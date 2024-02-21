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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240221/israil-sama-hava-saldirisi-duzenledi-1080960633.html
İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi
İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi
Sputnik Türkiye
Suriye'de Beşşar Esed rejimi, İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü. 21.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-21T15:17+0300
2024-02-21T15:23+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil ordusu (idf)
ortadoğu
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israil-filistin
gazze
gazze şeridi
lübnan
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Suriye'deki haber ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail güçleri, başkent Şam'ın Kefersuse bölgesindeki bir binaya hava saldırısı düzenledi.Haberde, "09.40'ta İsrail, Golan Tepelerinden Şam'ın Kefersuse bölgesindeki bir binayı roketlerle hedef aldı. İki sivil öldü, bir sivil yaralandı" ifadeleri kullanıldı.İsrail tarafından saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı.Şam ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ile İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullah'ı unsurlarının da bulunduğu biliniyor.İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.İsrail'in Lübnan’a saldırıları da devam ediyorİsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 1 sivilin öldüğü, 1 çocuğun ise ağır şekilde yaralandığı belirtildi.Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri, sınır bölgesinde yer alan Mecdel Zun beldesindeki bir eve hava saldırısı gerçekleştirdi.Saldırıda Hatice Selman isimli bir kadının öldüğü, kızının ise ağır şekilde yaralandığı ifade edildi.İsrail ordusunun ayrıca Lübnan'ın Şhin ve Hiyam beldesindeki bazı noktalara da hava saldırısı gerçekleştirdiği kaydedildi.Hizbullah'tan İsrail'e 3 saldırıÖte yandan Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyinde sınır bölgesinde yer alan Even Menahem, Şumira ve Avivim yerleşim birimlerine saldırı düzenlendiği belirtildi.Açıklamada, uygun silahlarla gerçekleştirilen söz konusu saldırılarda hedeflerin tam isabetle vurulduğu ifade edildi.İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Lübnanlı sivillerin sayısı 42'ye yükseldi.Çatışmalarda ayrıca 205 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad ve 12 Hamas mensubu, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.
https://sputniknews.com.tr/20240221/cin-abdnin-gazze-vetosu-sonrasi-uyardi-durum-daha-tehlikeli-hale-gelecek-1080955723.html
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israil, israil ordusu (idf), ortadoğu, filistin, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, lübnan, abd, kızıldeniz
israil, israil ordusu (idf), ortadoğu, filistin, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, lübnan, abd, kızıldeniz

İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi

15:17 21.02.2024 (güncellendi: 15:23 21.02.2024)
© AFP 2023 / JACK GUEZİsrail savaş uçakları F-15
İsrail savaş uçakları F-15 - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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Suriye'de Beşşar Esed rejimi, İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü.
Suriye'deki haber ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail güçleri, başkent Şam'ın Kefersuse bölgesindeki bir binaya hava saldırısı düzenledi.
Haberde, "09.40'ta İsrail, Golan Tepelerinden Şam'ın Kefersuse bölgesindeki bir binayı roketlerle hedef aldı. İki sivil öldü, bir sivil yaralandı" ifadeleri kullanıldı.
İsrail tarafından saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı.
Şam ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ile İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullah'ı unsurlarının da bulunduğu biliniyor.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

İsrail'in Lübnan’a saldırıları da devam ediyor

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 1 sivilin öldüğü, 1 çocuğun ise ağır şekilde yaralandığı belirtildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri, sınır bölgesinde yer alan Mecdel Zun beldesindeki bir eve hava saldırısı gerçekleştirdi.
Saldırıda Hatice Selman isimli bir kadının öldüğü, kızının ise ağır şekilde yaralandığı ifade edildi.
İsrail ordusunun ayrıca Lübnan'ın Şhin ve Hiyam beldesindeki bazı noktalara da hava saldırısı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Hizbullah'tan İsrail'e 3 saldırı

Öte yandan Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyinde sınır bölgesinde yer alan Even Menahem, Şumira ve Avivim yerleşim birimlerine saldırı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, uygun silahlarla gerçekleştirilen söz konusu saldırılarda hedeflerin tam isabetle vurulduğu ifade edildi.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Lübnanlı sivillerin sayısı 42'ye yükseldi.
Çatışmalarda ayrıca 205 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad ve 12 Hamas mensubu, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.
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