başlatıldı.
Memur ile işçi emeklisi arasındaki emekli zammı farkı 11.68 oldu. Ancak geçmiş dönemlerde olduğu gibi SSK ve Bağ-Kur’lu emekliye eşitleme yöntemi ile tıpkı memurlarda olduğu gibi yüzde 49,25’lik artış yapılması söz konusu. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordineli olarak özel bir çalışma yürütüyor.

En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?

En öne çıkan formül ise önce en düşük emekli maaşı için rakamın belirlenmesi, ardından refah payı, seyyanen zam ya da emekli kök aylık için kademeli zam yapılması olarak ifade ediliyor. SGK uzmanları emekli zammında hakkaniyetin sağlanması adına, kök maaşların kategorize edilmesinin zorunlu olduğunu savunuyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş konuya ilişkin değerlendirmesinde “Kök aylığı 5500 TL’nin altında olanlara farklı, 5.500-6.000 TL arasında olanlara farklı bir zam, 6.500-7.000 TL arasında olanlara farklı bir zam verilmesi gerekiyor” yorumunu yapıyor.
Zamlı emekli maaşı hesaplaması yaparken önce yüzde 4’lük bir ek ödeme kök maaşa uygulanıyor. Ardından Hazine desteği ile rakam en düşük emekli maaşı seviyesine getiriliyor. 2024 için en düşük emekli maaşı tahminleri 10 ila 11 bin 500 TL arasında şekilleniyor.
Şimdi gözler bir kere daha Meclis’e çevrildi. Çünkü Öncesinde yılın ilk Kabine Toplantısı'nda konunun masaya detaylı bir şekilde yatırılması bekleniyor.
EYT - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2024
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