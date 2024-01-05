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https://sputniknews.com.tr/20240105/maaslara-gelen-zamlar-sonrasi-ayrintilar-tek-tek-aciklandi-2024-kidem-tazminati-hesaplama-tablosu--1079346873.html
Maaşlara gelen zamlar sonrası ayrıntılar tek tek açıklandı: 2024 kıdem tazminatı hesaplama tablosu
Maaşlara gelen zamlar sonrası ayrıntılar tek tek açıklandı: 2024 kıdem tazminatı hesaplama tablosu
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren haber geldi. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde uygulanacak kıdem tazminatı tavanı belli oldu. Peki, 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T10:48+0300
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TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurması sonrası emekli ve memur zammı da netleşti. Enflasyon rakamının netleşmesiyle yüzde 49.25 olan memur maaşlarına gelen zam oranı kadar kıdem tazminatı da arttı. Kıdem tavanı 23 bin 489 liradan 35 bin 58 lira 57 kuruşa yükseldi.Bu tutar Ocak-Temmuz 2024 tarihleri arasında geçerli olacak. Konuya ilişkin duyuruyu Hazine ve Maliye Bakanlığı önümüzdeki günlerde yapacak.Kıdem tazminatı kimleri etkileyecek?Kıdem tazminatı tavanının artması, brüt ücreti 35 bin 057 liranın üzerinde olan ve kıdem tazminatı almaya hak kazanan çalışanları etkileyecek.Kıdem tazminatı nedir?Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödeniyor. Belirli bir süre çalıştıktan sonra işine son verilen ya da emeklilik dolayısıyla işinden ayrılmak durumunda bulunan işçiye, çalıştığı süreye göre, işyerince topluca ödenen para anlamına geliyor. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240105/memura-seyyanen-zamda-yeni-tutar-belli-oldu-hangi-formuller-masada-1079343227.html
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çıplak ücret nedir, giydirilmiş ücret nedir, kıdem tazminatı ne olacak, kıdem tazminatı ne kadar, kıdem tazminatı 2024, kıdem tazminatı hesaplama, kıdem tazminatı tavanı, kıdem tazminatı 2023, kıdem tazminatı nasıl hesaplanır, kıdem tazminatı zammı, kıdem tazminatı zam, kıdem tazminatı taban rakamı ne kadar olacak, 2024 kıdem tazminatı, kıdem tazminatı tavanı, 2024 kıdem tazminatı tavanı, kıdem tazminatı hesaplama, kıdem tazminatı hesaplama 2024

Maaşlara gelen zamlar sonrası ayrıntılar tek tek açıklandı: 2024 kıdem tazminatı hesaplama tablosu

10:48 05.01.2024 (güncellendi: 10:49 05.01.2024)
© AA / ArşivKıdem tazminatı
Kıdem tazminatı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2024
© AA / Arşiv
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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren haber geldi. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde uygulanacak kıdem tazminatı tavanı belli oldu. Peki,
TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurması sonrası emekli ve memur zammı da netleşti. Enflasyon rakamının netleşmesiyle yüzde 49.25 olan memur maaşlarına gelen zam oranı kadar kıdem tazminatı da arttı. Kıdem tavanı 23 bin 489 liradan 35 bin 58 lira 57 kuruşa yükseldi.
Bu tutar Ocak-Temmuz 2024 tarihleri arasında geçerli olacak. Konuya ilişkin duyuruyu Hazine ve Maliye Bakanlığı önümüzdeki günlerde yapacak.

Kıdem tazminatı kimleri etkileyecek?

Kıdem tazminatı tavanının artması, brüt ücreti 35 bin 057 liranın üzerinde olan ve kıdem tazminatı almaya hak kazanan çalışanları etkileyecek.

Kıdem tazminatı nedir?

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödeniyor. Belirli bir süre çalıştıktan sonra işine son verilen ya da emeklilik dolayısıyla işinden ayrılmak durumunda bulunan işçiye, çalıştığı süreye göre, işyerince topluca ödenen para anlamına geliyor. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil ediliyor.
EYT - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2024
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