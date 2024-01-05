https://sputniknews.com.tr/20240105/erken-emeklilikte-yeni-duzenleme-prim-esitleme-nasil-yapilir-kimler-faydalanacak-1079352238.html

Erken emeklilikte yeni düzenleme: Prim eşitleme nasıl yapılır, kimler faydalanacak?

Erken emeklilikte yeni düzenleme: Prim eşitleme nasıl yapılır, kimler faydalanacak?

EYT'nin ardından kademeli emeklilik müjdesi geldi. 2000- 2008 arası SGK girişi olanlar torba yasa maddelerinde erken emeklilik teklifi olup olmadığını merak... 05.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-05T13:03+0300

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2000-2008 yılları arasında SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na kayıtlı olanlar için yeni bir düzenleme gündeme geldi. Düzenlemede pek çok formül masada. EYT kapsamında olamayan sigortalılar için belirlenen kademeli yaş şartları, işe giriş tarihlerine göre değişiklik gösteriyor. Peki kademeli emeklilik için şartlar ne olacak, prim günleri neler, kimler faydalanabilecek?Bağkur prim eşitleme ne oldu?'4A' olarak tanımlanan işçi, '4C' olarak tanımlanan memurlar için prim ödeme gün sayısı 7 bin 200, '4B' olarak tanımlanan işverenler için ise bu süre 9 bin gün olarak uygulanıyor. Bu nedenle Bağ-Kur'lular daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda kalıyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur prim gün sayısının 9000'den 7200'e düşürülerek SSK'lılarla eşitleneceğini açıklarken, düzenleme 1 milyon esnaf ve tüccarı kapsayacak. Primler eşitse de son sigortalılığı hangi statüdense oradan emekli aylığı bağlanıyor. Esnafın prim yükünün düşmesiyle birlikte bu kural da ortadan kalkmış olacak. Hangi sigorta kolundan olursa olsun 7 bin 200 günü tamamlayan emekli olabilecek. Ayrıca Bağ- Kur'da 5 bin 400 gün olan kısmi emeklilik de SSK'lı çalışanlar için olduğu gibi 4 bin 500 güne inecek.Düzenlemenin Bağkur'lulara emeklilik için önemli bir avantaj sunacağını dile getiren AYBÜ Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, "BAĞ-KUR emekliliğinde 9 bin gün prim ödeme gün sayısının ilk etkisi 5 yıl erken emekli olma imkanı getirilmiş olacak. 5 yıllık imkan verilmesi özellikle BAĞ-KUR'lularda bir beklentiyi karşılamış olacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Düzenlemenin bir an önce hayat geçmesi için çalışmalar sürüyor. Kimler erken emekli olabilecek?Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan çalışma kapsamında, sigorta başlangıç tarihleri 1999 sonrası olanlar için kademeli emeklilik sisteminin onaylanması halinde, 2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlar, istenen koşulları sağladıkları takdirde emekli olabilecekler. EYT düzenlemesinden yararlanamayan ve kapsam dışında kalanlar için yeni emeklilik reformu geliyor. Kademeli emeklilik sisteminin onaylanması halinde EYT düzenlemesi sonrasında güncellenen prim-yaş listesine göre 2000 ve 2008 arası sigortalı olanlar erken emekli olabilecek.Kademeli emeklilik kimleri kapsıyor, şartları neler?Yeni düzenleme altında işe giriş tarihine göre emeklilik yaşının öne çekilmesi anlamına da geliyor. 2000 yılında işe başlayan bir kişi 6 yıla kadar erken emeklilik hakkına sahip olabiliyor. İşe giriş tarihi ilerledikçe emekli olma yaşı artıyor.

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