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https://sputniknews.com.tr/20240221/iran-boru-hattindaki-patlamanin-arkasinda-kimlerin-oldugunu-acikladi-1080949655.html
İran, boru hattındaki patlamanın arkasında kimlerin olduğunu açıkladı
İran, boru hattındaki patlamanın arkasında kimlerin olduğunu açıkladı
Sputnik Türkiye
Ülkenin en önemli doğalgaz boru hattında meydana gelen patlamanın sabotaj olduğunu yakın zamanda açıklayan İran, sabotajın arkasında hangi ülkenin olduğunu da... 21.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-21T10:47+0300
2024-02-21T10:47+0300
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İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, 14 Şubat'ta doğalgaz ana dağıtım hatlarına yapılan saldırıların İsrail tarafından düzenlendiğini söyledi.İran devlet televizyonunun haberine göre, Petrol Bakanı Ovci, başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısı sonrası basına yaptığı açıklamada, "Ülkenin gaz boru hatlarının patlatılması bir İsrail komplosuydu, eşsiz bir eylemle boşa çıkarılmıştır" dedi.Saldırıdan sonra ülkenin hiçbir yerinde doğalgaz kesintisi yaşamadıklarını belirten Ovci, çoğunluğu dağlık ve ulaşılması zor bölgelerde bulunan doğal gaz boru hatlarının kısa sürede onarılarak yeniden faal hale getirildiğini aktardı.İran'ın Çeharmahal-Bahtiyari ve Fars eyaletlerinde doğal gaz ana dağıtım boru hatlarındaki iki noktada 14 Şubat'ta sabaha karşı şiddetli patlamalar meydana gelmişti.Petrol Bakanı Cevad Ovci, patlamanın sabotaj saldırısı olduğunu belirterek, "Düşmanın planı, kışın ülkemizdeki birçok büyük şehir ve vilayete gaz akışını tamamen kesmekti" ifadelerini kullanmıştı.Ovci, saldırının kim tarafından düzenlendiğine ilişkin bilgi vermemişti.İran Ulusal Gaz Şirketi Gaz Dağıtım Müdürü Said Akli ise patlama nedeniyle ülke genelindeki gaz dağıtım şebekesinde istikrarsızlık oluşmadığını, yalnızca İsfahan eyaletinde hattın yakınındaki bazı köylerde basınç düşüşü ve gaz kesintisi yaşandığını bildirmişti.Amerikan New York Times gazetesinin 16 Şubat'ta Batılı yetkililere ve İran Devrim Muhafızları Ordusuyla ilişkili bir askeri stratejiste dayandırdığı haberinde, sabotaj saldırısının, İran'daki bazı bölgelere gaz akışını kesintiye uğratmak amacıyla İsrail tarafından düzenlendiğini yazmıştı.Adını açıklamak istemeyen Batılı bir yetkili, İsrail'in bu saldırıyla, İran'a ülkede ciddi hasara yol açabilecek saldırılar düzenleme kapasitesine sahip olduğu mesajını verdiğini ifade etmişti.Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı bir askeri strateji uzmanı da saldırının muhtemelen İsrail'in İran içindeki işbirlikçilerinin yardımıyla yapıldığının değerlendirildiğini aktarmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240217/abd-basini-irandaki-dogalgaz-boru-hatlarindaki-patlamalarin-arkasinda-israil-var-1080834134.html
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iran, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, sabotaj, patlama, israil, israil-filistin, ortadoğu
iran, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, sabotaj, patlama, israil, israil-filistin, ortadoğu

İran, boru hattındaki patlamanın arkasında kimlerin olduğunu açıkladı

10:47 21.02.2024
© AP Photo / Vahid Salemiİran doğalgaz
İran doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
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Ülkenin en önemli doğalgaz boru hattında meydana gelen patlamanın sabotaj olduğunu yakın zamanda açıklayan İran, sabotajın arkasında hangi ülkenin olduğunu da duyurdu.
İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, 14 Şubat'ta doğalgaz ana dağıtım hatlarına yapılan saldırıların İsrail tarafından düzenlendiğini söyledi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Petrol Bakanı Ovci, başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısı sonrası basına yaptığı açıklamada, "Ülkenin gaz boru hatlarının patlatılması bir İsrail komplosuydu, eşsiz bir eylemle boşa çıkarılmıştır" dedi.
Saldırıdan sonra ülkenin hiçbir yerinde doğalgaz kesintisi yaşamadıklarını belirten Ovci, çoğunluğu dağlık ve ulaşılması zor bölgelerde bulunan doğal gaz boru hatlarının kısa sürede onarılarak yeniden faal hale getirildiğini aktardı.
İran'ın Çeharmahal-Bahtiyari ve Fars eyaletlerinde doğal gaz ana dağıtım boru hatlarındaki iki noktada 14 Şubat'ta sabaha karşı şiddetli patlamalar meydana gelmişti.
Petrol Bakanı Cevad Ovci, patlamanın sabotaj saldırısı olduğunu belirterek, "Düşmanın planı, kışın ülkemizdeki birçok büyük şehir ve vilayete gaz akışını tamamen kesmekti" ifadelerini kullanmıştı.
Ovci, saldırının kim tarafından düzenlendiğine ilişkin bilgi vermemişti.
İran Ulusal Gaz Şirketi Gaz Dağıtım Müdürü Said Akli ise patlama nedeniyle ülke genelindeki gaz dağıtım şebekesinde istikrarsızlık oluşmadığını, yalnızca İsfahan eyaletinde hattın yakınındaki bazı köylerde basınç düşüşü ve gaz kesintisi yaşandığını bildirmişti.
Amerikan New York Times gazetesinin 16 Şubat'ta Batılı yetkililere ve İran Devrim Muhafızları Ordusuyla ilişkili bir askeri stratejiste dayandırdığı haberinde, sabotaj saldırısının, İran'daki bazı bölgelere gaz akışını kesintiye uğratmak amacıyla İsrail tarafından düzenlendiğini yazmıştı.
Adını açıklamak istemeyen Batılı bir yetkili, İsrail'in bu saldırıyla, İran'a ülkede ciddi hasara yol açabilecek saldırılar düzenleme kapasitesine sahip olduğu mesajını verdiğini ifade etmişti.
Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı bir askeri strateji uzmanı da saldırının muhtemelen İsrail'in İran içindeki işbirlikçilerinin yardımıyla yapıldığının değerlendirildiğini aktarmıştı.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2024
İsrail- Filistin çatışması
ABD basını: İran'daki doğalgaz boru hatlarındaki patlamaların arkasında İsrail var
17 Şubat, 18:32
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