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'Kızılcık Şerbeti' dizisine RTÜK'ten ceza
'Kızılcık Şerbeti' dizisine RTÜK'ten ceza
Sputnik Türkiye
RTÜK, "Show TV" kanalında yayımlanan "Kızılcık Şerbeti" dizisine, usulsüz ürün yerleştirmesi yapılan sahneler nedeniyle idari para cezası verilmesini... 21.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-21T19:34+0300
2024-02-21T19:40+0300
türkiye
kızılcık şerbeti
rtük
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
tele 1
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idari para cezası
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "Show TV" kanalında yayımlanan "Kızılcık Şerbeti" dizisine, usulsüz ürün yerleştirmesi yapılan sahneler nedeniyle idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Üst Kurul, vatandaşlardan gelen, "dizideki başörtülü kadınlara yaptırılan İsrail menşeili ürün reklamlarıyla ilgili" şikayetler üzerine "Kızılcık Şerbeti" dizisi hakkında hazırlanan izleme raporunu detaylı olarak ele aldı.Dizi hakkında rapor hazırlayan uzmanlar, yapımda yer alan ürün yerleştirme uygulamalarının usulsüz olduğunu tespit etti.Ürün yerleştirme kurallarına göre reklamı yapılan markaya odaklanılmaması gerekirken, dizinin senaryosunun anılan tanıtıma göre uyarlandığı belirlendi.Oluşturulan diyalogların abartılı şekilde ürünü överek ön plana çıkartmasını yasa ihlali olarak kabul eden RTÜK, 6112 sayılı Yasa'da geçen "Ürün yerleştirmede, ürün veya hizmetlerin kiralanması veya satın alınması doğrudan teşvik edilemez ve ürüne aşırı vurgu yapılamaz" hükmünü ihlal eden Show TV'ye idari para cezası uyguladı. NOW olmadan önce yasa ihlali yapan FOX'a 2 ayrı yaptırımÜst Kurul, yayın kuruluşu FOX'un, Ana Haber Bülteninde "Çökmeköy" başlığı ile sunulan haberinde yayıncılık ilkesi ihlali olduğuna karar verdi. Kurul, haberde yer alan "doğruluğu araştırılmadan çarpıtma ile verilen bilgi" gerekçesiyle yayıncı kanala idari para cezası verdi.FOX'un ikinci müeyyidesi ise "Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi" isimli programdan dolayı geldi.Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı avukatlarının başvuru dilekçesi üzerine inceleme başlatan RTÜK, "MEB Çocukları Kime Teslim Edecek" başlığı ile verilen haber sonrasında toplumu yanlış yönlendirebilecek genellemeler ile manipülasyon yapılarak, gerçekleştiği iddia edilen bir olay üzerinden söz konusu vakfın hedef alınmasının yasa ihlali olduğuna kanaat getirdi.Üst Kurul, soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberin, doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanması dolayısıyla FOX kanalına idari para cezası uyguladı.Tele 1'e ceza yaptırımlarıÜst Kurul, Tele 1'de yayınlanan "Gerçeğin İzinde" isimli tartışma programında Rıza Zelyut'un iddialarını da ele aldı.Devletin "terör örgütü üzerinden diktatörlük rejimi kurguladığını" iddia eden Zelyut'un sözlerinin yayıncılık ilkesi ihlali olduğuna karar verildi. Üst Kurul, Tele 1'e idari para cezası yaptırımı uyguladı.Tele 1'in "Forum Hafta Sonu" isimli programında hafızlık eğitimi alan çocukların aşağılanmasını da yasa ihlali olarak gören RTÜK, yayıncı kanala idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.'Bölücü ifadeler' Flash Haber'e ceza getirdiÜst Kurul, Flash Haber'de "Serbest Kürsü" programına katılan DEM Parti Milletvekili Ali Bozan'ın "Diyoruz ki biz Kürdistan'da kendi adaylarımızla seçime gireceğiz", "Kürdistan'da kendi belediyelerini, kazanımlarını korumak, Türkiye'de AK Parti-MHP faşizmini geriletmek için CHP'nin adaylarına destek verildi" şeklindeki sözlerinin 6112 sayılı Yasa'ya aykırı olduğuna karar verdi.Yasada geçen, "Yayın hizmetleri, … Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı olamaz." hükmünü ihlal eden yayıncı kanala 3 kez program durdurma ve üst sınırdan idari para cezası verildi.RTÜK, mahkemenin verdiği yayın yasağına uymayan TGRT Haber ile "Cumhurbaşkanlığı kurumunu hedef göstererek eleştiri sınırlarını aşan yorumlar" gerekçe gösterilerek TV 52'ye de yaptırım uyguladı.
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kızılcık şerbeti, rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), tele 1, tele 1 tv, fox, fox tv, show tv, idari para cezası, para, para cezası, tgrt, kürdistan, kürdistan

'Kızılcık Şerbeti' dizisine RTÜK'ten ceza

19:34 21.02.2024 (güncellendi: 19:40 21.02.2024)
© Show TVKızılcık Şerbeti
Kızılcık Şerbeti - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2024
© Show TV
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RTÜK, "Show TV" kanalında yayımlanan "Kızılcık Şerbeti" dizisine, usulsüz ürün yerleştirmesi yapılan sahneler nedeniyle idari para cezası verilmesini kararlaştırdı. Üst Kurul ayrıca, Tele 1, Flash Haber, TGRT Haber, TV 52 ve kanal adı değiştirilmeden önce 'ihlal' yaptığı gerekçesiyle FOX TV'ye yaptırım kararı aldı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "Show TV" kanalında yayımlanan "Kızılcık Şerbeti" dizisine, usulsüz ürün yerleştirmesi yapılan sahneler nedeniyle idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.
RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Üst Kurul, vatandaşlardan gelen, "dizideki başörtülü kadınlara yaptırılan İsrail menşeili ürün reklamlarıyla ilgili" şikayetler üzerine "Kızılcık Şerbeti" dizisi hakkında hazırlanan izleme raporunu detaylı olarak ele aldı.
Dizi hakkında rapor hazırlayan uzmanlar, yapımda yer alan ürün yerleştirme uygulamalarının usulsüz olduğunu tespit etti.
Ürün yerleştirme kurallarına göre reklamı yapılan markaya odaklanılmaması gerekirken, dizinin senaryosunun anılan tanıtıma göre uyarlandığı belirlendi.
Oluşturulan diyalogların abartılı şekilde ürünü överek ön plana çıkartmasını yasa ihlali olarak kabul eden RTÜK, 6112 sayılı Yasa'da geçen "Ürün yerleştirmede, ürün veya hizmetlerin kiralanması veya satın alınması doğrudan teşvik edilemez ve ürüne aşırı vurgu yapılamaz" hükmünü ihlal eden Show TV'ye idari para cezası uyguladı.

NOW olmadan önce yasa ihlali yapan FOX'a 2 ayrı yaptırım

Üst Kurul, yayın kuruluşu FOX'un, Ana Haber Bülteninde "Çökmeköy" başlığı ile sunulan haberinde yayıncılık ilkesi ihlali olduğuna karar verdi. Kurul, haberde yer alan "doğruluğu araştırılmadan çarpıtma ile verilen bilgi" gerekçesiyle yayıncı kanala idari para cezası verdi.
FOX'un ikinci müeyyidesi ise "Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi" isimli programdan dolayı geldi.
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı avukatlarının başvuru dilekçesi üzerine inceleme başlatan RTÜK, "MEB Çocukları Kime Teslim Edecek" başlığı ile verilen haber sonrasında toplumu yanlış yönlendirebilecek genellemeler ile manipülasyon yapılarak, gerçekleştiği iddia edilen bir olay üzerinden söz konusu vakfın hedef alınmasının yasa ihlali olduğuna kanaat getirdi.
Üst Kurul, soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberin, doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanması dolayısıyla FOX kanalına idari para cezası uyguladı.

Tele 1'e ceza yaptırımları

Üst Kurul, Tele 1'de yayınlanan "Gerçeğin İzinde" isimli tartışma programında Rıza Zelyut'un iddialarını da ele aldı.
Devletin "terör örgütü üzerinden diktatörlük rejimi kurguladığını" iddia eden Zelyut'un sözlerinin yayıncılık ilkesi ihlali olduğuna karar verildi. Üst Kurul, Tele 1'e idari para cezası yaptırımı uyguladı.
Tele 1'in "Forum Hafta Sonu" isimli programında hafızlık eğitimi alan çocukların aşağılanmasını da yasa ihlali olarak gören RTÜK, yayıncı kanala idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

'Bölücü ifadeler' Flash Haber'e ceza getirdi

Üst Kurul, Flash Haber'de "Serbest Kürsü" programına katılan DEM Parti Milletvekili Ali Bozan'ın "Diyoruz ki biz Kürdistan'da kendi adaylarımızla seçime gireceğiz", "Kürdistan'da kendi belediyelerini, kazanımlarını korumak, Türkiye'de AK Parti-MHP faşizmini geriletmek için CHP'nin adaylarına destek verildi" şeklindeki sözlerinin 6112 sayılı Yasa'ya aykırı olduğuna karar verdi.
Yasada geçen, "Yayın hizmetleri, … Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı olamaz." hükmünü ihlal eden yayıncı kanala 3 kez program durdurma ve üst sınırdan idari para cezası verildi.
RTÜK, mahkemenin verdiği yayın yasağına uymayan TGRT Haber ile "Cumhurbaşkanlığı kurumunu hedef göstererek eleştiri sınırlarını aşan yorumlar" gerekçe gösterilerek TV 52'ye de yaptırım uyguladı.
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