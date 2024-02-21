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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240221/cin-abdnin-gazze-vetosu-sonrasi-uyardi-durum-daha-tehlikeli-hale-gelecek-1080955723.html
Çin, ABD'nin Gazze vetosu sonrası uyardı: Durum daha tehlikeli hale gelecek
Çin, ABD'nin Gazze vetosu sonrası uyardı: Durum daha tehlikeli hale gelecek
Sputnik Türkiye
Çin, ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Gazze'de acil insani ateşkes çağrısı yapan tasarıyı veto etmesinin, bölgedeki durumu daha... 21.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-21T13:18+0300
2024-02-21T13:20+0300
israil- filistin çatışması
abd
gazze
gazze şeridi
ateşkes
ortadoğu
çin
çin halk cumhuriyeti
birleşmiş milletler (bm)
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
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Çin'in BM Daimi Temsilcisi Cang Cün, toplantının ardından yaptığı açıklamada, BMGK'nin ateşkes için adım atması gerektiğini, bunun yasal sorumluluğu olduğunu vurguladı.Ülkesinin Washington'ın kararından hayal kırıklığı duyduğunu dile getiren Cang, "ABD'nin vetosu, yanlış mesaj veriyor, Gazze'deki durumu daha tehlikeli hale getiriyor" dedi.ABD'nin, Cezayir'in önerisiyle sunulan tasarıya, 'diplomatik çabaları kesintiye uğratacağı' gerekçesiyle karşı çıkmasının tamamıyla savunulamaz olduğunun altını çizen Cang, "ABD'nin vetosu, Gazze'de ateşkes sağlanması ve savaşa son verilmesi için yapılan güçlü çağrıyı susturamaz. Güvenlik Konseyi veto yüzünden adaleti yerine getirme sorumluluğunu bir tarafa bırakamaz" ifadelerini kullandı.Suudi Arabistan'dan BMGK'da reform çağrısıSuudi Arabistan, ABD'nin Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması talebiyle sunulan karar taslağını veto etmesi üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) reform çağrısında bulundu.Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cezayir'in Gazze'de acilen insani ateşkes sağlanması talebiyle sunduğu karar tasarısının ABD tarafından veto edilmesinin üzücü olduğu belirtildi.BMGK'da reform yapılması çağrısında bulunulan açıklamada, "BMGK'nın uluslararası barış ve güvenliğin sürdürülmesindeki sorumluluklarını güvenilir bir şekilde ve çifte standart olmaksızın yerine getirmesine her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğu" vurgulandı.Açıklamada ayrıca, "Gazze Şeridi ve çevresinde kötüleşen insani durumun yanı sıra uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden saldırıların artması" konusunda da uyarıda bulunuldu.Cezayir'in karar tasarısıCezayir tarafından sunulan karar tasarısında, Gazze'de acilen insani ateşkes sağlanması talep ediliyordu.Sivillere yönelik her türlü saldırının kınandığı tasarıda, aynı zamanda Filistin halkının zorla yerinden edilmesine de karşı çıkılıyordu.Karar tasarısında, tüm taraflara uluslararası insancıl hukuka uyma çağrısı yapılırken Gazze'nin tüm bölgelerine engelsiz insani yardım sağlanması gerektiği vurgulanıyordu.Tüm esirlerin serbest bırakılması talep edilen karar tasarısında, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'e yönelik 26 Ocak'ta aldığı ihtiyati tedbir kararlarına da atıfta bulunuluyordu.Güvenlik Konseyi üyesi 15 ülkeden 13'ünün ‘evet’ oyu verdiği tasarıyı, ABD daimi üye olarak sahip olduğu veto yetkisini kullanarak reddederken, İngiltere çekimser kaldı.ABD daha önce de ateşkes çağrılarını veto ettiABD daha önce 16, 18 ve 25 Ekim 2023 ile 8 Aralık 2023'te BMGK'de Gazze'ye ilişkin sunulan karar tasarılarını veto etmişti.ABD, BM Genel Kurulunda 13 Aralık 2023'te 153 ülkenin 'evet' oyu kullandığı Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısı için de 'hayır' oyu kullanan 10 ülkeden biri olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240221/abdnin-gazzede-ateskes-tasarisini-bir-kez-daha-veto-etmesine-rusyadan-tepki-1080948942.html
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abd, gazze, gazze şeridi, ateşkes, ortadoğu, çin, çin halk cumhuriyeti, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), veto, rusya
abd, gazze, gazze şeridi, ateşkes, ortadoğu, çin, çin halk cumhuriyeti, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), veto, rusya

Çin, ABD'nin Gazze vetosu sonrası uyardı: Durum daha tehlikeli hale gelecek

13:18 21.02.2024 (güncellendi: 13:20 21.02.2024)
© AA / Doaa Albazİsrail Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor
İsrail Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2024
© AA / Doaa Albaz
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Çin, ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Gazze'de acil insani ateşkes çağrısı yapan tasarıyı veto etmesinin, bölgedeki durumu daha tehlikeli hale getirdiği uyarısında bulundu.
Çin'in BM Daimi Temsilcisi Cang Cün, toplantının ardından yaptığı açıklamada, BMGK'nin ateşkes için adım atması gerektiğini, bunun yasal sorumluluğu olduğunu vurguladı.
Ülkesinin Washington'ın kararından hayal kırıklığı duyduğunu dile getiren Cang, "ABD'nin vetosu, yanlış mesaj veriyor, Gazze'deki durumu daha tehlikeli hale getiriyor" dedi.
ABD'nin, Cezayir'in önerisiyle sunulan tasarıya, 'diplomatik çabaları kesintiye uğratacağı' gerekçesiyle karşı çıkmasının tamamıyla savunulamaz olduğunun altını çizen Cang, "ABD'nin vetosu, Gazze'de ateşkes sağlanması ve savaşa son verilmesi için yapılan güçlü çağrıyı susturamaz. Güvenlik Konseyi veto yüzünden adaleti yerine getirme sorumluluğunu bir tarafa bırakamaz" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'dan BMGK'da reform çağrısı

Suudi Arabistan, ABD'nin Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması talebiyle sunulan karar taslağını veto etmesi üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) reform çağrısında bulundu.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cezayir'in Gazze'de acilen insani ateşkes sağlanması talebiyle sunduğu karar tasarısının ABD tarafından veto edilmesinin üzücü olduğu belirtildi.
BMGK'da reform yapılması çağrısında bulunulan açıklamada, "BMGK'nın uluslararası barış ve güvenliğin sürdürülmesindeki sorumluluklarını güvenilir bir şekilde ve çifte standart olmaksızın yerine getirmesine her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğu" vurgulandı.
Açıklamada ayrıca, "Gazze Şeridi ve çevresinde kötüleşen insani durumun yanı sıra uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden saldırıların artması" konusunda da uyarıda bulunuldu.

Cezayir'in karar tasarısı

Cezayir tarafından sunulan karar tasarısında, Gazze'de acilen insani ateşkes sağlanması talep ediliyordu.
Sivillere yönelik her türlü saldırının kınandığı tasarıda, aynı zamanda Filistin halkının zorla yerinden edilmesine de karşı çıkılıyordu.
Karar tasarısında, tüm taraflara uluslararası insancıl hukuka uyma çağrısı yapılırken Gazze'nin tüm bölgelerine engelsiz insani yardım sağlanması gerektiği vurgulanıyordu.
Tüm esirlerin serbest bırakılması talep edilen karar tasarısında, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'e yönelik 26 Ocak'ta aldığı ihtiyati tedbir kararlarına da atıfta bulunuluyordu.
Güvenlik Konseyi üyesi 15 ülkeden 13'ünün ‘evet’ oyu verdiği tasarıyı, ABD daimi üye olarak sahip olduğu veto yetkisini kullanarak reddederken, İngiltere çekimser kaldı.

ABD daha önce de ateşkes çağrılarını veto etti

ABD daha önce 16, 18 ve 25 Ekim 2023 ile 8 Aralık 2023'te BMGK'de Gazze'ye ilişkin sunulan karar tasarılarını veto etmişti.
ABD, BM Genel Kurulunda 13 Aralık 2023'te 153 ülkenin 'evet' oyu kullandığı Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısı için de 'hayır' oyu kullanan 10 ülkeden biri olmuştu.
ABD BM DAimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2024
İsrail- Filistin çatışması
ABD'nin Gazze'de ateşkes tasarısını bir kez daha veto etmesine Rusya'dan tepki
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