https://sputniknews.com.tr/20240217/abd-basini-irandaki-dogalgaz-boru-hatlarindaki-patlamalarin-arkasinda-israil-var-1080834134.html
ABD basını: İran'daki doğalgaz boru hatlarındaki patlamaların arkasında İsrail var
ABD basını: İran'daki doğalgaz boru hatlarındaki patlamaların arkasında İsrail var
Sputnik Türkiye
İran’ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletindeki doğalgaz boru hatlarında yaşanan patlamaların arkasında İsrail'in olduğu ileri sürüldü. 17.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-17T18:32+0300
2024-02-17T18:32+0300
2024-02-17T18:32+0300
israil- filistin çatışması
iran
doğalgaz
doğalgaz boru hattı
patlama
israil
israil-filistin
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The New York Times gazetesi, iki Batılı yetkili ve İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı bir askeri strateji uzmanına dayandırdığı haberinde, İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletine bağlı Burucin ilçesindeki doğalgaz ana dağıtım boru hattındaki patlamaların arkasında İsrail’in olduğunu öne sürdü.Haberde, "İsrail bu hafta İran'daki iki büyük gaz boru hattına gizli bir saldırı gerçekleştirdi” iddiasına yer verildi.Gazetenin kaynaklarından biri, saldırının sembolik olduğunu ve Tahran'a, Ortadoğu'da artan gerilim karşısında İsrail'in yapabilecekleri konusunda bir uyarı görevi gördüğünü belirtti.Gaz boru hattına saldırıların patlayıcı yüklü dronlarla mı yoksa başka bir yöntemle mi düzenlendiğinin henüz bilinmediği belirtilerek, aynı anda birçok yerde patlamalar meydana geldiği bilgisine yer verildi.NYT’nin kaynakları ayrıca, 15 Şubat'ta Tahran'ın banliyösündeki bir fabrikada meydana gelen patlamadan da İsrail'in sorumlu olduğunu iddia etti.
https://sputniknews.com.tr/20240217/ukrayna-silahli-kuvvetlerinin-donetsk-halk-cumhuriyetini-bombalamasi-sonucu-4-kisi-oldu-1080831930.html
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iran, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, patlama, israil, israil-filistin
iran, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, patlama, israil, israil-filistin
ABD basını: İran'daki doğalgaz boru hatlarındaki patlamaların arkasında İsrail var
İran’ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletindeki doğalgaz boru hatlarında yaşanan patlamaların arkasında İsrail'in olduğu ileri sürüldü.
The New York Times gazetesi, iki Batılı yetkili ve İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı bir askeri strateji uzmanına dayandırdığı haberinde, İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletine bağlı Burucin ilçesindeki doğalgaz ana dağıtım boru hattındaki patlamaların arkasında İsrail’in olduğunu öne sürdü.
Haberde, "İsrail bu hafta İran'daki iki büyük gaz boru hattına gizli bir saldırı gerçekleştirdi” iddiasına yer verildi.
Gazetenin kaynaklarından biri, saldırının sembolik olduğunu ve Tahran'a, Ortadoğu'da artan gerilim karşısında İsrail'in yapabilecekleri konusunda bir uyarı görevi gördüğünü belirtti.
Gaz boru hattına saldırıların patlayıcı yüklü dronlarla mı yoksa başka bir yöntemle mi düzenlendiğinin henüz bilinmediği belirtilerek, aynı anda birçok yerde patlamalar meydana geldiği bilgisine yer verildi.
NYT’nin kaynakları ayrıca, 15 Şubat'ta Tahran'ın banliyösündeki bir fabrikada meydana gelen patlamadan da İsrail'in sorumlu olduğunu iddia etti.